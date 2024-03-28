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Избран новый председатель Союза казачьей молодежи России

Избран новый председатель Союза казачьей молодежи России - РИА Новости, 28.03.2024

Избран новый председатель Союза казачьей молодежи России

В Москве с 26 по 28 марта проходил форум "Молодежный казачий круг". Более 130 представителей казачьих молодежных организаций приехали в столицу со всей страны,... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T19:02

2024-03-28T19:02

2024-03-28T19:02

российское казачество

российское казачество

москва

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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. В Москве с 26 по 28 марта проходил форум "Молодежный казачий круг". Более 130 представителей казачьих молодежных организаций приехали в столицу со всей страны, сообщает портал "Российское казачество".Сегодня в рамках форума в штабе Всероссийского казачьего общества избрали нового председателя Союза казачьей молодежи России. Им стал заместитель атамана по молодежной политике Игорь Кочубеев."Нам предстоит эту организацию сделать поистине всероссийской. Нам важно, чтобы у нас были действующие рабочие отделения, в более чем 50% объектов Российской Федерации", – заявил КочубеевНовоизбранный председатель также рассказал о приоритетных направлениях, стоящих перед союзом."Для участия в государственной молодежной политике у нас есть совместный план мероприятий с Федеральным агентством по делам молодежи – Всероссийский молодежный казачий слет, деятельность молодежной комиссии Совета при Президенте РФ по делам казачества, участие в грантовых конкурсах Росмолодежи и других", – сказал Кочубеев.Он также подчеркнул важность участия казачьей молодежи в специальной военной операции."Мы пришли к тому, чтобы ориентировочно раз в квартал проводить всероссийские гуманитарные конвои с выездом к представителям казачьей молодежи в наших же казачьих добровольческих батальонах и других подразделениях и помогать им гуманитарно", – рассказал КочубеевВ форуме принимает участие 130 представителей казачьих молодежных организаций."Благодарю всех вас, особенно тех, кто прибыл издалека из совершенно других часовых поясов за тысячи километров. В этом как раз и есть в полной мере казачье единство", – обратился он к участникам форума.Мероприятие проходило при поддержке Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества, Федерального агентства по делам национальностей РФ и департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

российское казачество, москва