https://ria.ru/20240328/kolumbiya-1936290236.html

Колумбия высылает аргентинских дипломатов после оскорбительных слов Милея

Колумбия высылает аргентинских дипломатов после оскорбительных слов Милея - РИА Новости, 28.03.2024

Колумбия высылает аргентинских дипломатов после оскорбительных слов Милея

Правительство Колумбии после оскорбительных заявлений президента Аргентины Хавьера Милея в адрес колумбийского лидера Густаво Петро высылает из страны... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T03:51

2024-03-28T03:51

2024-03-28T05:45

в мире

колумбия

аргентина

мехико (штат)

густаво петро

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МЕХИКО, 28 мар - РИА новости. Правительство Колумбии после оскорбительных заявлений президента Аргентины Хавьера Милея в адрес колумбийского лидера Густаво Петро высылает из страны аргентинских дипломатов, сообщил МИД страны."Правительство Колумбии распорядилось выслать дипломатов из посольства Аргентины в Колумбии. О масштабах этого решения будет сообщено посольству Аргентины по дипломатическим институциональным каналам", — говорится в коммюнике на сайте МИД Колумбии.Согласно документу, глава Аргентины в интервью телеканалу CNN в унизительной форме высказался в адрес президента Колумбии."Это не первый случай, когда господин Милей оскорбляет президента Колумбии, нанося ущерб историческим братским отношениям между Колумбией и Аргентиной. Высказывания президента Аргентины подорвали доверие нашей нации, а также оскорбили достоинство президента Петро, который был избран демократическим путем", — сказано в опубликованном тексте.

https://ria.ru/20240301/turtsiya-1930390607.html

https://ria.ru/20240307/miley-1931667545.html

колумбия

аргентина

мехико (штат)

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в мире, колумбия, аргентина, мехико (штат), густаво петро