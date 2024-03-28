https://ria.ru/20240328/blagoveschensk-1936298040.html

Небо над Благовещенском окрасилось в желто-оранжевый цвет

Небо над Благовещенском окрасилось в желто-оранжевый цвет - РИА Новости, 28.03.2024

Небо над Благовещенском окрасилось в желто-оранжевый цвет

Первый рекордно ранний для весны Приамурья дождь прошёл в ночь на четверг в Благовещенске, а юго-западный циклон окрасил небо в жёлто-оранжевый цвет частицами... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T07:35

2024-03-28T07:35

2024-03-28T07:35

благовещенск

монголия

китай

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 мар – РИА Новости. Первый рекордно ранний для весны Приамурья дождь прошёл в ночь на четверг в Благовещенске, а юго-западный циклон окрасил небо в жёлто-оранжевый цвет частицами пыли и песка, захваченными с территорий Монголии и Китая, сообщает гидрометцентр региона. "Сегодня ночью в столице региона и местами по югу области шел первый дождь. По данным на 9 часов утра в Благовещенске на каждый квадратный метр поверхности почвы выпало почти 7 литров осадков (дождь, мокрый снег), что составляет 67% от нормы марта. Сам дождь можно назвать историческим - так рано весной в ночное время дождь фиксировался лишь один раз – 26 марта 2020 года. Но тогда выпало лишь 0,4 миллиметра", - говорится в сообщении. Кроме того, необычное явление наблюдали в четверг жители Благовещенска: небо окрасилось в жёлтый цвет. Как пояснили в гидрометцентре, это связано с пыльными бурями в Монголии и Китае. "Отличительной чертой весенних юго-западных циклонов над нашей областью является желтый/оранжевый цвет туч. Это связано с тем, что по пути следования через территорию Монголии и Китая воздушные потоки поднимают пыль, песок, частички земли тех территорий, незакрепленные еще травяным покровом. В связи с чем и выпадающие осадки нередко бывают грязными", - уточнили в гидрометцентре.

https://ria.ru/20240304/smerch-1930904575.html

благовещенск

монголия

китай

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благовещенск, монголия, китай