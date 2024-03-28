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Талибы рассказали, где скрываются боевики "Вилаят Хорасан" - РИА Новости, 28.03.2024
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Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
14:18 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/boeviki-1936381173.html
Талибы рассказали, где скрываются боевики "Вилаят Хорасан"
Талибы рассказали, где скрываются боевики "Вилаят Хорасан" - РИА Новости, 28.03.2024
Талибы рассказали, где скрываются боевики "Вилаят Хорасан"
Террористы афганского крыла "Исламского государства"* "Вилаят Хорасан" скрываются в ряде стран Азии, заявил РИА Новости глава политического офиса талибов в... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T14:18
2024-03-28T14:18
теракт в "крокус сити холле"
в мире
афганистан
россия
сухейль шахин
исламское государство*
талибан
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Террористы афганского крыла "Исламского государства"* "Вилаят Хорасан" скрываются в ряде стран Азии, заявил РИА Новости глава политического офиса талибов в Катаре Сухейль Шахин, комментируя сообщения о причастности "Вилаята Хорасан" к теракту в "Крокус сити холле" в Подмосковье. Как сообщил РИА Новости ранее источник, знакомый с ситуацией, совершившие теракт в "Крокус сити холле" в Подмосковье были завербованы через Telegram-канал "Голос Хорасана", который принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации ИГ*. По его словам, канал, который на данный момент удален, управлялся из Афганистана террористами "Вилаята Хорасан". "Возможно, некоторые члены "Хорасана" и есть (в Афганистане – ред.), но вы же знаете, что Хорасан - это не только Афганистан, он также включает Пакистан, Индию, Иран, Центральную Азию... Сейчас они скрываются за пределами Афганистана, и вы знаете, что не все они являются гражданами Афганистана", - сказал Шахин. По его словам, "Талибан"** решительно настроен бороться с группировкой, чтобы полностью избавиться от ее присутствия на своей территории. "Мы твердо осуждаем это. И мы вносим свой вклад в это дело", - подчеркнул представитель талибов. Как сообщал РИА Новости в феврале 2023 года компетентный сотрудник ФСБ, активизация в Афганистане "Вилаята Хорасан" совпала с реализацией США тайных операций в этой стране после ухода американского контингента оттуда. В октябре 2023 года директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщал об участии американских и британских спецслужб в создании "пояса нестабильности" в Афганистане у южных границ СНГ. Тогда же он заявил, что запрещенный "Вилаят Хорасан" наращивает потенциал, что со временем позволит ему перейти к совершению терактов за пределами Афганистана.* Запрещенная в России террористическая организация** Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20240327/kazn-1936033583.html
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в мире, афганистан, россия, сухейль шахин, исламское государство*, талибан
Теракт в "Крокус Сити Холле", В мире, Афганистан, Россия, Сухейль Шахин, Исламское государство*, Талибан
Талибы рассказали, где скрываются боевики "Вилаят Хорасан"

Талибы: боевики "Вилаят Хорасан" скрываются в основном за пределами Афганистана

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПредставитель делегации политического офиса движения "Талибан"** Мохаммад Сохаил Шахин
Представитель делегации политического офиса движения Талибан** Мохаммад Сохаил Шахин - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Представитель делегации политического офиса движения "Талибан"** Мохаммад Сохаил Шахин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Террористы афганского крыла "Исламского государства"* "Вилаят Хорасан" скрываются в ряде стран Азии, заявил РИА Новости глава политического офиса талибов в Катаре Сухейль Шахин, комментируя сообщения о причастности "Вилаята Хорасан" к теракту в "Крокус сити холле" в Подмосковье.
Как сообщил РИА Новости ранее источник, знакомый с ситуацией, совершившие теракт в "Крокус сити холле" в Подмосковье были завербованы через Telegram-канал "Голос Хорасана", который принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации ИГ*. По его словам, канал, который на данный момент удален, управлялся из Афганистана террористами "Вилаята Хорасан".
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"Возможно, некоторые члены "Хорасана" и есть (в Афганистане – ред.), но вы же знаете, что Хорасан - это не только Афганистан, он также включает Пакистан, Индию, Иран, Центральную Азию... Сейчас они скрываются за пределами Афганистана, и вы знаете, что не все они являются гражданами Афганистана", - сказал Шахин.
По его словам, "Талибан"** решительно настроен бороться с группировкой, чтобы полностью избавиться от ее присутствия на своей территории. "Мы твердо осуждаем это. И мы вносим свой вклад в это дело", - подчеркнул представитель талибов.
Как сообщал РИА Новости в феврале 2023 года компетентный сотрудник ФСБ, активизация в Афганистане "Вилаята Хорасан" совпала с реализацией США тайных операций в этой стране после ухода американского контингента оттуда. В октябре 2023 года директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщал об участии американских и британских спецслужб в создании "пояса нестабильности" в Афганистане у южных границ СНГ. Тогда же он заявил, что запрещенный "Вилаят Хорасан" наращивает потенциал, что со временем позволит ему перейти к совершению терактов за пределами Афганистана.
* Запрещенная в России террористическая организация
** Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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Теракт в "Крокус Сити Холле"В миреАфганистанРоссияСухейль ШахинИсламское государство*Талибан
 
 
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