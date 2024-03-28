https://ria.ru/20240328/kazn-1936315108.html

Инок-герой Советского Союза высказался об идее возвращения смертной казни

Инок-герой Советского Союза высказался об идее возвращения смертной казни - РИА Новости, 28.03.2024

Инок-герой Советского Союза высказался об идее возвращения смертной казни

Сохранить жизнь человеку, даже совершившему ужасный грех, правильнее, чем казнить его, заявил РИА Новости ветеран афганской войны, герой Советского Союза инок... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T10:00

2024-03-28T10:00

2024-03-28T11:48

теракт в "крокус сити холле"

москва

россия

леонид слуцкий (политик)

вячеслав володин

вахтанг кипшидзе

госдума рф

федерация еврейских общин россии

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Сохранить жизнь человеку, даже совершившему ужасный грех, правильнее, чем казнить его, заявил РИА Новости ветеран афганской войны, герой Советского Союза инок Киприан (Бурков) на ифтаре для ветеранов, участников СВО и их семей в Соборной мечети Москвы."Я могу сказать как человек, исповедующий веру православную: я помню, что первый вошел в рай разбойник, который всю жизнь был разбойником, и Господь не прекратил его жизнь, пока он был разбойником. Знаете, всему свое время, и Бог желает не смерти грешника, а чтобы он обратился и жил. <...> Бог хочет, чтобы у каждого было время на покаяние. И когда мы оставляем жизнь человеку, совершившему самые тяжелейшие, ужаснейшие грехи, — даем ему, скажем, пожизненное без права досрочного освобождения, — я думаю, это более правильно, чем его взять и казнить, ведь, может быть, он раскается", — сказал монах в разговоре с корреспондентом РИА Новости.Есть немало историй о том, как тюрьма в конечном итоге является спасительной для человека и он там обретает веру, добавил инок Киприан. Он отметил, что люди не сразу становятся верующими. По словам монаха, он и сам раньше "был даже немножко западником", но после того, как обрел веру, старается думать так, как угодно Богу.Дискуссия о возможности смертной казни для террористов вернулась в публичную плоскость после теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл". Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий на пленарном заседании Госдумы выступил за отмену моратория на высшую меру в отношении террористов. Спикер Вячеслав Володин заявил, что для возвращения смертной казни достаточно решения Конституционного суда, необходимости в референдуме нет. Основы социальной концепции Русской православной церкви (РПЦ) устанавливают, что наказание смертью не может иметь должного воспитательного значения и делает непоправимой судебную ошибку, также они называют милосердие более предпочтительным, чем месть, заявил РИА Новости заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. Эмоции не могут быть базой для правосудия, смертная казнь в рамках иудейского закона не применяется, а обществу при обсуждении вопроса о возможности отмены моратория на нее нужно помнить, что "земной суд — не высшая инстанция", сказал РИА Новости президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода. Решения, касающиеся человеческих жизней, не стоит принимать на фоне сильных эмоций, даже если они оправданны, сказал РИА Новости руководитель отдела по взаимодействию с вооруженными силами, МЧС, правоохранительными учреждениями и ветеранскими организациями Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Арон Гуревич. В свою очередь, зампред Духовного управления мусульман России, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов выразил мнение, что возможность смертной казни в исламе призвана удержать человека от совершения преступления, а Коран и Сунна пророка Мухаммада (священное предание о жизни Пророка в исламе) призывают избирать более мягкие формы наказания, как делал при жизни сам Пророк.Глава Центрального духовного управления буддистов геше Йонтен (Сергей Киришов) также высказался против возможного снятия моратория на смертную казнь, пояснив, что пожизненное заключение дает человеку возможность раскаяться, а участие в смертной казни и даже просто желание кому-то смерти — накапливает, с точки зрения буддизма, негативную карму.

https://ria.ru/20240327/kazn-1936033583.html

https://ria.ru/20240326/moratoriy-1935667595.html

https://ria.ru/20240323/ubiytsa-1931777941.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, россия, леонид слуцкий (политик), вячеслав володин, вахтанг кипшидзе, госдума рф, федерация еврейских общин россии, крокус сити холл