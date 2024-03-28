Международная научно-практическая конференция "Союзное государство в условиях многополярного мира".
Участники:
- заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, председатель Комиссии Парламентского Собрания по молодежной политике, спорту и туризму Туров Артём Викторович
- сенатор Российской Федерации, член Комитета Совета Федерации по международным делам, председатель Комиссии Парламентского Собрания по труду, социальной политике и здравоохранению Афанасьева Елена Владимировна
- первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике, заместитель председателя Комиссии Парламентского Собрания по экономической политике, профессор МФЮА, кандидат экономических наук, доцент Кравченко Денис Борисович
- первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, член Комиссии Парламентского Собрания по международным делам, миграционной политике и связям с соотечественниками Джабаров Владимир Михайлович
- депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, директор Национальной библиотеки Беларуси, кандидат исторических наук Гигин Вадим Францевич
- депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, советник-посланник Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации, политолог Шпаковский Александр Павлович
Целью конференции, организованной Парламентским Собранием Союза Беларуси и России, является выработка научно обоснованных предложений по нормативно-правовому регулированию взаимодействия Беларуси и России в новых геополитических условиях.
Программа мероприятия включает пленарные заседания и работу трех секций по следующим темам: "Союзное государство в международной архитектуре безопасности", "Развитие экономики Союзного государства в условиях санкций", "Содружество женских общественных организаций через общность духовных ценностей Беларуси и России". На заседаниях секций будут выработаны рекомендации по рассматриваемым вопросам. Предложения будут вынесены для обсуждения на пленарном заседании конференции.
Программа мероприятия включает пленарные заседания и работу трех секций по следующим темам: "Союзное государство в международной архитектуре безопасности", "Развитие экономики Союзного государства в условиях санкций", "Содружество женских общественных организаций через общность духовных ценностей Беларуси и России". На заседаниях секций будут выработаны рекомендации по рассматриваемым вопросам. Предложения будут вынесены для обсуждения на пленарном заседании конференции.
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