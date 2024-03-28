https://ria.ru/20240328/dron-1936366839.html
В лесополосе в Подмосковье нашли давно упавший беспилотник
В лесополосе в Подмосковье нашли давно упавший беспилотник - РИА Новости, 28.03.2024
В лесополосе в Подмосковье нашли давно упавший беспилотник
Местный житель с собакой обнаружил упавший давно беспилотник самолетного типа в лесополосе на окраине подмосковного Чехова, дрон изъят силовиками, рассказал РИА РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T13:28
2024-03-28T13:28
2024-03-28T13:28
происшествия
чехов
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Местный житель с собакой обнаружил упавший давно беспилотник самолетного типа в лесополосе на окраине подмосковного Чехова, дрон изъят силовиками, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В лесополосе вблизи деревни Шарапово на окраине Чехова найден упавший БПЛА самолетного типа", - сказал собеседник агентства. По его словам, беспилотник обнаружил местный житель, гулявший с собакой, и сразу сообщил в полицию. "Явно упавший давно, без всякой начинки", - отметил собеседник агентства, добавив, что беспилотник изъят силовиками для дальнейшего изучения и определения принадлежности.
https://ria.ru/20240317/bespilotnik-1933626362.html
чехов
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чехов, московская область (подмосковье)
Происшествия, Чехов, Московская область (Подмосковье)
В лесополосе в Подмосковье нашли давно упавший беспилотник
Местный житель нашел в лесополосе на окраине Чехова давно упавший беспилотник
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Местный житель с собакой обнаружил упавший давно беспилотник самолетного типа в лесополосе на окраине подмосковного Чехова, дрон изъят силовиками, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В лесополосе вблизи деревни Шарапово на окраине Чехова найден упавший БПЛА самолетного типа", - сказал собеседник агентства.
По его словам, беспилотник обнаружил местный житель, гулявший с собакой, и сразу сообщил в полицию.
"Явно упавший давно, без всякой начинки", - отметил собеседник агентства, добавив, что беспилотник изъят силовиками для дальнейшего изучения и определения принадлежности.