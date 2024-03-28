https://ria.ru/20240328/investitsii-1936483831.html
Инвесторы вложат 1,5 триллиона рублей в рамках проекта "Пять морей"
Инвесторы вложат 1,5 триллиона рублей в рамках проекта "Пять морей" - РИА Новости, 28.03.2024
Инвесторы вложат 1,5 триллиона рублей в рамках проекта "Пять морей"
Инвесторы вложат в рамках проекта "Пять морей" 1,5 триллиона рублей, государство - еще 300 миллиардов рублей, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T20:41
2024-03-28T20:41
2024-03-28T20:42
экономика
россия
дмитрий чернышенко
владимир путин
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Инвесторы вложат в рамках проекта "Пять морей" 1,5 триллиона рублей, государство - еще 300 миллиардов рублей, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."1,5 триллиона рублей в этом проекте – это деньги инвесторов. То есть государство – 300 миллиардов, инвесторы – 1,5 триллиона. Мы должны обеспечить все условия для того, чтобы они эти деньги проинвестировали в нашу инфраструктуру", - сказал Чернышенко, рассказывая президенту РФ Владимиру Путину о создании федеральных круглогодичных морских курортов проекта "5 морей и озеро Байкал".
https://ria.ru/20240328/baykal-1936483931.html
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экономика, россия, дмитрий чернышенко, владимир путин
Экономика, Россия, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин
Инвесторы вложат 1,5 триллиона рублей в рамках проекта "Пять морей"
Чернышенко: инвесторы вложат 1,5 триллиона рублей в рамках проекта "Пять морей"