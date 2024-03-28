https://ria.ru/20240328/filantropy-1936478345.html

Опрос: российские филантропы предпочитают помощь социально уязвимым группам

Опрос: российские филантропы предпочитают помощь социально уязвимым группам - РИА Новости, 28.03.2024

Опрос: российские филантропы предпочитают помощь социально уязвимым группам

Желание решить конкретную проблему является основной причиной, побуждающей как обладателей солидного капитала, так и обычных граждан направлять средства на... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T20:05

2024-03-28T20:05

2024-03-28T20:05

сбербанк россии

газпромбанк

мтс

россия

благотворительность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936476394_0:81:3078:1812_1920x0_80_0_0_1e2866e5eafca2da2c711fde14036edf.jpg

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Желание решить конкретную проблему является основной причиной, побуждающей как обладателей солидного капитала, так и обычных граждан направлять средства на благотворительность, при этом наиболее популярным направлением пожертвований является помощь социально уязвимым группам населения, свидетельствуют результаты исследования "Профессиональная благотворительность в России 2023". Исследование проведено аналитической и консалтинговой компанией Frank RG и подразделением Сбербанка по обслуживанию состоятельных клиентов Sber Private Banking. Это второй их совместный проект по изучению сферы благотворительности в России. В ходе исследования были проинтервьюированы специалисты 16 некоммерческих организаций в сфере благотворительности, 10 фандрайзинговых фондов, проведены бенчмарк-исследования с участием 33 НКО, проанализированы данные о тратах на благотворительность клиентов Сбербанка, Газпромбанка и МТС Банка. Были также опрошены 1299 респондентов разного уровня дохода, из которых 216 – состоятельные клиенты банков, 192 из них – филантропы. Исследование показало, что в 2023 году большинство доноров не снижали уровня благотворительной деятельности, напротив, размер пожертвований увеличили 56% опрошенных филантропов, среди состоятельных клиентов банков их доля составила 71%. При этом 45% респондентов сообщили, что совершают пожертвования не менее трех раз в месяц, еще 30% - один раз в месяц. Предпочитают помогать нуждающимся напрямую 60% участников опроса. Еще 53% сообщили, что переводят средства фонду или приюту, 28% участвовали в благотворительных акциях или мероприятиях. По итогам 2023 года около 30% всех пожертвований частных лиц составили пожертвования состоятельных благотворителей с капиталом от 1 миллиона долларов. Наиболее популярным направлением донорства является помощь социально уязвимым группам населения. Доля НКО, оказывающих помощь этой категории нуждающихся, составляет 59%. Состоятельные филантропы также помогают социально незащищенным слоям населения (59% пожертвований). Треть пожертвований в данной категории – это помощь детям, преимущественно – оплата лечения и иной медпомощи. Еще один тренд 2023 года – рост пожертвований на восстановление территорий после чрезвычайных ситуаций. Среди обычных граждан он составил от 8,2 до 21,2%, у состоятельных филантропов – от 15 до 23%. "Новые направления благотворительности, напрямую или косвенно связанные с СВО, привлекли новых доноров разных сегментов - как более состоятельных, так и массовых. Эта реакция населения на стресс, выраженная в желании помочь, сформировала новое благотворительное сообщество. Как правило, большая часть людей, которые так или иначе пришли в эту активность, уже не прекратят помогать. Фондам важно работать с этой аудиторией, рассказывать о необходимости поддержки системных НКО, вовлекать и объяснять, как пожертвования могут быть более эффективными вне зависимости от того, какое направление помощи или какую категорию благополучателей решает поддерживать человек", - отметила старший проектный лидер Frank RG Анастасия Кудрякова. Помимо желания решить конкретную проблему, которое свыше половины опрошенных назвали главным стимулом к донорству, важным фактором участия в благотворительных проектах является общественное мнение. "21% респондентов стали филантропами, так как это социально одобряемое поведение (у состоятельных доноров этот процент достигает 25%) и еще 16% - потому что "это принято" (у состоятельных - 17%). Среди владельцев солидного капитала также был популярен ответ "вдохновить себя и окружающих", - говорится в сообщении. Как указала руководитель направления "Наследование и филантропия" Sber Private Banking Юлия Ульянова, исследование позволяет лучше понять динамику изменений в поведении российских филантропов и адаптировать стратегии работы в сфере благотворительности. "Важно осознать, что в 2023 году многие доноры не только увеличивали размер своих пожертвований, но и стремились оказывать помощь напрямую, акцентируя внимание на решении конкретных проблем. Это позволяет нам глубже понимать и отвечать на потребности общества, неуклонно двигаясь вперед в области системной благотворительности", - подчеркнула она.

https://ria.ru/20240311/dobro-1932280301.html

https://ria.ru/20240314/pisma-1933037606.html

https://ria.ru/20240313/paskha-1932767355.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

сбербанк россии, газпромбанк, мтс, россия, благотворительность