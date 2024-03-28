https://ria.ru/20240328/institutsionalizatsiya-1936380126.html

Вадим Гигин: Союзному государству надо повысить уровень институционализации

Вадим Гигин: Союзному государству надо повысить уровень институционализации - РИА Новости, 28.03.2024

Вадим Гигин: Союзному государству надо повысить уровень институционализации

Союзному государству надо усиливать уровень общественного взаимодействия, гражданского и межпартийного сотрудничества, чтобы повысить уровень... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T14:16

2024-03-28T14:16

2024-03-28T14:16

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

белоруссия

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Союзному государству надо усиливать уровень общественного взаимодействия, гражданского и межпартийного сотрудничества, чтобы повысить уровень институционализации и значимости на мировой арене, заявил депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин в рамках научно-практической конференции "Союзное государство в условиях многополярного мира". Международная научно-практическая конференция, посвященная актуальной теме формирования справедливого многополярного мира и усиления позиций Союзного государства на политической арене, состоялась на площадке медиагруппы "Россия сегодня" в преддверии Дня единения народов Беларуси и России, который отмечается 2 апреля. Конференция проходит под эгидой Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Ее программа включает в себя несколько секций, затрагивающих вопросы международной безопасности, развития экономики и другие аспекты взаимодействия России и Беларуси. По мнению Гигина, очень важно, что конференция проходит в контексте институционализации Союзного государства. Он отметил, что этот союз отражает актуальные тенденции внутреннего развития двух стран. "Белорусы смотрят, как развивается политическая ситуация в России, мы изучаем российское законодательство, смотрим вашу практику, наблюдаем за тем, как проходят ваши выборы. С другой стороны, россияне тоже внимательно изучают наш опыт. То есть идет процесс взаимного обогащения, взаимного дополнения наших политических моделей и он достаточно успешен. Именно поэтому у нас есть такая устойчивая площадка как Союзное государство. Мне кажется, нам надо усиливать уровень общественного взаимодействия, гражданского и межпартийного сотрудничества. Этот процесс только еще набирает обороты, но у нас достаточно большие перспективы для взаимодействия всех наших основных субъектов – как в отношении политического процесса, так и гражданского", - отметил Гигин. По его мнению, нынешняя конференция имеет большую международную значимость по ряду причин. "Отмечу, что 25 февраля в Беларуси состоялся единый день голосования. У нас сформированы палаты представителей национального собрания, местные советы. И сейчас здесь не только представители депутатского корпуса России и Беларуси, но и представители нашего научного, журналистского сообществ, для которых очень важно, что именно вот в этот ответственный политический момент мы обсуждаем здесь актуальные вопросы нашей общей повестки по таким направлениям, как безопасность, внешняя и внутренняя политика, научно-технологическое сотрудничество", - подчеркнул депутат. Говоря о необходимости усиливать позиции Союзного государства за счет глубокой серьезной институционализации, Гигин заметил, что его роль на мировой арене во многом будет зависеть от исхода специальной военной операции, однако, кроме военного, дипломатического, экономического фронтов, есть еще фронт политический. "И здесь наша суверенизация на политическом уровне, электоральная суверенизация, гражданское, партийное взаимодействие – все это делает нас сильнее. И наше место на мировой арене будет зависеть от того, сможем ли мы сформировать привлекательную модель политических институтов и единой идеологии", - выразил мнение белорусский парламентарий.

https://ria.ru/20240328/konferentsiya-1935915590.html

https://ria.ru/20240321/nanosputniki-1934620909.html

россия

белоруссия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, белоруссия