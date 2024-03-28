https://ria.ru/20240328/finlyandiya-1936460126.html

Финляндия признала, что оборонный договор с США ограничит ее суверенитет

Финляндия признала, что оборонный договор с США ограничит ее суверенитет - РИА Новости, 28.03.2024

Финляндия признала, что оборонный договор с США ограничит ее суверенитет

Рабочая группа в Финляндии пришла к выводу, что оборонное соглашение с США (DCA) ограничит суверенитет страны, сообщил финский МИД, возглавляющий группу. РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T18:39

2024-03-28T18:39

2024-03-28T19:32

в мире

финляндия

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:276:683:660_1920x0_80_0_0_e90ad696cd41f9310bb49920924a3f62.jpg

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Рабочая группа в Финляндии пришла к выводу, что оборонное соглашение с США (DCA) ограничит суверенитет страны, сообщил финский МИД, возглавляющий группу."Поэтому для принятия парламентом решения об одобрении соглашения потребуется большинство в две трети голосов", — добавили в ведомстве.Финляндия, вступившая в НАТО, в декабре подписала с США соглашение, предусматривающее размещение войск на ее территории.В соответствии с документом Пентагону открывается доступ к 15 военным базам, предусматривается предварительное размещение оборонной техники, предметов снабжения и материальных средств на территории Финляндии, въезд и перемещение американских самолетов, судов и транспорта, обеспечение защиты американских сил, а также объектов и территорий, которые они используют. Соглашение не подразумевает постоянного присутствия США в Финляндии, возможные американские войска будут находиться в стране на основе ротации.Как заявил после подписания соглашения пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в Москве сожалеют о решении Хельсинки согласиться на размещение американских военных баз. Он подтвердил, что это приведет к усилению напряженности в двусторонних отношениях. Когда военная инфраструктура НАТО будет заходить внутрь Финляндии, для России это, очевидно, будет представлять угрозу, подчеркнул представитель Кремля.

https://ria.ru/20240321/nato-1934774206.html

https://ria.ru/20240325/finlyandiya-1935614602.html

финляндия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, финляндия, сша