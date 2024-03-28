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Песков прокомментировал сообщение о возможном обмене Гершковича - РИА Новости, 28.03.2024
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13:06 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/gershkovich-1936361080.html
Песков прокомментировал сообщение о возможном обмене Гершковича
Песков прокомментировал сообщение о возможном обмене Гершковича - РИА Новости, 28.03.2024
Песков прокомментировал сообщение о возможном обмене Гершковича
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что относительно обмена журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича у Кремля есть определенные... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T13:06
2024-03-28T13:06
россия
эван гершкович
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий песков
екатеринбург
сша
происшествия
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что относительно обмена журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича у Кремля есть определенные контакты, однако все обменные дела должны проходить в тишине, а нарушение герметичности процесса создает проблемы. "Что касается обменных дел, мы неоднократно акцентировали, что определенные контакты есть, но они должны осуществляться в абсолютной тишине. Нарушение вот этой герметичности лишь создает дополнительные проблемы и препятствует достичь людям какого-либо результата в этом процессе", - заявил Песков в беседе с журналистами, отвечая на вопрос о возможном обмене иностранного журналиста. Пресс-секретарь президента добавил, что в Кремле не располагают информацией о суде над Гершковичем, так как это не является их прерогативой. ФСБ России 30 марта 2023 года объявила, что Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Песков ранее заявил, что Гершковича взяли с поличным.
https://ria.ru/20230417/gershkovich-1865856304.html
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россия, эван гершкович, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, екатеринбург, сша, происшествия
Россия, Эван Гершкович, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Дмитрий Песков, Екатеринбург, США, Происшествия
Песков прокомментировал сообщение о возможном обмене Гершковича

Песков: определенные контакты по обмену Гершковича есть

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКорреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович в Мосгорсуде
Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович в Мосгорсуде - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович в Мосгорсуде. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что относительно обмена журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича у Кремля есть определенные контакты, однако все обменные дела должны проходить в тишине, а нарушение герметичности процесса создает проблемы.
«
"Что касается обменных дел, мы неоднократно акцентировали, что определенные контакты есть, но они должны осуществляться в абсолютной тишине. Нарушение вот этой герметичности лишь создает дополнительные проблемы и препятствует достичь людям какого-либо результата в этом процессе", - заявил Песков в беседе с журналистами, отвечая на вопрос о возможном обмене иностранного журналиста.
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Пресс-секретарь президента добавил, что в Кремле не располагают информацией о суде над Гершковичем, так как это не является их прерогативой.
ФСБ России 30 марта 2023 года объявила, что Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Песков ранее заявил, что Гершковича взяли с поличным.
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РоссияЭван ГершковичФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий ПесковЕкатеринбургСШАПроисшествия
 
 
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