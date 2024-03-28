https://ria.ru/20240328/crimea-1936478527.html
Путин призвал показать туристам все достоинства Крыма
Путин призвал показать туристам все достоинства Крыма - РИА Новости, 28.03.2024
Путин призвал показать туристам все достоинства Крыма
Президент РФ Владимир Путин призвал подчеркнуть и показать туристам все прелести Крыма, отметив, что очень важно для этого организовать съезды к побережью с... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T20:05
2024-03-28T20:05
2024-03-28T20:05
туризм
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал подчеркнуть и показать туристам все прелести Крыма, отметив, что очень важно для этого организовать съезды к побережью с трассы "Таврида". "Нужно сделать всё для того, чтобы мы подчеркнули прелести этой территории и создали для людей оптимальные условия для отдыха. И транспортная инфраструктура, конечно, в этой связи очень важна", - сказал глава государства на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов. Путин отметил, что Крым - это уникальное место на планете, и развивать там туризм очень важно. "Там куда ни посмотришь, кругом красота идеальная. Можно создать такие условия, которых не то, что в мире, но на Черноморском побережье точно совершенно нигде нет", - сказал российский лидер.
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россия, владимир путин, новости - туризм
Туризм, Россия, Владимир Путин, Новости - Туризм
Путин призвал показать туристам все достоинства Крыма
Путин призвал показать туристам достоинства Крыма и создать условия для отдыха
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал подчеркнуть и показать туристам все прелести Крыма, отметив, что очень важно для этого организовать съезды к побережью с трассы "Таврида".
"Нужно сделать всё для того, чтобы мы подчеркнули прелести этой территории и создали для людей оптимальные условия для отдыха. И транспортная инфраструктура, конечно, в этой связи очень важна", - сказал глава государства на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов.
Путин отметил, что Крым - это уникальное место на планете, и развивать там туризм очень важно.
"Там куда ни посмотришь, кругом красота идеальная. Можно создать такие условия, которых не то, что в мире, но на Черноморском побережье точно совершенно нигде нет", - сказал российский лидер.