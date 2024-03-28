https://ria.ru/20240328/gruzovik-1936354938.html

ВСУ подбили грузовик, везший уголь в Харьковскую область

ВСУ подбили грузовик, везший уголь в Харьковскую область - РИА Новости, 28.03.2024

ВСУ подбили грузовик, везший уголь в Харьковскую область

Украинские военные с помощью дронов подбили грузовик, который привез уголь для жителей Харьковской области, пострадал водитель, сообщил глава региона Виталий... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T12:38

2024-03-28T12:38

2024-03-28T12:49

специальная военная операция на украине

харьковская область

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Украинские военные с помощью дронов подбили грузовик, который привез уголь для жителей Харьковской области, пострадал водитель, сообщил глава региона Виталий Ганчев в своем Telegram-канале. "Водитель грузового автомобиля возвращался после выгрузки угля в одном из населённых пунктов, и по пути по нему был нанесён удар. Неонацисты снова использовали FPV-дроны. Автомобиль сгорел полностью", - написал Ганчев. По его словам, водитель получил сильные ожоги, был доставлен в больницу. В январе в администрации Харьковской области заявляли, что под контролем РФ в регионе находятся 35 населенных пунктов, где проживают около 2 тысяч человек, в том числе дети.

https://ria.ru/20240309/obstrel-1932009651.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

харьковская область, россия, происшествия, украина, вооруженные силы украины