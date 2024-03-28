https://ria.ru/20240328/gorlovka-1936281390.html

ВСУ выпустили три снаряда "натовского" калибра по Горловке, заявили в ДНР

ВСУ выпустили три снаряда "натовского" калибра по Горловке, заявили в ДНР - РИА Новости, 28.03.2024

ВСУ выпустили три снаряда "натовского" калибра по Горловке, заявили в ДНР

Украинские войска вечером в среду выпустили три "натовских" снаряда калибром 155 миллиметров по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T00:18

2024-03-28T00:18

2024-03-28T00:18

в мире

горловка

донецкая народная республика

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сцкк

стирол

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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Украинские войска вечером в среду выпустили три "натовских" снаряда калибром 155 миллиметров по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21.40 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Ранее ведомство сообщало о том, что в 20.50 по Никитовскому району было выпущено три кассетных снаряда того же калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также ВСУ были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230916/donetsk-1896680151.html

горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, стирол, нато