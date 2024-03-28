https://ria.ru/20240328/investory-1936261203.html

Ефимов: инвесторы арендуют 43 столичных объекта по льготной ставке

Ефимов: инвесторы арендуют 43 столичных объекта по льготной ставке - РИА Новости, 28.03.2024

Ефимов: инвесторы арендуют 43 столичных объекта по льготной ставке

На территории Москвы льготная ставка по программе "1 рубль за квадратный метр в год" применяется для арендаторов 43 объектов недвижимости, большая часть из... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T14:05

2024-03-28T14:05

2024-03-28T14:05

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823609319_0:92:2400:1442_1920x0_80_0_0_9bd326625a024f93d55dae50d957749b.jpg

МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. На территории Москвы льготная ставка по программе "1 рубль за квадратный метр в год" применяется для арендаторов 43 объектов недвижимости, большая часть из которых находится в ЦАО и ВАО, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."В столице действует программа "1 рубль за квадратный метр в год", которая помогает сохранять объекты культурного наследия, а также открывать школы, детские сады и гостиницы. Сейчас льготой по действующим договорам пользуются арендаторы 18 исторических построек, 23 объектов и помещений, в которых работают частные образовательные учреждения, и двух – где размещены отели", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Он добавил, что общая площадь этих объектов превышает 47 тыс. кв. м.Отмечается, что большая часть объектов недвижимости, которые были переведены на льготную ставку аренды, располагаются в Центральном административном округе – 18. В их числе 15 отреставрированных объектов культурного наследия, 2 образовательных учреждения, а также 1 гостиница. Кроме того, 8 объектов недвижимости находятся в Восточном округе, 5 – в Юго-Восточном, 3 – на территории Северо-Западного округа, по 2 – в Западном, Северном, Южном, Юго-Западном и 1 – в Зеленограде.Самым большим объектом является детсад на Большой Черемушкинской улице, дом 15А. Его площадь превышает 3 тыс. кв. м. А самым маленький объект недвижимости – чугунный павильон трамвайной остановки в Северном округе, он располагается по адресу: Красностуденческий проезд, владение 17.В свою очередь, министр столичного правительства, глава департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что за 2023 год на льготную ставку были переведены арендаторы 4 объектов недвижимости, общая площадь которых составляет порядка 3,8 тыс. кв. м.Ранее Ефимов сообщал, что власти Москвы с 2020 года заключили по результатам торгов по продаже и аренде недвижимости порядка 9,9 тысячи договоров в электронном виде.

https://ria.ru/20240327/proizvodstvo-1935029738.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва