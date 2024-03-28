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Ремонт на подстанциях в Химках усилит надежность электроснабжения
Ремонт на подстанциях в Химках усилит надежность электроснабжения - РИА Новости, 28.03.2024
Ремонт на подстанциях в Химках усилит надежность электроснабжения
Специалисты мособлэнерго планируют провести капитальный ремонт на подстанциях в Химках. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу администрации РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T18:37
2024-03-28T18:37
2024-03-28T18:37
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Специалисты мособлэнерго планируют провести капитальный ремонт на подстанциях в Химках. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу администрации городского округа.До конца текущего года на подстанциях заменят оборудование распределительных устройств. Такие меры позволят усилить надежность электроснабжения более 10 тысяч потребителей.Соответствующие работы пройдут на улицах Мира, Аптечной, Кирова, Московской, Нахимова и Гоголя. Модернизация также затронет Набережную улицу, где обновят участок воздушной линии в 640 метров и заменят опоры на СИП.
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московская область (подмосковье), химки
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Химки
МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Специалисты мособлэнерго планируют провести капитальный ремонт на подстанциях в Химках. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу администрации городского округа.
До конца текущего года на подстанциях заменят оборудование распределительных устройств. Такие меры позволят усилить надежность электроснабжения более 10 тысяч потребителей.
Соответствующие работы пройдут на улицах Мира, Аптечной, Кирова, Московской, Нахимова и Гоголя. Модернизация также затронет Набережную улицу, где обновят участок воздушной линии в 640 метров и заменят опоры на СИП.