https://ria.ru/20240328/konflikt-1936403388.html

Индия продолжит поощрять мирное разрешение конфликта на Украине

Индия продолжит поощрять мирное разрешение конфликта на Украине - РИА Новости, 28.03.2024

Индия продолжит поощрять мирное разрешение конфликта на Украине

Индия продолжит поощрять мирное разрешение конфликта России и Украины и открыта для использования всех способов и средств, которые помогут достичь этой цели,... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T15:28

2024-03-28T15:28

2024-03-28T15:28

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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 мар – РИА Новости. Индия продолжит поощрять мирное разрешение конфликта России и Украины и открыта для использования всех способов и средств, которые помогут достичь этой цели, заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал. "Наша позиция очень ясна в отношении мирных инициатив и того, как мы смотрим на украинский конфликт, конфликт между Украиной и Россией - мы продолжаем поощрять мирное разрешение конфликта посредством диалога и дипломатии, и мы остаемся открытыми для использования всех способов и средств, которые помогут достичь этой цели", - сказал он на брифинге в четверг. При этом индийский дипломат не стал отвечать на вопрос о возможном участии Индии в конференции по Украине, которая запланирована в Швейцарии. Джайсвал отметил, что в ходе начавшегося в четверг двухдневного визита в Нью-Дели главы МИД Украины Дмитрия Кулебы будут обсуждаться "некоторые аспекты наших двусторонних отношений, а также рассматриваться области, представляющие взаимный интерес и общую озабоченность, глобальные и региональные проблемы". Швейцарский президент Виола Амхерд ранее сообщала, что Владимир Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине. Как заявлял глава офиса Зеленского Андрей Ермак, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис при этом признавал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет, а проведение мирной конференции без РФ невозможно. Он заявлял, что Россию пригласят в Швейцарию для участия в мирной конференции по Украине, хотя приезд российских представителей маловероятен. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не слишком полагается на услуги Швейцарии в деле мирного урегулирования на Украине, так как Берн давно утратил свой нейтралитет. Министр также заявлял, что так называемая "формула мира" Зеленского является "пустышкой и просто неумной инициативой".

https://ria.ru/20231110/vosstanovlenie-1908719534.html

https://ria.ru/20240223/indiya-1929148596.html

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украина, россия, швейцария, в мире, индия