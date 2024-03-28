https://ria.ru/20240328/gershkovich-1936361080.html

Песков прокомментировал сообщение о возможном обмене Гершковича

Песков прокомментировал сообщение о возможном обмене Гершковича - РИА Новости, 28.03.2024

Песков прокомментировал сообщение о возможном обмене Гершковича

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что относительно обмена журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича у Кремля есть определенные... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T13:06

2024-03-28T13:06

2024-03-28T13:06

россия

эван гершкович

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

дмитрий песков

екатеринбург

сша

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879767363_0:151:3018:1849_1920x0_80_0_0_1c4550a47142ebe7af3be9a54778e992.jpg

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что относительно обмена журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича у Кремля есть определенные контакты, однако все обменные дела должны проходить в тишине, а нарушение герметичности процесса создает проблемы. "Что касается обменных дел, мы неоднократно акцентировали, что определенные контакты есть, но они должны осуществляться в абсолютной тишине. Нарушение вот этой герметичности лишь создает дополнительные проблемы и препятствует достичь людям какого-либо результата в этом процессе", - заявил Песков в беседе с журналистами, отвечая на вопрос о возможном обмене иностранного журналиста. Пресс-секретарь президента добавил, что в Кремле не располагают информацией о суде над Гершковичем, так как это не является их прерогативой. ФСБ России 30 марта 2023 года объявила, что Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Песков ранее заявил, что Гершковича взяли с поличным.

https://ria.ru/20230417/gershkovich-1865856304.html

https://ria.ru/20240318/navalnyy-1933849386.html

россия

екатеринбург

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, эван гершкович, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, екатеринбург, сша, происшествия