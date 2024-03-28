Канцлер ФРГ заявил о невозможности сотрудничества СДПГ и партии Вагенкнехт
Шольц: сотрудничество СДПГ и партии Вагенкнехт выходит за границы воображения
© AP Photo / Julia NikhinsonКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Julia Nikhinson
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью о том, что не считает возможным сотрудничество Социал-демократической партии Германии (СДПГ), к которой он принадлежит, и новой немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ), лидер которой неоднократно критиковала поставки оружия Киеву и антироссийские санкции.
На вопрос журналиста Märkische Allgemeine Zeitung о том, возможно ли создание коалиционного правительства с участием СДПГ и ССВ в тех федеральных землях, где в сентябре пройдут выборы, канцлер ответил отрицательно.
"Нет, это выходит за границы моего воображения... У ССВ нет каких бы то ни было предложений для лучшего будущего в землях и никакого плана, какому курсу должна следовать Германия", - заявил Шольц.
По его мнению, ни одного аргумента в пользу сотрудничества двух партий нет.
В сентябре выборы пройдут в трех восточногерманских землях - Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге. По немецкому законодательству, если ни одна партия не получает на региональных выборах большинства голосов, то для формирования земельного правительства необходимо образование коалиции двух или более партий, образующих большинство в парламенте.
В октябре 2023 года критикующая поставки оружия на Украину и санкции против РФ политик Сара Вагенкнехт заявила на пресс-конференции о выходе из партии "Левые" и создании в будущем с несколькими соратниками своей собственной партии, выступающей за "здравомыслие и справедливость". В середине декабря Вагенкнехт сформировала новую парламентскую группу в бундестаге, позднее создание партии было оформлено юридически.
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