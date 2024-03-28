https://ria.ru/20240328/kolumbiya-1936290236.html
Колумбия высылает аргентинских дипломатов после оскорбительных слов Милея
Колумбия высылает аргентинских дипломатов после оскорбительных слов Милея - РИА Новости, 28.03.2024
Колумбия высылает аргентинских дипломатов после оскорбительных слов Милея
Правительство Колумбии после оскорбительных заявлений президента Аргентины Хавьера Милея в адрес колумбийского лидера Густаво Петро высылает из страны... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T03:51
2024-03-28T03:51
2024-03-28T05:45
в мире
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мехико (штат)
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МЕХИКО, 28 мар - РИА новости. Правительство Колумбии после оскорбительных заявлений президента Аргентины Хавьера Милея в адрес колумбийского лидера Густаво Петро высылает из страны аргентинских дипломатов, сообщил МИД страны."Правительство Колумбии распорядилось выслать дипломатов из посольства Аргентины в Колумбии. О масштабах этого решения будет сообщено посольству Аргентины по дипломатическим институциональным каналам", — говорится в коммюнике на сайте МИД Колумбии.Согласно документу, глава Аргентины в интервью телеканалу CNN в унизительной форме высказался в адрес президента Колумбии."Это не первый случай, когда господин Милей оскорбляет президента Колумбии, нанося ущерб историческим братским отношениям между Колумбией и Аргентиной. Высказывания президента Аргентины подорвали доверие нашей нации, а также оскорбили достоинство президента Петро, который был избран демократическим путем", — сказано в опубликованном тексте.
https://ria.ru/20240301/turtsiya-1930390607.html
https://ria.ru/20240307/miley-1931667545.html
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В мире, Колумбия, Аргентина, Мехико (штат), Густаво Петро
Колумбия высылает аргентинских дипломатов после оскорбительных слов Милея
Колумбия высылает аргентинских дипломатов после оскорбительных заявлений Милея