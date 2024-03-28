https://ria.ru/20240328/frantsiya-1936387373.html

Во Франции приостановили движение поездов из-за шторма "Нельсон"

Во Франции приостановили движение поездов из-за шторма "Нельсон" - РИА Новости, 28.03.2024

Во Франции приостановили движение поездов из-за шторма "Нельсон"

Национальная компания железных дорог Франции (SNCF) приостановила движение поездов по нескольким направлениям в Нормандии из-за шторма "Нельсон", обрушившегося... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T14:34

2024-03-28T14:34

2024-03-28T14:34

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ПАРИЖ, 28 мар - РИА Новости. Национальная компания железных дорог Франции (SNCF) приостановила движение поездов по нескольким направлениям в Нормандии из-за шторма "Нельсон", обрушившегося на западные регионы страны, сообщил в четверг телеканал BFMTV. "По причине шторма в этот четверг нарушено движение поездов по нескольким маршрутам. Речь идет о Нормандии, где есть маршруты, движение по которым приостановлено на целый день", – сообщает телеканал. По данным BFMTV, нарушилось или изменилось также движение по части маршрутов в соседних регионах Бретани и Пеи-де-ла-Луар. Транспортная компания призвала пассажиров сверяться с расписанием поездов на соответствующих сайтах. Из-за шторма по меньшей мере шесть департаментов на атлантическом побережье страны ввели оранжевый уровень погодной опасности. Местами порывы ветра доходили до 183 километров в час.

https://ria.ru/20231111/shtorm-1908908465.html

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в мире, нормандия, бретань