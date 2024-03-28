https://ria.ru/20240328/investitsii-1936405731.html
Объем инвестиций в лесной комплекс вернулся к показателям 2021 года
Объем инвестиций в лесной комплекс вернулся к показателям 2021 года - РИА Новости, 28.03.2024
Объем инвестиций в лесной комплекс вернулся к показателям 2021 года
Объем инвестиций в лесной комплекс РФ в 2023 году достиг почти 190 миллиардов рублей, это сопоставимо с показателями 2021 года, сообщил глава Рослесхоза Иван... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T15:36
2024-03-28T15:36
2024-03-28T15:36
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
россия
иван советников
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Объем инвестиций в лесной комплекс РФ в 2023 году достиг почти 190 миллиардов рублей, это сопоставимо с показателями 2021 года, сообщил глава Рослесхоза Иван Советников. "Объем инвестиций в лесной комплекс в 2023 году достиг почти 190 миллиардов рублей. Это сопоставимо с данными 2021 года", - сказал Советников на совещании "Леса России" на выставке-форуме "Россия". По его словам, объемы заготовки древесины находятся почти на уровне 190 миллионов кубических метров, при этом четверть этих объемов заготавливается за счет вложений инвесторов. "Сегодня в России реализуется 57 приоритетных инвестпроектов, 131 уже завершен. В аренду на льготных условиях предоставлено порядка 80 миллионов кубических метров расчетной лесосеки", - добавил глава ведомства.
https://ria.ru/20230310/les-1856953493.html
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выставка-форум "россия", россия, иван советников, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), экономика
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Россия, Иван Советников, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз), Экономика
Объем инвестиций в лесной комплекс вернулся к показателям 2021 года
Рослесхоз: объем инвестиций в лесной комплекс вернулся к показателям 2021 года МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Объем инвестиций в лесной комплекс РФ в 2023 году достиг почти 190 миллиардов рублей, это сопоставимо с показателями 2021 года, сообщил глава Рослесхоза Иван Советников.
"Объем инвестиций в лесной комплекс в 2023 году достиг почти 190 миллиардов рублей. Это сопоставимо с данными 2021 года", - сказал Советников на совещании "Леса России" на выставке-форуме "Россия".
Время творить добро: работа международной выставки-форума "Россия" © Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк
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Приглашенные творческие коллективы выступили на церемонии старта нового сезона мероприятий Росмолодежи.
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В павильоне "Наша культура" состоялась творческая встреча с режиссером Федором Бондарчуком.
4 из 15
На выставке представлено множество технологических новинок. В частности, посетители могут оказаться в одной капсуле с роботом.
5 из 15
Прошел открытый показ коллекции бренда IMSAY studio из Городца.
6 из 15
Двадцать шесть спортсменов примут участие в финале проекта "1000 юных футболистов" и пройдут отбор в Академию ЦСКА.
7 из 15
На I Открытом всероссийском слете бардовского движения "Чтобы наши песни пели, как свои" выступил музыкант Евгений Маргулис.
8 из 15
На показах Московской недели моды посетителей выставки познакомили с качественной стильной продукцией и философией отечественных брендов.
9 из 15
Прошел показ коллекции одежды OA.CLTH из Самары.
10 из 15
Творческие коллективы выступили на церемонии старта мероприятий Росмолодежи.
11 из 15
Ярким событием программы стал конкурс авторской песни.
12 из 15
Посетители смогли пообщаться с певцом Денисом Клявером.
13 из 15
В павильоне "Семья. Работа. Долголетие" прошла серия мастер-классов от садовых экспертов.
14 из 15
На выставке состоялся розыгрыш автомобиля Lada Granta.
15 из 15
По его словам, объемы заготовки древесины находятся почти на уровне 190 миллионов кубических метров, при этом четверть этих объемов заготавливается за счет вложений инвесторов.
"Сегодня в России реализуется 57 приоритетных инвестпроектов, 131 уже завершен. В аренду на льготных условиях предоставлено порядка 80 миллионов кубических метров расчетной лесосеки", - добавил глава ведомства.