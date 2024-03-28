https://ria.ru/20240328/konsultatsii-1936343669.html

В Варшаве начались польско-украинские консультации

В Варшаве начались польско-украинские консультации - РИА Новости, 28.03.2024

В Варшаве начались польско-украинские консультации

Польско-украинские межправительственные консультации с участием премьер-министров двух стран Дональда Туска и Дениса Шмыгаля начались в Варшаве. РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T11:56

2024-03-28T11:56

2024-03-28T17:55

в мире

польша

украина

варшава

дональд туск

денис шмыгаль

евросоюз

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ВАРШАВА, 28 мар – РИА Новости. Польско-украинские межправительственные консультации с участием премьер-министров двух стран Дональда Туска и Дениса Шмыгаля начались в Варшаве. Как транслирует Польское телевидение, Шмыгаль прибыл в канцелярию премьера Польши, где его встречал Туск. Украинский премьер представил своему коллеге прибывших с ним министров, среди которых глава сельскохозяйственного ведомства Николай Сольский. После церемониала с участием почетного караула стороны направились в зал переговоров. В ходе консультаций запланированы как переговоры в составе делегаций, так и встреча Туска и Шмыгаля в формате "один на один". Одной из главных тем, которую, как ожидается, обсудят стороны, является импорт в Польшу украинской сельскохозяйственной продукции и ее транзит. Ранее глава канцелярии польского премьера Ян Грабец заявил агентству РАР, что в ходе данных консультаций "трудно ожидать какого-то перелома…, какого-то особого соглашения, например, в вопросах сельского хозяйства". "Обе стороны, по крайней мере сегодня, не полностью удовлетворены", - добавил он. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20240225/polsha-1929308292.html

https://ria.ru/20240304/zerno-1930561301.html

польша

украина

варшава

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в мире, польша, украина, варшава, дональд туск, денис шмыгаль, евросоюз