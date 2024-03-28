https://ria.ru/20240328/investitsii-1936405731.html

Объем инвестиций в лесной комплекс вернулся к показателям 2021 года

Объем инвестиций в лесной комплекс вернулся к показателям 2021 года - РИА Новости, 28.03.2024

Объем инвестиций в лесной комплекс вернулся к показателям 2021 года

Объем инвестиций в лесной комплекс РФ в 2023 году достиг почти 190 миллиардов рублей, это сопоставимо с показателями 2021 года, сообщил глава Рослесхоза Иван... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T15:36

2024-03-28T15:36

2024-03-28T15:36

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

россия

иван советников

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

экономика

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Объем инвестиций в лесной комплекс РФ в 2023 году достиг почти 190 миллиардов рублей, это сопоставимо с показателями 2021 года, сообщил глава Рослесхоза Иван Советников. "Объем инвестиций в лесной комплекс в 2023 году достиг почти 190 миллиардов рублей. Это сопоставимо с данными 2021 года", - сказал Советников на совещании "Леса России" на выставке-форуме "Россия". По его словам, объемы заготовки древесины находятся почти на уровне 190 миллионов кубических метров, при этом четверть этих объемов заготавливается за счет вложений инвесторов. "Сегодня в России реализуется 57 приоритетных инвестпроектов, 131 уже завершен. В аренду на льготных условиях предоставлено порядка 80 миллионов кубических метров расчетной лесосеки", - добавил глава ведомства.

https://ria.ru/20230310/les-1856953493.html

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выставка-форум "россия", россия, иван советников, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), экономика