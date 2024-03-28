https://ria.ru/20240328/ekvador-1936316306.html

В Эквадоре заключенные устроили беспорядки в тюрьме

В Эквадоре заключенные устроили беспорядки в тюрьме - РИА Новости, 28.03.2024

В Эквадоре заключенные устроили беспорядки в тюрьме

Заключенные устроили беспорядки в тюрьме в Эквадоре, но правоохранителям удалось взять ситуацию под контроль, сообщили местные власти в социальной сети. РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T10:08

2024-03-28T10:08

2024-03-28T10:08

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Заключенные устроили беспорядки в тюрьме в Эквадоре, но правоохранителям удалось взять ситуацию под контроль, сообщили местные власти в социальной сети. Как сообщила в социальной сети X служба исполнения наказаний SNAI, в среду заключенные подняли бунт в мужском исправительном учреждении, расположенном в в провинции Гуаяс на западе Эквадора. "Были активизированы все протоколы безопасности для нейтрализации ситуации", - говорится в сообщении. Позднее президент Эквадора Даниэль Нобоа сообщил в своем аккаунте в X, что ситуация в исправительном учреждении "взяли под контроль". Сколько именно заключенных принимали участие в беспорядках, а также есть ли пострадавшие, не сообщается. Президент Эквадора в начале марта продлил на 30 дней действие чрезвычайного положения, которое было введено в январе для эффективной борьбы с преступными группировками. Указ о продлении чрезвычайного положения подразумевает приостановку действия основных прав, таких как неприкосновенность жилища и свобода собраний, неприкосновенность корреспонденции заключенных и объявление тюрем "зонами безопасности". Беспорядки в Эквадоре начались после побега из тюрьмы Гуаякиля двух лидеров преступных группировок в начале января. Президент Даниэль Нобоа 8 января ввел режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы. В ночь на 9 января преступники начали жечь автомобили и автобусы, произошли взрывы самодельных бомб. В тот же день неизвестные с оружием ворвались в студию телеканала TC, их задержали. После этого Нобоа объявил о внутреннем вооруженном конфликте и приказал армии нейтрализовать 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. Нынешний глава Эквадора пришел к власти под лозунгами борьбы с преступностью, которая приняла угрожающие масштабы. Только в ходе последней избирательной кампании были убиты кандидат в президенты от политического движения "Строй" (Construye) Фернандо Вильявисенсьо, а также лидер политического движения "Гражданская революция" в эквадорской провинции Эсмеральдас Педро Брионес.

https://ria.ru/20240114/ekvador-1921236468.html

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в мире, эквадор, гуаяс, гуаякиль