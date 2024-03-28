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Около 400 вентиляционных коллекторов обновят в центре Москвы - РИА Новости, 28.03.2024
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12:24 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/kollektor-1936352078.html
Около 400 вентиляционных коллекторов обновят в центре Москвы
Около 400 вентиляционных коллекторов обновят в центре Москвы - РИА Новости, 28.03.2024
Около 400 вентиляционных коллекторов обновят в центре Москвы
Специалисты комплекса городского хозяйства обновят около 400 вентиляционных шахт коммуникационных коллекторов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T12:24
2024-03-28T12:24
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городское хозяйство москвы
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петр бирюков
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обновят около 400 вентиляционных шахт коммуникационных коллекторов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Модернизация вентшахт проводится в столице с 2011 года, когда стартовали масштабные программы благоустройства общественных пространств. Главной задачей было органично вписать эти сооружения в городской ландшафт, поэтому на смену старым "домикам" пришли современные модернизированные решетки. В этом году обновим 385 таких объектов", - сказал Бирюков. Заммэра пояснил, что вентиляционные шахты - наземные части коммуникационных коллекторов, которые обеспечивают в них приток воздуха. Это необходимо для бесперебойного функционирования подземных инженерных сооружений. "В рамках работ специалисты демонтируют старые оголовки вентшахт, установят вместо них металлические решетки, выполнят облицовку сооружений гранитом. Выбор гранита обусловлен рядом факторов, это пожаростойкий материал, он экологичен и безопасен для окружающей среды, прост в обработке", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что коллекторное хозяйство столицы - уникальный подземный город, не имеющий аналогов в России и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов составляет свыше 815 километров, число вентиляционных шахт превышает 13 тысяч.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, россия, петр бирюков, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Россия, Петр Бирюков, Комплекс городского хозяйства Москвы

Около 400 вентиляционных коллекторов обновят в центре Москвы

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОбновленная вентиляционная шахта коллекторного комплекса в Москве
Обновленная вентиляционная шахта коллекторного комплекса в Москве - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Обновленная вентиляционная шахта коллекторного комплекса в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обновят около 400 вентиляционных шахт коммуникационных коллекторов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«
"Модернизация вентшахт проводится в столице с 2011 года, когда стартовали масштабные программы благоустройства общественных пространств. Главной задачей было органично вписать эти сооружения в городской ландшафт, поэтому на смену старым "домикам" пришли современные модернизированные решетки. В этом году обновим 385 таких объектов", - сказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что вентиляционные шахты - наземные части коммуникационных коллекторов, которые обеспечивают в них приток воздуха. Это необходимо для бесперебойного функционирования подземных инженерных сооружений.
«
"В рамках работ специалисты демонтируют старые оголовки вентшахт, установят вместо них металлические решетки, выполнят облицовку сооружений гранитом. Выбор гранита обусловлен рядом факторов, это пожаростойкий материал, он экологичен и безопасен для окружающей среды, прост в обработке", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что коллекторное хозяйство столицы - уникальный подземный город, не имеющий аналогов в России и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов составляет свыше 815 километров, число вентиляционных шахт превышает 13 тысяч.
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