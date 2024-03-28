https://ria.ru/20240328/boeviki-1936381173.html

Талибы рассказали, где скрываются боевики "Вилаят Хорасан"

Талибы рассказали, где скрываются боевики "Вилаят Хорасан" - РИА Новости, 28.03.2024

Талибы рассказали, где скрываются боевики "Вилаят Хорасан"

Террористы афганского крыла "Исламского государства"* "Вилаят Хорасан" скрываются в ряде стран Азии, заявил РИА Новости глава политического офиса талибов в... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T14:18

2024-03-28T14:18

2024-03-28T14:18

теракт в "крокус сити холле"

в мире

афганистан

россия

сухейль шахин

исламское государство*

талибан

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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Террористы афганского крыла "Исламского государства"* "Вилаят Хорасан" скрываются в ряде стран Азии, заявил РИА Новости глава политического офиса талибов в Катаре Сухейль Шахин, комментируя сообщения о причастности "Вилаята Хорасан" к теракту в "Крокус сити холле" в Подмосковье. Как сообщил РИА Новости ранее источник, знакомый с ситуацией, совершившие теракт в "Крокус сити холле" в Подмосковье были завербованы через Telegram-канал "Голос Хорасана", который принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации ИГ*. По его словам, канал, который на данный момент удален, управлялся из Афганистана террористами "Вилаята Хорасан". "Возможно, некоторые члены "Хорасана" и есть (в Афганистане – ред.), но вы же знаете, что Хорасан - это не только Афганистан, он также включает Пакистан, Индию, Иран, Центральную Азию... Сейчас они скрываются за пределами Афганистана, и вы знаете, что не все они являются гражданами Афганистана", - сказал Шахин. По его словам, "Талибан"** решительно настроен бороться с группировкой, чтобы полностью избавиться от ее присутствия на своей территории. "Мы твердо осуждаем это. И мы вносим свой вклад в это дело", - подчеркнул представитель талибов. Как сообщал РИА Новости в феврале 2023 года компетентный сотрудник ФСБ, активизация в Афганистане "Вилаята Хорасан" совпала с реализацией США тайных операций в этой стране после ухода американского контингента оттуда. В октябре 2023 года директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщал об участии американских и британских спецслужб в создании "пояса нестабильности" в Афганистане у южных границ СНГ. Тогда же он заявил, что запрещенный "Вилаят Хорасан" наращивает потенциал, что со временем позволит ему перейти к совершению терактов за пределами Афганистана.* Запрещенная в России террористическая организация** Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20240327/kazn-1936033583.html

https://ria.ru/20240325/terror-1935526878.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, афганистан, россия, сухейль шахин, исламское государство*, талибан