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Избран новый председатель Союза казачьей молодежи России
Избран новый председатель Союза казачьей молодежи России - РИА Новости, 28.03.2024
Избран новый председатель Союза казачьей молодежи России
В Москве с 26 по 28 марта проходил форум "Молодежный казачий круг". Более 130 представителей казачьих молодежных организаций приехали в столицу со всей страны,... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T19:02
2024-03-28T19:02
2024-03-28T19:02
российское казачество
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москва
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. В Москве с 26 по 28 марта проходил форум "Молодежный казачий круг". Более 130 представителей казачьих молодежных организаций приехали в столицу со всей страны, сообщает портал "Российское казачество".Сегодня в рамках форума в штабе Всероссийского казачьего общества избрали нового председателя Союза казачьей молодежи России. Им стал заместитель атамана по молодежной политике Игорь Кочубеев."Нам предстоит эту организацию сделать поистине всероссийской. Нам важно, чтобы у нас были действующие рабочие отделения, в более чем 50% объектов Российской Федерации", – заявил КочубеевНовоизбранный председатель также рассказал о приоритетных направлениях, стоящих перед союзом."Для участия в государственной молодежной политике у нас есть совместный план мероприятий с Федеральным агентством по делам молодежи – Всероссийский молодежный казачий слет, деятельность молодежной комиссии Совета при Президенте РФ по делам казачества, участие в грантовых конкурсах Росмолодежи и других", – сказал Кочубеев.Он также подчеркнул важность участия казачьей молодежи в специальной военной операции."Мы пришли к тому, чтобы ориентировочно раз в квартал проводить всероссийские гуманитарные конвои с выездом к представителям казачьей молодежи в наших же казачьих добровольческих батальонах и других подразделениях и помогать им гуманитарно", – рассказал КочубеевВ форуме принимает участие 130 представителей казачьих молодежных организаций."Благодарю всех вас, особенно тех, кто прибыл издалека из совершенно других часовых поясов за тысячи километров. В этом как раз и есть в полной мере казачье единство", – обратился он к участникам форума.Мероприятие проходило при поддержке Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества, Федерального агентства по делам национальностей РФ и департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.
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российское казачество, москва
Российское казачество, Российское казачество, Москва
МОСКВА
, 28 мар – РИА Новости.
В Москве с 26 по 28 марта проходил форум "Молодежный казачий круг". Более 130 представителей казачьих молодежных организаций приехали в столицу со всей страны, сообщает
портал "Российское казачество".
Сегодня в рамках форума в штабе Всероссийского казачьего общества избрали нового председателя Союза казачьей молодежи России. Им стал заместитель атамана по молодежной политике Игорь Кочубеев.
"Нам предстоит эту организацию сделать поистине всероссийской. Нам важно, чтобы у нас были действующие рабочие отделения, в более чем 50% объектов Российской Федерации", – заявил Кочубеев
Новоизбранный председатель также рассказал о приоритетных направлениях, стоящих перед союзом.
«
"Для участия в государственной молодежной политике у нас есть совместный план мероприятий с Федеральным агентством по делам молодежи – Всероссийский молодежный казачий слет, деятельность молодежной комиссии Совета при Президенте РФ по делам казачества, участие в грантовых конкурсах Росмолодежи и других", – сказал Кочубеев.
Он также подчеркнул важность участия казачьей молодежи в специальной военной операции.
"Мы пришли к тому, чтобы ориентировочно раз в квартал проводить всероссийские гуманитарные конвои с выездом к представителям казачьей молодежи в наших же казачьих добровольческих батальонах и других подразделениях и помогать им гуманитарно", – рассказал Кочубеев
В форуме принимает участие 130 представителей казачьих молодежных организаций.
"Благодарю всех вас, особенно тех, кто прибыл издалека из совершенно других часовых поясов за тысячи километров. В этом как раз и есть в полной мере казачье единство", – обратился он к участникам форума.
Мероприятие проходило при поддержке Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества, Федерального агентства по делам национальностей РФ и департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.