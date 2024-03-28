https://ria.ru/20240328/bronezhilet-1936313125.html

В России модифицировали бронежилет "Оберег" для саперов

В России модифицировали бронежилет "Оберег" для саперов - РИА Новости, 28.03.2024

В России модифицировали бронежилет "Оберег" для саперов

"Ростех" создал модификацию бронежилета "Оберег" для саперов с увеличенной площадью защиты, сообщили на сайте госкорпорации. РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T09:44

2024-03-28T09:44

2024-03-28T10:40

новое оружие россии

безопасность

технологии

ростех

тульский завод "октава"

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936313695_0:143:1501:987_1920x0_80_0_0_c12906bb11758dede030d505bf55cd0a.jpg

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. "Ростех" создал модификацию бронежилета "Оберег" для саперов с увеличенной площадью защиты, сообщили на сайте госкорпорации.Тульский завод "Октава", находящийся под управлением "РТ-Капитал" госкорпорации "Ростех", расширил линейку бронежилетов "Оберег". На предприятии создали модификацию экипировки для саперов гуманитарного разминирования. Новый бронежилет отличается специальной конструкцией с увеличенной площадью защиты от осколков, а также малым весом — всего до пяти килограммов", — говорится в публикации.В версии "Оберег-С", созданной для взрывотехников, керамические бронеплиты заменены на баллистические пакеты специального класса защиты С2 и Бр1+, которые обеспечивают защиту от поражения элементами противопехотных мин ПМН-1, ПМН-2 и ПМН-4, а также пистолетных пуль и осколков, уточнили в "Ростехе".Бронежилет имеет специальную защиту паха и внутренней стороны бедер, позволяющую саперу работать с одного колена, а также усиленный ворот с вертикальной и горизонтальной регулировкой, который дает возможность носить шлем с забралом. При работе взрывотехника забрало находится за воротом, что предотвращает попадание осколков в область шеи и лица.В конструкции модифицированного "Оберега-С" также предусмотрен поддерживающий пояс. Он оказывает усиливающее действие на позвоночник, надежно фиксирует и поддерживает поясницу. Кроме того, бронежилет оснащен системой полуносилок, которая в случае необходимости обеспечит проведение экстренной медицинской эвакуации пострадавшего. Как отметил генеральный директор АО "Октава" Павел Павленко, "Оберег-С" создан под запрос специалистов по гуманитарному разминированию. Сейчас бронежилет проходит серию испытаний и после подтверждения характеристик будет запущен в производство.

https://ria.ru/20231002/bronezhilet-1899825467.html

https://ria.ru/20230810/obereg-1889217286.html

https://ria.ru/20240305/groza-1931135216.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, технологии, ростех, тульский завод "октава", россия