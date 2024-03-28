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ВСУ выпустили три снаряда "натовского" калибра по Горловке, заявили в ДНР - РИА Новости, 28.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:18 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/gorlovka-1936281390.html
ВСУ выпустили три снаряда "натовского" калибра по Горловке, заявили в ДНР
ВСУ выпустили три снаряда "натовского" калибра по Горловке, заявили в ДНР - РИА Новости, 28.03.2024
ВСУ выпустили три снаряда "натовского" калибра по Горловке, заявили в ДНР
Украинские войска вечером в среду выпустили три "натовских" снаряда калибром 155 миллиметров по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T00:18
2024-03-28T00:18
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
стирол
нато
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Украинские войска вечером в среду выпустили три "натовских" снаряда калибром 155 миллиметров по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21.40 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Ранее ведомство сообщало о том, что в 20.50 по Никитовскому району было выпущено три кассетных снаряда того же калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также ВСУ были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230916/donetsk-1896680151.html
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, стирол, нато
В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Стирол, НАТО, Специальная военная операция на Украине

ВСУ выпустили три снаряда "натовского" калибра по Горловке, заявили в ДНР

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Украинские войска вечером в среду выпустили три "натовских" снаряда калибром 155 миллиметров по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21.40 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Ранее ведомство сообщало о том, что в 20.50 по Никитовскому району было выпущено три кассетных снаряда того же калибра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также ВСУ были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Разбитое стекло - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами
16 сентября 2023, 10:57
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККСтиролНАТО
 
 
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