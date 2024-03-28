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Путин пообещал передать летчикам копию иконы с особым значением для России - РИА Новости, 28.03.2024
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00:54 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/ikony-1936283589.html
Путин пообещал передать летчикам копию иконы с особым значением для России
Путин пообещал передать летчикам копию иконы с особым значением для России - РИА Новости, 28.03.2024
Путин пообещал передать летчикам копию иконы с особым значением для России
Традиция передачи копий иконы "Спас Нерукотворный" проявившим себя подразделениям будет продолжена, заверил военных летчиков президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T00:54
2024-03-28T00:54
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ТОРЖОК (Тверская область), 28 мар - РИА Новости. Традиция передачи копий иконы "Спас Нерукотворный" проявившим себя подразделениям будет продолжена, заверил военных летчиков президент России Владимир Путин. Глава государства 21 февраля передал Главному командованию Воздушно-космических сил РФ список подносной иконы-складня "Спас Нерукотворный". Военные летчики во время встречи поблагодарили президента. "Мы с министром вчера вечером разговаривали. Сделаем еще несколько копий с той иконы, которая в главном храме Вооруженных сил, продолжим эту хорошую традицию передавать эти копии в боевые подразделения, которые проявили себя самым наилучшим образом", - сказал он. Путин напомнил об особой значимости иконы для России и вооруженных сил. "Перед этой иконой Дмитрий Донской стоял на коленях перед Куликовской битвой на Куликовом поле. Она имеет особое значение для Родины, для страны, для России и наших вооруженных сил", - сказал он.
https://ria.ru/20240328/putin-1936280529.html
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здоровье - общество, россия, владимир путин, дмитрий донской
Здоровье - Общество, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Донской
Путин пообещал передать летчикам копию иконы с особым значением для России

Путин пообещал передать летчикам копию иконы "Спас Нерукотворный"

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Центральный федеральный округ
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Центральный федеральный округ
© POOL
Перейти в медиабанк
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Центральный федеральный округ
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ТОРЖОК (Тверская область), 28 мар - РИА Новости. Традиция передачи копий иконы "Спас Нерукотворный" проявившим себя подразделениям будет продолжена, заверил военных летчиков президент России Владимир Путин.
Глава государства 21 февраля передал Главному командованию Воздушно-космических сил РФ список подносной иконы-складня "Спас Нерукотворный". Военные летчики во время встречи поблагодарили президента.
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"Мы с министром вчера вечером разговаривали. Сделаем еще несколько копий с той иконы, которая в главном храме Вооруженных сил, продолжим эту хорошую традицию передавать эти копии в боевые подразделения, которые проявили себя самым наилучшим образом", - сказал он.
Путин напомнил об особой значимости иконы для России и вооруженных сил.
"Перед этой иконой Дмитрий Донской стоял на коленях перед Куликовской битвой на Куликовом поле. Она имеет особое значение для Родины, для страны, для России и наших вооруженных сил", - сказал он.
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