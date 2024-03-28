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ВСУ подбили грузовик, везший уголь в Харьковскую область - РИА Новости, 28.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:38 28.03.2024 (обновлено: 12:49 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/gruzovik-1936354938.html
ВСУ подбили грузовик, везший уголь в Харьковскую область
ВСУ подбили грузовик, везший уголь в Харьковскую область - РИА Новости, 28.03.2024
ВСУ подбили грузовик, везший уголь в Харьковскую область
Украинские военные с помощью дронов подбили грузовик, который привез уголь для жителей Харьковской области, пострадал водитель, сообщил глава региона Виталий... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T12:38
2024-03-28T12:49
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
происшествия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Украинские военные с помощью дронов подбили грузовик, который привез уголь для жителей Харьковской области, пострадал водитель, сообщил глава региона Виталий Ганчев в своем Telegram-канале. "Водитель грузового автомобиля возвращался после выгрузки угля в одном из населённых пунктов, и по пути по нему был нанесён удар. Неонацисты снова использовали FPV-дроны. Автомобиль сгорел полностью", - написал Ганчев. По его словам, водитель получил сильные ожоги, был доставлен в больницу. В январе в администрации Харьковской области заявляли, что под контролем РФ в регионе находятся 35 населенных пунктов, где проживают около 2 тысяч человек, в том числе дети.
https://ria.ru/20240309/obstrel-1932009651.html
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харьковская область, россия, происшествия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Происшествия, Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ подбили грузовик, везший уголь в Харьковскую область

Ганчев: ВСУ дронами подбили грузовик, везший уголь жителям Харьковской области

© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Украинские военные с помощью дронов подбили грузовик, который привез уголь для жителей Харьковской области, пострадал водитель, сообщил глава региона Виталий Ганчев в своем Telegram-канале.
"Водитель грузового автомобиля возвращался после выгрузки угля в одном из населённых пунктов, и по пути по нему был нанесён удар. Неонацисты снова использовали FPV-дроны. Автомобиль сгорел полностью", - написал Ганчев. По его словам, водитель получил сильные ожоги, был доставлен в больницу.
В январе в администрации Харьковской области заявляли, что под контролем РФ в регионе находятся 35 населенных пунктов, где проживают около 2 тысяч человек, в том числе дети.
Автомобиль с углем, обстрелянный FPV-дронами ВСУ. 9 марта 2024 года
ВСУ обстреляли грузовики с углем для жителей Харьковской области
9 марта, 12:56
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияПроисшествияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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