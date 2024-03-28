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Ле Пен обвинила правительство в намерении "обчистить карманы" французов - РИА Новости, 28.03.2024
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10:22 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/frantsiya-1936319274.html
Ле Пен обвинила правительство в намерении "обчистить карманы" французов
Ле Пен обвинила правительство в намерении "обчистить карманы" французов - РИА Новости, 28.03.2024
Ле Пен обвинила правительство в намерении "обчистить карманы" французов
Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен в социальной сети обвинила правительство в намерении "обчистить... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T10:22
2024-03-28T10:22
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ПАРИЖ, 28 мар – РИА Новости. Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен в социальной сети обвинила правительство в намерении "обчистить карманы" французов для сокращения дефицита бюджета из-за неспособности властей самим справиться с этой проблемой. Так она прокомментировала готовящуюся реформу соцобеспечения безработных. Накануне премьер-министр Франции Габриэль Атталь объявил о проведении в этом году реформы соцобеспечения для безработных. Одним из изменений может стать сокращение периода выплаты пособий по безработице с полутора лет до "не менее чем 12 месяцев". Заявление прозвучало на фоне последних данных о бюджетном дефиците в стране, который в 2023 году составил 5,5% от ВВП. Это на 0,6% больше, чем ранее прогнозировал минфин. "Реформа соцобеспечения безработных является мошенничеством, имеющим одну единственную цель, - обчистить карманы французов, чтобы спасти государственные счета, которые находятся в дефиците из-за некомпетентности правительства", - написала она на своей странице в соцсети X. Ле Пен добавила, что система и так хорошо работает и "нет никакой необходимости" её реформировать. Сам Атталь при этом заявлял, что "единственной целью" такой реформы является "побудить" французов вернуться к трудовой деятельности. Ранее глава французского минфина Брюно Ле Мэр заявил, что правительство намерено урезать бюджетные расходы на 20 миллиардов евро: по 10 миллиардов в 2024 и 2025 гг. Согласно отчёту счетной палаты, для возвращения к 3% бюджетного дефицита, которое минфин планирует осуществить к 2027 году, потребуется сэкономить около 50 миллиардов евро между 2025 и 2027 годом. Отчёт вышел вскоре после подписания в феврале двустороннего соглашения между Францией и Украиной, согласно которому, в том числе, Париж обязуется выделить Киеву 3 миллиарда евро военной помощи в 2024 году.
https://ria.ru/20240103/vypad-1919538190.html
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в мире, франция, украина, париж, марин ле пен, габриэль атталь, брюно ле мэр
В мире, Франция, Украина, Париж, Марин Ле Пен, Габриэль Атталь, Брюно Ле Мэр
Ле Пен обвинила правительство в намерении "обчистить карманы" французов

Ле Пен обвинила власти в "обчистке" французов из-за некомпетентности

© AP Photo / Michel EulerКандидат в президенты Франции Марин Ле Пен
Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© AP Photo / Michel Euler
Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен. Архивное фото
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ПАРИЖ, 28 мар – РИА Новости. Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен в социальной сети обвинила правительство в намерении "обчистить карманы" французов для сокращения дефицита бюджета из-за неспособности властей самим справиться с этой проблемой. Так она прокомментировала готовящуюся реформу соцобеспечения безработных.
Накануне премьер-министр Франции Габриэль Атталь объявил о проведении в этом году реформы соцобеспечения для безработных. Одним из изменений может стать сокращение периода выплаты пособий по безработице с полутора лет до "не менее чем 12 месяцев". Заявление прозвучало на фоне последних данных о бюджетном дефиците в стране, который в 2023 году составил 5,5% от ВВП. Это на 0,6% больше, чем ранее прогнозировал минфин.
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Во французском парламенте сделали неожиданный выпад в адрес фон дер Ляйен
3 января, 05:05
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"Реформа соцобеспечения безработных является мошенничеством, имеющим одну единственную цель, - обчистить карманы французов, чтобы спасти государственные счета, которые находятся в дефиците из-за некомпетентности правительства", - написала она на своей странице в соцсети X.
Ле Пен добавила, что система и так хорошо работает и "нет никакой необходимости" её реформировать.
Сам Атталь при этом заявлял, что "единственной целью" такой реформы является "побудить" французов вернуться к трудовой деятельности.
Ранее глава французского минфина Брюно Ле Мэр заявил, что правительство намерено урезать бюджетные расходы на 20 миллиардов евро: по 10 миллиардов в 2024 и 2025 гг. Согласно отчёту счетной палаты, для возвращения к 3% бюджетного дефицита, которое минфин планирует осуществить к 2027 году, потребуется сэкономить около 50 миллиардов евро между 2025 и 2027 годом.
Отчёт вышел вскоре после подписания в феврале двустороннего соглашения между Францией и Украиной, согласно которому, в том числе, Париж обязуется выделить Киеву 3 миллиарда евро военной помощи в 2024 году.
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