https://ria.ru/20240328/granitsa-1936471283.html

Украинские пограничники предотвратили побег двух мужчин в Молдавию

Украинские пограничники предотвратили побег двух мужчин в Молдавию - РИА Новости, 28.03.2024

Украинские пограничники предотвратили побег двух мужчин в Молдавию

Украинские пограничники предотвратили побег из страны двух мужчин призывного возраста, которые пытались избежать мобилизации и проникнуть в Молдавию, заплатив... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T19:38

2024-03-28T19:38

2024-03-28T19:38

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здоровье - общество

молдавия

украина

владимир зеленский

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Украинские пограничники предотвратили побег из страны двух мужчин призывного возраста, которые пытались избежать мобилизации и проникнуть в Молдавию, заплатив по 3,2 тысячи долларов виртуальному куратору из соцсетей, сообщает в четверг Госпогранслужба Украины. "Двое "туристов" пытались проникнуть в Молдавию. Нелегально попасть в соседнюю страну пытались двое мужчин, поверив администратору Telegram-канала, что тот дистанционно сможет им помочь с пересечением. Впрочем, они напрасно выбросили по 3200 долларов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что пограничники перехватили уклонистов по дороге в Молдавию. На задержанных составлены административные протоколы, их дальнейшую судьбу решит суд. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20231120/ukraina-1910522330.html

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в мире, здоровье - общество, молдавия, украина, владимир зеленский