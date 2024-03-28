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Конференция "Союзное государство в условиях многополярного мира" - РИА Новости, 28.03.2024
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
09:30 28.03.2024 (обновлено: 12:29 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/konferentsiya-1935915590.html
Конференция "Союзное государство в условиях многополярного мира"
Конференция "Союзное государство в условиях многополярного мира" - РИА Новости, 28.03.2024
Конференция "Союзное государство в условиях многополярного мира"
РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T09:30
2024-03-28T12:29
ммпц
белоруссия
россия
иван мельников
дмитрий мезенцев
парламентское собрание союза беларуси и россии
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Международная научно-практическая конференция "Союзное государство в условиях многополярного мира".Участники:Целью конференции, организованной Парламентским Собранием Союза Беларуси и России, является выработка научно обоснованных предложений по нормативно-правовому регулированию взаимодействия Беларуси и России в новых геополитических условиях.Программа мероприятия включает пленарные заседания и работу трех секций по следующим темам: "Союзное государство в международной архитектуре безопасности", "Развитие экономики Союзного государства в условиях санкций", "Содружество женских общественных организаций через общность духовных ценностей Беларуси и России". На заседаниях секций будут выработаны рекомендации по рассматриваемым вопросам. Предложения будут вынесены для обсуждения на пленарном заседании конференции.Вход для представителей СМИ только при наличии предварительной аккредитации при предъявлении паспорта и действительного редакционного удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.ММПЦ "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
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4.7
96
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7 495 645-6601
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LIVE: "Союзное государство в условиях многополярного мира". Прямая трансляция.
Международная научно-практическая конференция "Союзное государство в условиях многополярного мира".
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ммпц, белоруссия, россия, иван мельников, дмитрий мезенцев, видео
ММПЦ, Белоруссия, Россия, Иван Мельников, Дмитрий Мезенцев, Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Конференция "Союзное государство в условиях многополярного мира"
Международная научно-практическая конференция "Союзное государство в условиях многополярного мира".
2024-03-28T09:30
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Конференция "Союзное государство в условиях многополярного мира"

Читать ria.ru в
Международная научно-практическая конференция "Союзное государство в условиях многополярного мира".
Участники:
  • заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, председатель Комиссии Парламентского Собрания по молодежной политике, спорту и туризму Туров Артём Викторович
  • сенатор Российской Федерации, член Комитета Совета Федерации по международным делам, председатель Комиссии Парламентского Собрания по труду, социальной политике и здравоохранению Афанасьева Елена Владимировна
  • первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике, заместитель председателя Комиссии Парламентского Собрания по экономической политике, профессор МФЮА, кандидат экономических наук, доцент Кравченко Денис Борисович
  • первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, член Комиссии Парламентского Собрания по международным делам, миграционной политике и связям с соотечественниками Джабаров Владимир Михайлович
  • депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, директор Национальной библиотеки Беларуси, кандидат исторических наук Гигин Вадим Францевич
  • депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, советник-посланник Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации, политолог Шпаковский Александр Павлович
Целью конференции, организованной Парламентским Собранием Союза Беларуси и России, является выработка научно обоснованных предложений по нормативно-правовому регулированию взаимодействия Беларуси и России в новых геополитических условиях.

Программа мероприятия включает пленарные заседания и работу трех секций по следующим темам: "Союзное государство в международной архитектуре безопасности", "Развитие экономики Союзного государства в условиях санкций", "Содружество женских общественных организаций через общность духовных ценностей Беларуси и России". На заседаниях секций будут выработаны рекомендации по рассматриваемым вопросам. Предложения будут вынесены для обсуждения на пленарном заседании конференции.
Вход для представителей СМИ только при наличии предварительной аккредитации при предъявлении паспорта и действительного редакционного удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииММПЦБелоруссияРоссияИван МельниковДмитрий Мезенцев
 
 
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