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В Киеве перенесли рассмотрение дела о выселении монахов УПЦ из лавры - РИА Новости, 28.03.2024
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Религия
 
16:31 28.03.2024 (обновлено: 16:41 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/kiev-1936424750.html
В Киеве перенесли рассмотрение дела о выселении монахов УПЦ из лавры
В Киеве перенесли рассмотрение дела о выселении монахов УПЦ из лавры - РИА Новости, 28.03.2024
В Киеве перенесли рассмотрение дела о выселении монахов УПЦ из лавры
Суд в Киеве перенес рассмотрение дела о выселении из Киево-Печерской лавры монахов канонической Украинской православной церкви на неопределенный срок в связи... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T16:31
2024-03-28T16:41
религия
киев
украина
украинская православная церковь
московский патриархат
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Суд в Киеве перенес рассмотрение дела о выселении из Киево-Печерской лавры монахов канонической Украинской православной церкви на неопределенный срок в связи самоотводом одного из членов коллегии судей, сообщил в четверг представляющий интересы лавры адвокат Никита Чекман. Ранее Чекман сообщал, что суд в Киеве перенес рассмотрение дела на 28 марта. "Заседание в Хозяйственном суде Киева перенесли в связи с тем, что один из членов коллегии судей объявил о самоотводе, дело подали на повторное распределение, о следующей дате заседания сообщат позднее", - сообщил он в четверг в своем Telegram-канале. С 2022 года украинские власти ведут самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ: власти вводят государственные санкции в отношении представителей духовенства, организуют обыски в храмах, аресты духовенства, заводят уголовные дела, запрещают деятельность УПЦ в разных регионах страны, отбирают монастыри и храмы, пытаются отобрать у канонической Церкви Киево-Печерскую лавру и запретить саму УПЦ законодательно. На фоне гонений собор УПЦ в мае 2022 года объявил о полной самостоятельности и независимости УПЦ от Московского патриархата. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта 2023 года. В Хозяйственном суде Киева в настоящее время рассматривается иск госзаповедника "Киево-Печерская лавра" к одноименному монастырю УПЦ об устранении препятствий в пользовании имуществом, а также иск монастыря к заповеднику о признании одностороннего отказа от выполнения договора аренды недействительным, решений по ним еще не было принято.
https://ria.ru/20240326/ukraina-1935897729.html
https://ria.ru/20231122/tserkov-1911203854.html
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киев, украина, украинская православная церковь, московский патриархат
Религия, Киев, Украина, Украинская православная церковь, Московский Патриархат
В Киеве перенесли рассмотрение дела о выселении монахов УПЦ из лавры

На Украине перенесли рассмотрение дела о выселении монахов из лавры

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Суд в Киеве перенес рассмотрение дела о выселении из Киево-Печерской лавры монахов канонической Украинской православной церкви на неопределенный срок в связи самоотводом одного из членов коллегии судей, сообщил в четверг представляющий интересы лавры адвокат Никита Чекман.
Ранее Чекман сообщал, что суд в Киеве перенес рассмотрение дела на 28 марта.
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"Заседание в Хозяйственном суде Киева перенесли в связи с тем, что один из членов коллегии судей объявил о самоотводе, дело подали на повторное распределение, о следующей дате заседания сообщат позднее", - сообщил он в четверг в своем Telegram-канале.
С 2022 года украинские власти ведут самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ: власти вводят государственные санкции в отношении представителей духовенства, организуют обыски в храмах, аресты духовенства, заводят уголовные дела, запрещают деятельность УПЦ в разных регионах страны, отбирают монастыри и храмы, пытаются отобрать у канонической Церкви Киево-Печерскую лавру и запретить саму УПЦ законодательно. На фоне гонений собор УПЦ в мае 2022 года объявил о полной самостоятельности и независимости УПЦ от Московского патриархата.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта 2023 года. В Хозяйственном суде Киева в настоящее время рассматривается иск госзаповедника "Киево-Печерская лавра" к одноименному монастырю УПЦ об устранении препятствий в пользовании имуществом, а также иск монастыря к заповеднику о признании одностороннего отказа от выполнения договора аренды недействительным, решений по ним еще не было принято.
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РелигияКиевУкраинаУкраинская православная церковьМосковский Патриархат
 
 
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