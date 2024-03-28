https://ria.ru/20240328/kiev-1936424750.html

В Киеве перенесли рассмотрение дела о выселении монахов УПЦ из лавры

В Киеве перенесли рассмотрение дела о выселении монахов УПЦ из лавры - РИА Новости, 28.03.2024

В Киеве перенесли рассмотрение дела о выселении монахов УПЦ из лавры

Суд в Киеве перенес рассмотрение дела о выселении из Киево-Печерской лавры монахов канонической Украинской православной церкви на неопределенный срок в связи... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T16:31

2024-03-28T16:31

2024-03-28T16:41

религия

киев

украина

украинская православная церковь

московский патриархат

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Суд в Киеве перенес рассмотрение дела о выселении из Киево-Печерской лавры монахов канонической Украинской православной церкви на неопределенный срок в связи самоотводом одного из членов коллегии судей, сообщил в четверг представляющий интересы лавры адвокат Никита Чекман. Ранее Чекман сообщал, что суд в Киеве перенес рассмотрение дела на 28 марта. "Заседание в Хозяйственном суде Киева перенесли в связи с тем, что один из членов коллегии судей объявил о самоотводе, дело подали на повторное распределение, о следующей дате заседания сообщат позднее", - сообщил он в четверг в своем Telegram-канале. С 2022 года украинские власти ведут самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ: власти вводят государственные санкции в отношении представителей духовенства, организуют обыски в храмах, аресты духовенства, заводят уголовные дела, запрещают деятельность УПЦ в разных регионах страны, отбирают монастыри и храмы, пытаются отобрать у канонической Церкви Киево-Печерскую лавру и запретить саму УПЦ законодательно. На фоне гонений собор УПЦ в мае 2022 года объявил о полной самостоятельности и независимости УПЦ от Московского патриархата. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта 2023 года. В Хозяйственном суде Киева в настоящее время рассматривается иск госзаповедника "Киево-Печерская лавра" к одноименному монастырю УПЦ об устранении препятствий в пользовании имуществом, а также иск монастыря к заповеднику о признании одностороннего отказа от выполнения договора аренды недействительным, решений по ним еще не было принято.

https://ria.ru/20240326/ukraina-1935897729.html

https://ria.ru/20231122/tserkov-1911203854.html

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, украина, украинская православная церковь, московский патриархат