https://ria.ru/20240328/brigada-1936460968.html

Путин поздравил бригаду управления ВС России с присвоением почетного звания

Путин поздравил бригаду управления ВС России с присвоением почетного звания - РИА Новости, 28.03.2024

Путин поздравил бригаду управления ВС России с присвоением почетного звания

Президент России Владимир Путин поздравил командование и личные составы 75-й бригады управления ВС РФ с присвоением им почетного наименования "гвардейская",... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T18:43

2024-03-28T18:43

2024-03-28T18:43

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил командование и личные составы 75-й бригады управления ВС РФ с присвоением им почетного наименования "гвардейская", соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. В среду Путин присвоил 75-й бригаде управления почетное наименование гвардейской, соответствующий указ был опубликован на портале правовой информации. "Поздравляю вас с присвоением 75-й бригаде управления почётного наименования "гвардейская". Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России. Умелые и решительные действия личного состава армии в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма", - говорится в телеграмме главы государства. Президент подчеркнул, что присвоение наименования - это высокая честь и признание особых заслуг военнослужащих, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России. В поздравлении Путин отметил, что умелые и решительные действия личных составов полка и бригады в ходе специальной военной операции, которые являются образцом выполнения воинского долга, храбрости и высокого профессионализма. "Убежден, что вы - воины-гвардейцы - будете и впредь хранить верность присяге, с честью служить Родине, надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь наших граждан", - заключил президент.

https://ria.ru/20231026/deystviya-1905503338.html

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россия, владимир путин, общество