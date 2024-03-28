https://ria.ru/20240328/germaniya-1936300258.html

Канцлер ФРГ заявил о невозможности сотрудничества СДПГ и партии Вагенкнехт

Канцлер ФРГ заявил о невозможности сотрудничества СДПГ и партии Вагенкнехт - РИА Новости, 28.03.2024

Канцлер ФРГ заявил о невозможности сотрудничества СДПГ и партии Вагенкнехт

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью о том, что не считает возможным сотрудничество Социал-демократической партии Германии (СДПГ), к которой он... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T08:24

2024-03-28T08:24

2024-03-28T08:24

в мире

германия

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олаф шольц

сара вагенкнехт

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью о том, что не считает возможным сотрудничество Социал-демократической партии Германии (СДПГ), к которой он принадлежит, и новой немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ), лидер которой неоднократно критиковала поставки оружия Киеву и антироссийские санкции. На вопрос журналиста Märkische Allgemeine Zeitung о том, возможно ли создание коалиционного правительства с участием СДПГ и ССВ в тех федеральных землях, где в сентябре пройдут выборы, канцлер ответил отрицательно. "Нет, это выходит за границы моего воображения... У ССВ нет каких бы то ни было предложений для лучшего будущего в землях и никакого плана, какому курсу должна следовать Германия", - заявил Шольц. По его мнению, ни одного аргумента в пользу сотрудничества двух партий нет. В сентябре выборы пройдут в трех восточногерманских землях - Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге. По немецкому законодательству, если ни одна партия не получает на региональных выборах большинства голосов, то для формирования земельного правительства необходимо образование коалиции двух или более партий, образующих большинство в парламенте. В октябре 2023 года критикующая поставки оружия на Украину и санкции против РФ политик Сара Вагенкнехт заявила на пресс-конференции о выходе из партии "Левые" и создании в будущем с несколькими соратниками своей собственной партии, выступающей за "здравомыслие и справедливость". В середине декабря Вагенкнехт сформировала новую парламентскую группу в бундестаге, позднее создание партии было оформлено юридически.

https://ria.ru/20240127/vagenknekht-1923809681.html

https://ria.ru/20240109/germaniya-1920187827.html

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саксония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, германия, киев, саксония, олаф шольц, сара вагенкнехт