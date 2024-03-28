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ВСУ нанесли удар по гражданской инфраструктуре Каховки в Херсонской области - РИА Новости, 28.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:00 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/kakhovka-1936451563.html
ВСУ нанесли удар по гражданской инфраструктуре Каховки в Херсонской области
ВСУ нанесли удар по гражданской инфраструктуре Каховки в Херсонской области - РИА Новости, 28.03.2024
ВСУ нанесли удар по гражданской инфраструктуре Каховки в Херсонской области
Украинские войска нанесли удар по инфраструктуре города Каховка в Херсонской области, били по автозаправке и электроподстанции, сообщил губернатор Владимир... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T18:00
2024-03-28T18:00
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
россия
каховка
владимир сальдо
вооруженные силы украины
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по инфраструктуре города Каховка в Херсонской области, били по автозаправке и электроподстанции, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Террористы ВСУ продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру Каховки. Чтобы насолить мирным жителям, боевики противника обстреляли автозаправку, электроподстанцию и газовую колонку", - написал Сальдо. По его словам, противник хотел оставить людей без топлива, света и газа. "Автозаправка получила повреждения, но уцелела. По объектам энергетики противник не попал, снаряды разорвались рядом с ними", - подчеркнул губернатор. Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240328/obstrel-1936357491.html
херсонская область
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происшествия, херсонская область , россия, каховка, владимир сальдо, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Россия, Каховка, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Украина
ВСУ нанесли удар по гражданской инфраструктуре Каховки в Херсонской области

Сальдо: ВСУ хотели ударить по АЗС, электроподстанции и газовой колонке в Каховке

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М777
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М777 - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М777. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по инфраструктуре города Каховка в Херсонской области, били по автозаправке и электроподстанции, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"Террористы ВСУ продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру Каховки. Чтобы насолить мирным жителям, боевики противника обстреляли автозаправку, электроподстанцию и газовую колонку", - написал Сальдо.
По его словам, противник хотел оставить людей без топлива, света и газа. "Автозаправка получила повреждения, но уцелела. По объектам энергетики противник не попал, снаряды разорвались рядом с ними", - подчеркнул губернатор.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
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Вчера, 12:51
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияХерсонская областьРоссияКаховкаВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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