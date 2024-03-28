https://ria.ru/20240328/konferentsiya-1935915590.html

Конференция "Союзное государство в условиях многополярного мира"

Конференция "Союзное государство в условиях многополярного мира" - РИА Новости, 28.03.2024

Конференция "Союзное государство в условиях многополярного мира"

РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T09:30

2024-03-28T09:30

2024-03-28T12:29

ммпц

белоруссия

россия

иван мельников

дмитрий мезенцев

парламентское собрание союза беларуси и россии

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Международная научно-практическая конференция "Союзное государство в условиях многополярного мира".Участники:Целью конференции, организованной Парламентским Собранием Союза Беларуси и России, является выработка научно обоснованных предложений по нормативно-правовому регулированию взаимодействия Беларуси и России в новых геополитических условиях.Программа мероприятия включает пленарные заседания и работу трех секций по следующим темам: "Союзное государство в международной архитектуре безопасности", "Развитие экономики Союзного государства в условиях санкций", "Содружество женских общественных организаций через общность духовных ценностей Беларуси и России". На заседаниях секций будут выработаны рекомендации по рассматриваемым вопросам. Предложения будут вынесены для обсуждения на пленарном заседании конференции.Вход для представителей СМИ только при наличии предварительной аккредитации при предъявлении паспорта и действительного редакционного удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.ММПЦ "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

LIVE: "Союзное государство в условиях многополярного мира". Прямая трансляция. Международная научно-практическая конференция "Союзное государство в условиях многополярного мира". 2024-03-28T09:30 true PT69M25S

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Алёна Пава

ммпц, белоруссия, россия, иван мельников, дмитрий мезенцев, видео