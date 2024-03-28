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В России модифицировали бронежилет "Оберег" для саперов - РИА Новости, 28.03.2024
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Новое оружие России
 
09:44 28.03.2024 (обновлено: 10:40 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/bronezhilet-1936313125.html
В России модифицировали бронежилет "Оберег" для саперов
В России модифицировали бронежилет "Оберег" для саперов - РИА Новости, 28.03.2024
В России модифицировали бронежилет "Оберег" для саперов
"Ростех" создал модификацию бронежилета "Оберег" для саперов с увеличенной площадью защиты, сообщили на сайте госкорпорации. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T09:44
2024-03-28T10:40
новое оружие россии
безопасность
технологии
ростех
тульский завод "октава"
россия
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. "Ростех" создал модификацию бронежилета "Оберег" для саперов с увеличенной площадью защиты, сообщили на сайте госкорпорации.Тульский завод "Октава", находящийся под управлением "РТ-Капитал" госкорпорации "Ростех", расширил линейку бронежилетов "Оберег". На предприятии создали модификацию экипировки для саперов гуманитарного разминирования. Новый бронежилет отличается специальной конструкцией с увеличенной площадью защиты от осколков, а также малым весом — всего до пяти килограммов", — говорится в публикации.В версии "Оберег-С", созданной для взрывотехников, керамические бронеплиты заменены на баллистические пакеты специального класса защиты С2 и Бр1+, которые обеспечивают защиту от поражения элементами противопехотных мин ПМН-1, ПМН-2 и ПМН-4, а также пистолетных пуль и осколков, уточнили в "Ростехе".Бронежилет имеет специальную защиту паха и внутренней стороны бедер, позволяющую саперу работать с одного колена, а также усиленный ворот с вертикальной и горизонтальной регулировкой, который дает возможность носить шлем с забралом. При работе взрывотехника забрало находится за воротом, что предотвращает попадание осколков в область шеи и лица.В конструкции модифицированного "Оберега-С" также предусмотрен поддерживающий пояс. Он оказывает усиливающее действие на позвоночник, надежно фиксирует и поддерживает поясницу. Кроме того, бронежилет оснащен системой полуносилок, которая в случае необходимости обеспечит проведение экстренной медицинской эвакуации пострадавшего. Как отметил генеральный директор АО "Октава" Павел Павленко, "Оберег-С" создан под запрос специалистов по гуманитарному разминированию. Сейчас бронежилет проходит серию испытаний и после подтверждения характеристик будет запущен в производство.
https://ria.ru/20231002/bronezhilet-1899825467.html
https://ria.ru/20230810/obereg-1889217286.html
https://ria.ru/20240305/groza-1931135216.html
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безопасность, технологии, ростех, тульский завод "октава", россия
Новое оружие России, Безопасность, Технологии, Ростех, Тульский завод "Октава", Россия
В России модифицировали бронежилет "Оберег" для саперов

"Ростех" создал модификацию бронежилета "Оберег" с увеличенной площадью защиты

© Фото : Егор Юркин/Ростех"Ростех" создал модификацию бронежилета "Оберег" для саперов
Ростех создал модификацию бронежилета Оберег для саперов - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© Фото : Егор Юркин/Ростех
"Ростех" создал модификацию бронежилета "Оберег" для саперов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. "Ростех" создал модификацию бронежилета "Оберег" для саперов с увеличенной площадью защиты, сообщили на сайте госкорпорации.
Тульский завод "Октава", находящийся под управлением "РТ-Капитал" госкорпорации "Ростех", расширил линейку бронежилетов "Оберег". На предприятии создали модификацию экипировки для саперов гуманитарного разминирования. Новый бронежилет отличается специальной конструкцией с увеличенной площадью защиты от осколков, а также малым весом — всего до пяти килограммов", — говорится в публикации.
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В версии "Оберег-С", созданной для взрывотехников, керамические бронеплиты заменены на баллистические пакеты специального класса защиты С2 и Бр1+, которые обеспечивают защиту от поражения элементами противопехотных мин ПМН-1, ПМН-2 и ПМН-4, а также пистолетных пуль и осколков, уточнили в "Ростехе".
Бронежилет имеет специальную защиту паха и внутренней стороны бедер, позволяющую саперу работать с одного колена, а также усиленный ворот с вертикальной и горизонтальной регулировкой, который дает возможность носить шлем с забралом. При работе взрывотехника забрало находится за воротом, что предотвращает попадание осколков в область шеи и лица.
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В конструкции модифицированного "Оберега-С" также предусмотрен поддерживающий пояс. Он оказывает усиливающее действие на позвоночник, надежно фиксирует и поддерживает поясницу. Кроме того, бронежилет оснащен системой полуносилок, которая в случае необходимости обеспечит проведение экстренной медицинской эвакуации пострадавшего.
Как отметил генеральный директор АО "Октава" Павел Павленко, "Оберег-С" создан под запрос специалистов по гуманитарному разминированию. Сейчас бронежилет проходит серию испытаний и после подтверждения характеристик будет запущен в производство.
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