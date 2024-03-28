https://ria.ru/20240328/energoblokada-1936394497.html

Слушание по делу об энергоблокаде Крыма пройдет в закрытом режиме

Слушание по делу об энергоблокаде Крыма пройдет в закрытом режиме - РИА Новости, 28.03.2024

Слушание по делу об энергоблокаде Крыма пройдет в закрытом режиме

Судебное слушание по делу об энергоблокаде Крыма, устроенной Украиной, пройдет в закрытом режиме, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T15:00

2024-03-28T15:00

2024-03-28T15:00

специальная военная операция на украине

жкх

украина

республика крым

киев

владимир константинов

укрэнерго

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости. Судебное слушание по делу об энергоблокаде Крыма, устроенной Украиной, пройдет в закрытом режиме, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в своем Telegram-канале.Арбитражный суд Крыма ранее зарегистрировал первый иск о взыскании с Украины ущерба бюджету региона от энергоблокады в сумме более 3 триллионов рублей. Иск подан к трем ответчикам: правительству Украины, украинскому Минэнерго и "Укрэнерго". Второй иск подадут от общественной палаты республики, по нему планируется взыскать с Украины в пользу крымчан в качестве компенсации морального вреда около 3,5 триллиона рублей. "В Арбитражном суде Республики Крым прошло предварительное судебное заседание по делу о взыскании с Украины ущерба бюджету Крыма из-за энергетической блокады полуострова. На нем, в частности, было заявлено ходатайство о рассмотрении дела в закрытом режиме, которое суд удовлетворил", - написал Константинов.Кроме того, по его словам, параллельно юристы занимаются подготовкой типового искового заявления для юридических лиц, которые понесли убытки в результате энергоблокады. "Тем, кто изъявит желание сформировать собственный иск, рабочей группой будет оказана вся необходимая поддержка. Мы не сомневаемся в правоте и своевременности проводимой нами работы. Убежден, что судебные решения по энергоблокаде, которой Украина нанесла Крыму ущерб, исчисляемый триллионами рублей, будут предъявлены Киеву и его западным хозяевам после нашей Победы в СВО", - подчеркнул Константинов.

https://ria.ru/20240229/krym-1930109165.html

https://ria.ru/20240226/ukraina-1929416361.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

жкх, украина, республика крым, киев, владимир константинов, укрэнерго