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В лесополосе в Подмосковье нашли давно упавший беспилотник - РИА Новости, 28.03.2024
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13:28 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/dron-1936366839.html
В лесополосе в Подмосковье нашли давно упавший беспилотник
В лесополосе в Подмосковье нашли давно упавший беспилотник - РИА Новости, 28.03.2024
В лесополосе в Подмосковье нашли давно упавший беспилотник
Местный житель с собакой обнаружил упавший давно беспилотник самолетного типа в лесополосе на окраине подмосковного Чехова, дрон изъят силовиками, рассказал РИА РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T13:28
2024-03-28T13:28
происшествия
чехов
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Местный житель с собакой обнаружил упавший давно беспилотник самолетного типа в лесополосе на окраине подмосковного Чехова, дрон изъят силовиками, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В лесополосе вблизи деревни Шарапово на окраине Чехова найден упавший БПЛА самолетного типа", - сказал собеседник агентства. По его словам, беспилотник обнаружил местный житель, гулявший с собакой, и сразу сообщил в полицию. "Явно упавший давно, без всякой начинки", - отметил собеседник агентства, добавив, что беспилотник изъят силовиками для дальнейшего изучения и определения принадлежности.
https://ria.ru/20240317/bespilotnik-1933626362.html
чехов
московская область (подмосковье)
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происшествия, чехов, московская область (подмосковье)
Происшествия, Чехов, Московская область (Подмосковье)
В лесополосе в Подмосковье нашли давно упавший беспилотник

Местный житель нашел в лесополосе на окраине Чехова давно упавший беспилотник

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Местный житель с собакой обнаружил упавший давно беспилотник самолетного типа в лесополосе на окраине подмосковного Чехова, дрон изъят силовиками, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В лесополосе вблизи деревни Шарапово на окраине Чехова найден упавший БПЛА самолетного типа", - сказал собеседник агентства.
По его словам, беспилотник обнаружил местный житель, гулявший с собакой, и сразу сообщил в полицию.
"Явно упавший давно, без всякой начинки", - отметил собеседник агентства, добавив, что беспилотник изъят силовиками для дальнейшего изучения и определения принадлежности.
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