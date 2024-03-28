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Слушание по делу об энергоблокаде Крыма пройдет в закрытом режиме - РИА Новости, 28.03.2024
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15:00 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/energoblokada-1936394497.html
Слушание по делу об энергоблокаде Крыма пройдет в закрытом режиме
Слушание по делу об энергоблокаде Крыма пройдет в закрытом режиме - РИА Новости, 28.03.2024
Слушание по делу об энергоблокаде Крыма пройдет в закрытом режиме
Судебное слушание по делу об энергоблокаде Крыма, устроенной Украиной, пройдет в закрытом режиме, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T15:00
2024-03-28T15:00
специальная военная операция на украине
жкх
украина
республика крым
киев
владимир константинов
укрэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости. Судебное слушание по делу об энергоблокаде Крыма, устроенной Украиной, пройдет в закрытом режиме, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в своем Telegram-канале.Арбитражный суд Крыма ранее зарегистрировал первый иск о взыскании с Украины ущерба бюджету региона от энергоблокады в сумме более 3 триллионов рублей. Иск подан к трем ответчикам: правительству Украины, украинскому Минэнерго и "Укрэнерго". Второй иск подадут от общественной палаты республики, по нему планируется взыскать с Украины в пользу крымчан в качестве компенсации морального вреда около 3,5 триллиона рублей. "В Арбитражном суде Республики Крым прошло предварительное судебное заседание по делу о взыскании с Украины ущерба бюджету Крыма из-за энергетической блокады полуострова. На нем, в частности, было заявлено ходатайство о рассмотрении дела в закрытом режиме, которое суд удовлетворил", - написал Константинов.Кроме того, по его словам, параллельно юристы занимаются подготовкой типового искового заявления для юридических лиц, которые понесли убытки в результате энергоблокады. "Тем, кто изъявит желание сформировать собственный иск, рабочей группой будет оказана вся необходимая поддержка. Мы не сомневаемся в правоте и своевременности проводимой нами работы. Убежден, что судебные решения по энергоблокаде, которой Украина нанесла Крыму ущерб, исчисляемый триллионами рублей, будут предъявлены Киеву и его западным хозяевам после нашей Победы в СВО", - подчеркнул Константинов.
https://ria.ru/20240229/krym-1930109165.html
https://ria.ru/20240226/ukraina-1929416361.html
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жкх, украина, республика крым, киев, владимир константинов, укрэнерго
Специальная военная операция на Украине, ЖКХ, Украина, Республика Крым, Киев, Владимир Константинов, Укрэнерго
Слушание по делу об энергоблокаде Крыма пройдет в закрытом режиме

Константинов: заседание по делу об энергоблокаде Крыма пройдет в закрытом режиме

© Фото : пресс-служба администрации ЯлтыПамятник энергоблокаде Крыма в Ялте
Памятник энергоблокаде Крыма в Ялте - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© Фото : пресс-служба администрации Ялты
Памятник энергоблокаде Крыма в Ялте. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости. Судебное слушание по делу об энергоблокаде Крыма, устроенной Украиной, пройдет в закрытом режиме, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в своем Telegram-канале.
Арбитражный суд Крыма ранее зарегистрировал первый иск о взыскании с Украины ущерба бюджету региона от энергоблокады в сумме более 3 триллионов рублей. Иск подан к трем ответчикам: правительству Украины, украинскому Минэнерго и "Укрэнерго". Второй иск подадут от общественной палаты республики, по нему планируется взыскать с Украины в пользу крымчан в качестве компенсации морального вреда около 3,5 триллиона рублей.
Высоковольтные электролинии вдоль трассы Симферополь-Севастополь - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
В Крыму назвали виновников энергоблокады полуострова
29 февраля, 03:08
"В Арбитражном суде Республики Крым прошло предварительное судебное заседание по делу о взыскании с Украины ущерба бюджету Крыма из-за энергетической блокады полуострова. На нем, в частности, было заявлено ходатайство о рассмотрении дела в закрытом режиме, которое суд удовлетворил", - написал Константинов.
Кроме того, по его словам, параллельно юристы занимаются подготовкой типового искового заявления для юридических лиц, которые понесли убытки в результате энергоблокады.
"Тем, кто изъявит желание сформировать собственный иск, рабочей группой будет оказана вся необходимая поддержка. Мы не сомневаемся в правоте и своевременности проводимой нами работы. Убежден, что судебные решения по энергоблокаде, которой Украина нанесла Крыму ущерб, исчисляемый триллионами рублей, будут предъявлены Киеву и его западным хозяевам после нашей Победы в СВО", - подчеркнул Константинов.
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Специальная военная операция на УкраинеЖКХУкраинаРеспублика КрымКиевВладимир КонстантиновУкрэнерго
 
 
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