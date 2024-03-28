https://ria.ru/20240328/gruzovik-1936301203.html
В Севастополе грузовик врезался в жилой дом
В Севастополе грузовик врезался в жилой дом - РИА Новости, 28.03.2024
В Севастополе грузовик врезался в жилой дом
В пригороде Севастополя "Камаз" врезался в жилой дом, обошлось без пострадавших, сообщает пресс-служба севастопольской полиции в Telegram-канале. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T08:44
2024-03-28T08:44
2024-03-28T08:44
происшествия
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости. В пригороде Севастополя "Камаз" врезался в жилой дом, обошлось без пострадавших, сообщает пресс-служба севастопольской полиции в Telegram-канале. ДТП произошло минувшей ночью в поселке Любимовка. "В результате ДТП 51-летний водитель грузовика не пострадал. Признаков опьянения у водителя не установлено", - говорится в сообщении. Предварительно, водитель "Камаза" с прицепом не выбрал безопасную скорость движения и потерял контроль над управлением. Грузовик сначала въехал в забор и световую опору, затем в жилой дом и опрокинулся.
https://ria.ru/20240322/dtp-1934880014.html
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происшествия, севастополь
Происшествия, Севастополь
В Севастополе грузовик врезался в жилой дом
В пригороде Севастополя "Камаз" врезался в жилой дом