https://ria.ru/20240328/konsultatsii-1936343669.html
В Варшаве начались польско-украинские консультации
В Варшаве начались польско-украинские консультации - РИА Новости, 28.03.2024
В Варшаве начались польско-украинские консультации
Польско-украинские межправительственные консультации с участием премьер-министров двух стран Дональда Туска и Дениса Шмыгаля начались в Варшаве. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T11:56
2024-03-28T11:56
2024-03-28T17:55
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ВАРШАВА, 28 мар – РИА Новости. Польско-украинские межправительственные консультации с участием премьер-министров двух стран Дональда Туска и Дениса Шмыгаля начались в Варшаве. Как транслирует Польское телевидение, Шмыгаль прибыл в канцелярию премьера Польши, где его встречал Туск. Украинский премьер представил своему коллеге прибывших с ним министров, среди которых глава сельскохозяйственного ведомства Николай Сольский. После церемониала с участием почетного караула стороны направились в зал переговоров. В ходе консультаций запланированы как переговоры в составе делегаций, так и встреча Туска и Шмыгаля в формате "один на один". Одной из главных тем, которую, как ожидается, обсудят стороны, является импорт в Польшу украинской сельскохозяйственной продукции и ее транзит. Ранее глава канцелярии польского премьера Ян Грабец заявил агентству РАР, что в ходе данных консультаций "трудно ожидать какого-то перелома…, какого-то особого соглашения, например, в вопросах сельского хозяйства". "Обе стороны, по крайней мере сегодня, не полностью удовлетворены", - добавил он. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20240225/polsha-1929308292.html
https://ria.ru/20240304/zerno-1930561301.html
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в мире, польша, украина, варшава, дональд туск, денис шмыгаль, евросоюз
В мире, Польша, Украина, Варшава, Дональд Туск, Денис Шмыгаль, Евросоюз
В Варшаве начались польско-украинские консультации
Премьеры Польши и Украины начали переговоры в Варшаве
ВАРШАВА, 28 мар – РИА Новости. Польско-украинские межправительственные консультации с участием премьер-министров двух стран Дональда Туска и Дениса Шмыгаля начались в Варшаве.
Как транслирует Польское телевидение, Шмыгаль прибыл в канцелярию премьера Польши
, где его встречал Туск. Украинский премьер представил своему коллеге прибывших с ним министров, среди которых глава сельскохозяйственного ведомства Николай Сольский.
После церемониала с участием почетного караула стороны направились в зал переговоров.
В ходе консультаций запланированы как переговоры в составе делегаций, так и встреча Туска и Шмыгаля в формате "один на один".
Одной из главных тем, которую, как ожидается, обсудят стороны, является импорт в Польшу украинской сельскохозяйственной продукции и ее транзит.
Ранее глава канцелярии польского премьера Ян Грабец заявил агентству РАР, что в ходе данных консультаций "трудно ожидать какого-то перелома…, какого-то особого соглашения, например, в вопросах сельского хозяйства".
"Обе стороны, по крайней мере сегодня, не полностью удовлетворены", - добавил он.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины
в несколько приграничных стран ЕС
, но обязала Киев
ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии
, Венгрии
и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО
. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.