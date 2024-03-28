https://ria.ru/20240328/kishechnaya_palochka-1936292848.html
Россиян предупредили о кишечной палочке в хлебцах одной из марок
Россиян предупредили о кишечной палочке в хлебцах одной из марок - РИА Новости, 28.03.2024
Россиян предупредили о кишечной палочке в хлебцах одной из марок
Роскачество обнаружило кишечную палочку в хлебцах одной из марок, которая попала в исследование, при этом токсинов в проверяемой продукции брендов обнаружено не РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T05:15
2024-03-28T05:15
2024-03-28T05:15
роскачество
вкусвилл
общество
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Роскачество обнаружило кишечную палочку в хлебцах одной из марок, которая попала в исследование, при этом токсинов в проверяемой продукции брендов обнаружено не было, рассказали РИА Новости в организации. Было проведено исследование 20 торговых марок ржаных хлебцев по 453 показателям качества, безопасности и соответствия маркировке. В выборку попали торговые марки: "О'кей Daily", MaxiVita, Dr.Korner, "Каждый день", Finn Crisp, "Просто", "Щедрые", Kruazett, "Хлебцы-Молодцы", "ОГО!", WASA, "ВкусВилл", "Лента", Magic Grain, Blockbuster, Baker House, Doctor Grain, "Елизавета", "Алтайские хлебцы" и "Невская мельница". "Токсины и токсичные элементы (свинец, мышьяк, кадмий, ртуть и другие) в хлебцах не обнаружены. Также продукция исследовалась на наличие пестицидов: обязательным требованиям соответствует вся продукция, однако в 12 хлебцах выявлены следовые количества двух пестицидов. Это не нарушение, однако такая продукция не соответствует требованиям опережающего стандарта Роскачества", - заявили в организации. При этом эксперты обнаружили "в продукции под торговой маркой "Невская мельница" бактерии группы кишечной палочки". Уточняется, что при производстве хлебцы проходили термическую обработку, соответственно опасные микроорганизмы попали в продукт уже после того, как он был изготовлен. "Бактерии группы кишечной палочки – санитарно-показательные микроорганизмы, многие штаммы которых могут вызывать кишечные инфекции, поэтому присутствие их в хлебцах не допускается. Бактерии этой группы также могут попадать в продукты питания из сырья, однако при термической обработке они погибают. Присутствие бактерий группы кишечной палочки в хлебцах свидетельствует о возможном заражении готовых изделий после изготовления в процессе транспортировки и упаковывания при контакте с поверхностями оборудования, рук рабочего персонала и из других источников", - объяснила заместитель директора по развитию ФГАНУ НИИХП Олеся Савкина. В свою очередь по внешнему виду (форме хлебцев, их виду на изломе и цвету) несоответствий не выявлено. К запаху и вкусу у экспертов тоже не возникло претензий. Также не было нареканий и по содержанию фосфора, калия, магния и железа, однако витаминов В1 и В2 в продукции оказалось "не так уж и много".
https://ria.ru/20240315/roskachestvo-1933086543.html
https://ria.ru/20231221/ikra-1917124081.html
https://ria.ru/20240312/energetiki-1932409732.html
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роскачество, вкусвилл, общество
Роскачество, ВкусВилл, Общество
Россиян предупредили о кишечной палочке в хлебцах одной из марок
Роскачество обнаружило кишечную палочку в хлебцах марки "Невская мельница"
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Роскачество обнаружило кишечную палочку в хлебцах одной из марок, которая попала в исследование, при этом токсинов в проверяемой продукции брендов обнаружено не было, рассказали РИА Новости в организации.
Было проведено исследование 20 торговых марок ржаных хлебцев по 453 показателям качества, безопасности и соответствия маркировке. В выборку попали торговые марки: "О'кей Daily", MaxiVita, Dr.Korner, "Каждый день", Finn Crisp, "Просто", "Щедрые", Kruazett, "Хлебцы-Молодцы", "ОГО!", WASA, "ВкусВилл
", "Лента", Magic Grain, Blockbuster, Baker House, Doctor Grain, "Елизавета", "Алтайские хлебцы" и "Невская мельница".
"Токсины и токсичные элементы (свинец, мышьяк, кадмий, ртуть и другие) в хлебцах не обнаружены. Также продукция исследовалась на наличие пестицидов: обязательным требованиям соответствует вся продукция, однако в 12 хлебцах выявлены следовые количества двух пестицидов. Это не нарушение, однако такая продукция не соответствует требованиям опережающего стандарта Роскачества", - заявили в организации.
При этом эксперты обнаружили "в продукции под торговой маркой "Невская мельница" бактерии группы кишечной палочки". Уточняется, что при производстве хлебцы проходили термическую обработку, соответственно опасные микроорганизмы попали в продукт уже после того, как он был изготовлен.
"Бактерии группы кишечной палочки – санитарно-показательные микроорганизмы, многие штаммы которых могут вызывать кишечные инфекции, поэтому присутствие их в хлебцах не допускается. Бактерии этой группы также могут попадать в продукты питания из сырья, однако при термической обработке они погибают. Присутствие бактерий группы кишечной палочки в хлебцах свидетельствует о возможном заражении готовых изделий после изготовления в процессе транспортировки и упаковывания при контакте с поверхностями оборудования, рук рабочего персонала и из других источников", - объяснила заместитель директора по развитию ФГАНУ НИИХП Олеся Савкина.
В свою очередь по внешнему виду (форме хлебцев, их виду на изломе и цвету) несоответствий не выявлено. К запаху и вкусу у экспертов тоже не возникло претензий. Также не было нареканий и по содержанию фосфора, калия, магния и железа, однако витаминов В1 и В2 в продукции оказалось "не так уж и много".