https://ria.ru/20240328/ikony-1936283589.html

Путин пообещал передать летчикам копию иконы с особым значением для России

Путин пообещал передать летчикам копию иконы с особым значением для России - РИА Новости, 28.03.2024

Путин пообещал передать летчикам копию иконы с особым значением для России

Традиция передачи копий иконы "Спас Нерукотворный" проявившим себя подразделениям будет продолжена, заверил военных летчиков президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T00:54

2024-03-28T00:54

2024-03-28T00:54

здоровье - общество

россия

владимир путин

дмитрий донской

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ТОРЖОК (Тверская область), 28 мар - РИА Новости. Традиция передачи копий иконы "Спас Нерукотворный" проявившим себя подразделениям будет продолжена, заверил военных летчиков президент России Владимир Путин. Глава государства 21 февраля передал Главному командованию Воздушно-космических сил РФ список подносной иконы-складня "Спас Нерукотворный". Военные летчики во время встречи поблагодарили президента. "Мы с министром вчера вечером разговаривали. Сделаем еще несколько копий с той иконы, которая в главном храме Вооруженных сил, продолжим эту хорошую традицию передавать эти копии в боевые подразделения, которые проявили себя самым наилучшим образом", - сказал он. Путин напомнил об особой значимости иконы для России и вооруженных сил. "Перед этой иконой Дмитрий Донской стоял на коленях перед Куликовской битвой на Куликовом поле. Она имеет особое значение для Родины, для страны, для России и наших вооруженных сил", - сказал он.

https://ria.ru/20240328/putin-1936280529.html

https://ria.ru/20240107/ikona-1920028255.html

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здоровье - общество, россия, владимир путин, дмитрий донской