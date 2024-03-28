https://ria.ru/20240328/gaza-1936379008.html

В США рассказали о разногласиях внутри Госдепа в отношении Израиля

В США рассказали о разногласиях внутри Госдепа в отношении Израиля - РИА Новости, 28.03.2024

В США рассказали о разногласиях внутри Госдепа в отношении Израиля

Внутри госдепартамента США существуют разногласия на почве американской политики в отношении урегулирования палестино-израильского конфликта, заявил официальный РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T14:11

2024-03-28T14:11

2024-03-28T14:12

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Внутри госдепартамента США существуют разногласия на почве американской политики в отношении урегулирования палестино-израильского конфликта, заявил официальный представитель госдепартамента США Мэтью Миллер в ходе брифинга в ответ на увольнение сотрудницы госдепартамента из-за несогласия с позицией властей в конфликте. Ранее в среду сотрудница госдепартамента США Аннелль Шелин, отвечающая в ведомстве за вопросы демократии и соблюдения прав человека на Ближнем Востоке, подала в отставку, публично продемонстрировав своё неодобрение поддержки администрацией президента США Джо Байдена боевых действий Израиля в секторе Газа. "Что касается разногласий в госдепартаменте, то внутри госдепартамента существует широкое разнообразие взглядов на нашу политику в отношении Газы, точно так же, как внутри госдепартамента существует широкое разнообразие взглядов на нашу политику в ряде важных внешнеполитических вопросов", - сказал он. Также Миллер отметил, что, хотя администрация положительно относится к выражению сотрудниками мнения относительно американской политики, она не будет "менять политику только на основании того, что думает каждый сотрудник". По словам Миллера, принятие политических решений принимается на основе того, что отвечает интересам национальной безопасности США. Ране сообщалось, что более 70 бывших американских чиновников, дипломатов и военных офицеров призвали президента США Джо Байдена предупредить Израиль о "серьёзных последствиях" в случае, если Израиль откажет палестинцам в гражданских правах и расширит поселенческую деятельность на Западном Берегу реки Иордан на фоне военной операции в секторе Газа. Отмечалось, что среди них были бывшие послы, а также другие бывшие чиновники госдепартамента в отставке и бывшие сотрудники Пентагона, службы разведки и Белого дома, в том числе бывший советник по национальной безопасности при экс-президенте США Билле Клинтоне Энтони Лейк. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231110/ssha-1908628131.html

https://ria.ru/20240327/gaza-1936168376.html

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