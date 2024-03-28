https://ria.ru/20240328/delo-1936438285.html

В Ингушетии завели дело на мужчину, оборудовавшего тайник для террористов

В Ингушетии завели дело на мужчину, оборудовавшего тайник для террористов - РИА Новости, 28.03.2024

В Ингушетии завели дело на мужчину, оборудовавшего тайник для террористов

Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, хранившего в тайнике оружие и боеприпасы, которые он затем передал боевикам... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T17:19

2024-03-28T17:19

2024-03-28T17:19

происшествия

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

национальный антитеррористический комитет рф

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НАЛЬЧИК, 28 мар – РИА Новости. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, хранившего в тайнике оружие и боеприпасы, которые он затем передал боевикам террористической организации, сообщило СУСК РФ по региону. "Как установлено в ходе предварительного следствия, в январе 2024 года 33-летний подозреваемый по поручению находящегося в розыске за совершение преступлений террористического характера участника организации, признанной решением Верховного суда РФ террористической, оборудовал тайник с огнестрельным оружием и боеприпасами в селении Алхасты. После этого фигурант передал указанное оружие и боеприпасы участникам террористической организации", - говорится в сообщении. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Пособничество участникам террористической организации" УК РФ, санкция которой предусматривает до 20 лет лишения свободы. Отмечается, что преступление выявили сотрудники УФСБ России по Ингушетии, подозреваемый арестован. Источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что мужчину подозревают в пособничестве боевикам, ликвидированным в ходе спецоперации в городе Карабулак в начале марта. Второго марта на территории города Карабулак в Ингушетии был введен режим контртеррористической операции. В одном из многоквартирных домов спецназ ФСБ заблокировал группу бандитов, намеревавшихся совершить резонансные преступления террористической направленности. На следующий день НАК сообщил о нейтрализации шести боевиков. По имеющимся данным, они являлись приверженцами ИГИЛ* (запрещенная в РФ международная террористическая организация) и были причастны к нападению на пост ДПС и убийству трех сотрудников полиции в марте 2023 года. Трое бандитов, в том числе главарь банды, находились в федеральном розыске.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20240327/kazn-1936033583.html

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происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), национальный антитеррористический комитет рф