https://ria.ru/20240328/kitay-1936367389.html

В КНР заявили, что сепаратизм в Тайване снижает вероятность мирного решения

В КНР заявили, что сепаратизм в Тайване снижает вероятность мирного решения - РИА Новости, 28.03.2024

В КНР заявили, что сепаратизм в Тайване снижает вероятность мирного решения

Пекин открыто заявляет, что повышение активности сепаратистской деятельности за независимость Тайваня сокращает вероятность мирного решения тайваньского... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T13:30

2024-03-28T13:30

2024-03-28T14:56

в мире

тайвань

китай

пекин

у цянь

всекитайское собрание народных представителей

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ПЕКИН, 28 мар – РИА Новости. Пекин открыто заявляет, что повышение активности сепаратистской деятельности за независимость Тайваня сокращает вероятность мирного решения тайваньского вопроса, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь. "Мирное воссоединение" и политика "Одна страна, две системы" — это основные принципы для решения тайваньского вопроса и лучший способ добиться воссоединения Родины", - заявил У Цянь на просьбу прокомментировать то, что в опубликованном ранее докладе о работе правительства не было упомянуто мирное воссоединение с островом. Докладе о работе правительства КНР был опубликован 5 марта на открытии сессии Всекитайского собрания народных представителей – ежегодной парламентской сессии. Наблюдатели обратили внимание на то, что в докладе этого года в части, касающейся Тайваня, не было упомянуто "мирное воссоединение", а также, что формулировки касательно тайваньского вопроса в докладе более краткие, чем раньше, но это, по их мнению, не означает, что материковый Китай сократит свои действия в отношении Тайваня. У Цянь добавил, что Пекин готов "со всей искренностью и всеми усилиями бороться за перспективу мирного воссоединения, но мы никогда не позволим Тайваню отделиться от родины". "Мы открыто заявляем руководству Демократической прогрессивной партии: чем безудержней становится сепаратистская деятельность за независимость Тайваня, тем меньше вероятность мирного решения", - подчеркнул он. У Цянь отметил, что Народно-освободительная армия всегда говорила действиями, всегда была решительной и профессиональной в том, что касается борьбы с независимостью Тайваня и содействия воссоединению. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20231128/kitay-1912265502.html

https://ria.ru/20240305/tayvan-1931127961.html

тайвань

китай

пекин

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в мире, тайвань, китай, пекин, у цянь, всекитайское собрание народных представителей