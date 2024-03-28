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Финляндия признала, что оборонный договор с США ограничит ее суверенитет - РИА Новости, 28.03.2024
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18:39 28.03.2024 (обновлено: 19:32 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/finlyandiya-1936460126.html
Финляндия признала, что оборонный договор с США ограничит ее суверенитет
Финляндия признала, что оборонный договор с США ограничит ее суверенитет - РИА Новости, 28.03.2024
Финляндия признала, что оборонный договор с США ограничит ее суверенитет
Рабочая группа в Финляндии пришла к выводу, что оборонное соглашение с США (DCA) ограничит суверенитет страны, сообщил финский МИД, возглавляющий группу. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T18:39
2024-03-28T19:32
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Рабочая группа в Финляндии пришла к выводу, что оборонное соглашение с США (DCA) ограничит суверенитет страны, сообщил финский МИД, возглавляющий группу."Поэтому для принятия парламентом решения об одобрении соглашения потребуется большинство в две трети голосов", — добавили в ведомстве.Финляндия, вступившая в НАТО, в декабре подписала с США соглашение, предусматривающее размещение войск на ее территории.В соответствии с документом Пентагону открывается доступ к 15 военным базам, предусматривается предварительное размещение оборонной техники, предметов снабжения и материальных средств на территории Финляндии, въезд и перемещение американских самолетов, судов и транспорта, обеспечение защиты американских сил, а также объектов и территорий, которые они используют. Соглашение не подразумевает постоянного присутствия США в Финляндии, возможные американские войска будут находиться в стране на основе ротации.Как заявил после подписания соглашения пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в Москве сожалеют о решении Хельсинки согласиться на размещение американских военных баз. Он подтвердил, что это приведет к усилению напряженности в двусторонних отношениях. Когда военная инфраструктура НАТО будет заходить внутрь Финляндии, для России это, очевидно, будет представлять угрозу, подчеркнул представитель Кремля.
https://ria.ru/20240321/nato-1934774206.html
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в мире, финляндия, сша
В мире, Финляндия, США
Финляндия признала, что оборонный договор с США ограничит ее суверенитет

МИД Финляндии: оборонное соглашение с США ограничивает суверенитет страны

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Рабочая группа в Финляндии пришла к выводу, что оборонное соглашение с США (DCA) ограничит суверенитет страны, сообщил финский МИД, возглавляющий группу.
"Поэтому для принятия парламентом решения об одобрении соглашения потребуется большинство в две трети голосов", — добавили в ведомстве.
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21 марта, 18:27
Финляндия, вступившая в НАТО, в декабре подписала с США соглашение, предусматривающее размещение войск на ее территории.
В соответствии с документом Пентагону открывается доступ к 15 военным базам, предусматривается предварительное размещение оборонной техники, предметов снабжения и материальных средств на территории Финляндии, въезд и перемещение американских самолетов, судов и транспорта, обеспечение защиты американских сил, а также объектов и территорий, которые они используют.
Соглашение не подразумевает постоянного присутствия США в Финляндии, возможные американские войска будут находиться в стране на основе ротации.
Как заявил после подписания соглашения пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в Москве сожалеют о решении Хельсинки согласиться на размещение американских военных баз. Он подтвердил, что это приведет к усилению напряженности в двусторонних отношениях. Когда военная инфраструктура НАТО будет заходить внутрь Финляндии, для России это, очевидно, будет представлять угрозу, подчеркнул представитель Кремля.
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