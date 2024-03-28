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В Москву из США доставили россиянина, обвиняемого в истязании дочери - РИА Новости, 28.03.2024
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03:00 28.03.2024 (обновлено: 07:07 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/ekstraditsiya-1936288327.html
В Москву из США доставили россиянина, обвиняемого в истязании дочери
В Москву из США доставили россиянина, обвиняемого в истязании дочери - РИА Новости, 28.03.2024
В Москву из США доставили россиянина, обвиняемого в истязании дочери
Россиянин, скрывавшийся в США и обвиняемый в истязании дочери, доставлен в Москву, сообщается на сайте МВД. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T03:00
2024-03-28T07:07
москва
россия
сша
алексей смирнов (политик)
интерпол
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россиянин, скрывавшийся в США и обвиняемый в истязании дочери, доставлен в Москву, сообщается на сайте МВД.&quot;Сегодня в результате успешно проведенного комплекса оперативных мероприятий сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России в Москву доставлен Алексей Смирнов, находившийся в международном розыске по обвинению в истязании несовершеннолетней дочери&quot;, — говорится в сообщении.Как уточнили в ведомстве, мужчина обманом увез дочь 2012 года рождения во Флориду, где жестоко с ней обращался."Фигурант систематически избивал, оскорблял и унижал ребенка, осознавая, что она находится в беспомощном состоянии", – отметили МВД.В феврале 2020 года против Смирнова возбудили уголовное дело об истязании.По инициативе хабаровского главка МВД по согласованию с Генпрокуратурой обвиняемого объявили в международный розыск. Сам он долго скрывался в США."В результате взаимодействия правоохранительных органов Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки Алексей Смирнов был задержан на территории США и доставлен в Москву", — сообщили в МВД.
https://ria.ru/20240323/ekstraditsiya-1935174207.html
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москва, россия, сша, алексей смирнов (политик) , интерпол
Москва, Россия, США, Алексей Смирнов (политик) , Интерпол
В Москву из США доставили россиянина, обвиняемого в истязании дочери

Скрывавшийся в США и обвиняемый в истязании дочери россиянин доставлен в Москву

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россиянин, скрывавшийся в США и обвиняемый в истязании дочери, доставлен в Москву, сообщается на сайте МВД.
«

"Сегодня в результате успешно проведенного комплекса оперативных мероприятий сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России в Москву доставлен Алексей Смирнов, находившийся в международном розыске по обвинению в истязании несовершеннолетней дочери", — говорится в сообщении.

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Как уточнили в ведомстве, мужчина обманом увез дочь 2012 года рождения во Флориду, где жестоко с ней обращался.
"Фигурант систематически избивал, оскорблял и унижал ребенка, осознавая, что она находится в беспомощном состоянии", – отметили МВД.
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В феврале 2020 года против Смирнова возбудили уголовное дело об истязании.
По инициативе хабаровского главка МВД по согласованию с Генпрокуратурой обвиняемого объявили в международный розыск. Сам он долго скрывался в США.
"В результате взаимодействия правоохранительных органов Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки Алексей Смирнов был задержан на территории США и доставлен в Москву", — сообщили в МВД.
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