Около 400 вентиляционных коллекторов обновят в центре Москвы
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОбновленная вентиляционная шахта коллекторного комплекса в Москве
Обновленная вентиляционная шахта коллекторного комплекса в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обновят около 400 вентиляционных шахт коммуникационных коллекторов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
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"Модернизация вентшахт проводится в столице с 2011 года, когда стартовали масштабные программы благоустройства общественных пространств. Главной задачей было органично вписать эти сооружения в городской ландшафт, поэтому на смену старым "домикам" пришли современные модернизированные решетки. В этом году обновим 385 таких объектов", - сказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что вентиляционные шахты - наземные части коммуникационных коллекторов, которые обеспечивают в них приток воздуха. Это необходимо для бесперебойного функционирования подземных инженерных сооружений.
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"В рамках работ специалисты демонтируют старые оголовки вентшахт, установят вместо них металлические решетки, выполнят облицовку сооружений гранитом. Выбор гранита обусловлен рядом факторов, это пожаростойкий материал, он экологичен и безопасен для окружающей среды, прост в обработке", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что коллекторное хозяйство столицы - уникальный подземный город, не имеющий аналогов в России и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов составляет свыше 815 километров, число вентиляционных шахт превышает 13 тысяч.