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ВСУ подбили грузовик, везший уголь в Харьковскую область
ВСУ подбили грузовик, везший уголь в Харьковскую область - РИА Новости, 28.03.2024
ВСУ подбили грузовик, везший уголь в Харьковскую область
Украинские военные с помощью дронов подбили грузовик, который привез уголь для жителей Харьковской области, пострадал водитель, сообщил глава региона Виталий... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T12:38
2024-03-28T12:38
2024-03-28T12:49
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Украинские военные с помощью дронов подбили грузовик, который привез уголь для жителей Харьковской области, пострадал водитель, сообщил глава региона Виталий Ганчев в своем Telegram-канале. "Водитель грузового автомобиля возвращался после выгрузки угля в одном из населённых пунктов, и по пути по нему был нанесён удар. Неонацисты снова использовали FPV-дроны. Автомобиль сгорел полностью", - написал Ганчев. По его словам, водитель получил сильные ожоги, был доставлен в больницу. В январе в администрации Харьковской области заявляли, что под контролем РФ в регионе находятся 35 населенных пунктов, где проживают около 2 тысяч человек, в том числе дети.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Происшествия, Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ подбили грузовик, везший уголь в Харьковскую область
Ганчев: ВСУ дронами подбили грузовик, везший уголь жителям Харьковской области