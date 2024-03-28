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Индия продолжит поощрять мирное разрешение конфликта на Украине - РИА Новости, 28.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:28 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/konflikt-1936403388.html
Индия продолжит поощрять мирное разрешение конфликта на Украине
Индия продолжит поощрять мирное разрешение конфликта на Украине - РИА Новости, 28.03.2024
Индия продолжит поощрять мирное разрешение конфликта на Украине
Индия продолжит поощрять мирное разрешение конфликта России и Украины и открыта для использования всех способов и средств, которые помогут достичь этой цели,... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T15:28
2024-03-28T15:28
специальная военная операция на украине
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швейцария
в мире
индия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 мар – РИА Новости. Индия продолжит поощрять мирное разрешение конфликта России и Украины и открыта для использования всех способов и средств, которые помогут достичь этой цели, заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал. "Наша позиция очень ясна в отношении мирных инициатив и того, как мы смотрим на украинский конфликт, конфликт между Украиной и Россией - мы продолжаем поощрять мирное разрешение конфликта посредством диалога и дипломатии, и мы остаемся открытыми для использования всех способов и средств, которые помогут достичь этой цели", - сказал он на брифинге в четверг. При этом индийский дипломат не стал отвечать на вопрос о возможном участии Индии в конференции по Украине, которая запланирована в Швейцарии. Джайсвал отметил, что в ходе начавшегося в четверг двухдневного визита в Нью-Дели главы МИД Украины Дмитрия Кулебы будут обсуждаться "некоторые аспекты наших двусторонних отношений, а также рассматриваться области, представляющие взаимный интерес и общую озабоченность, глобальные и региональные проблемы". Швейцарский президент Виола Амхерд ранее сообщала, что Владимир Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине. Как заявлял глава офиса Зеленского Андрей Ермак, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис при этом признавал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет, а проведение мирной конференции без РФ невозможно. Он заявлял, что Россию пригласят в Швейцарию для участия в мирной конференции по Украине, хотя приезд российских представителей маловероятен. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не слишком полагается на услуги Швейцарии в деле мирного урегулирования на Украине, так как Берн давно утратил свой нейтралитет. Министр также заявлял, что так называемая "формула мира" Зеленского является "пустышкой и просто неумной инициативой".
https://ria.ru/20231110/vosstanovlenie-1908719534.html
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украина, россия, швейцария, в мире, индия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Швейцария, В мире, Индия
Индия продолжит поощрять мирное разрешение конфликта на Украине

Индия продолжит поощрять мирное разрешение конфликта между Россией и Украиной

© БелТА | Перейти в медиабанкФлажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры
Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры
© БелТА
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Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 мар – РИА Новости. Индия продолжит поощрять мирное разрешение конфликта России и Украины и открыта для использования всех способов и средств, которые помогут достичь этой цели, заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал.
"Наша позиция очень ясна в отношении мирных инициатив и того, как мы смотрим на украинский конфликт, конфликт между Украиной и Россией - мы продолжаем поощрять мирное разрешение конфликта посредством диалога и дипломатии, и мы остаемся открытыми для использования всех способов и средств, которые помогут достичь этой цели", - сказал он на брифинге в четверг.
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При этом индийский дипломат не стал отвечать на вопрос о возможном участии Индии в конференции по Украине, которая запланирована в Швейцарии.
Джайсвал отметил, что в ходе начавшегося в четверг двухдневного визита в Нью-Дели главы МИД Украины Дмитрия Кулебы будут обсуждаться "некоторые аспекты наших двусторонних отношений, а также рассматриваться области, представляющие взаимный интерес и общую озабоченность, глобальные и региональные проблемы".
Швейцарский президент Виола Амхерд ранее сообщала, что Владимир Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине. Как заявлял глава офиса Зеленского Андрей Ермак, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис при этом признавал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет, а проведение мирной конференции без РФ невозможно. Он заявлял, что Россию пригласят в Швейцарию для участия в мирной конференции по Украине, хотя приезд российских представителей маловероятен.
Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не слишком полагается на услуги Швейцарии в деле мирного урегулирования на Украине, так как Берн давно утратил свой нейтралитет. Министр также заявлял, что так называемая "формула мира" Зеленского является "пустышкой и просто неумной инициативой".
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