https://ria.ru/20240328/blagoustroystvo-1936403873.html

Более 60 общественных территорий благоустроят в Тверской области

Более 60 общественных территорий благоустроят в Тверской области - РИА Новости, 28.03.2024

Более 60 общественных территорий благоустроят в Тверской области

В этом году в рамках регпроекта "Формирование комфортной городской среды" в Тверской области при федеральной поддержке будет благоустроено 63 объекта в 37... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T15:31

2024-03-28T15:31

2024-03-28T15:31

тверская область

игорь руденя

тверь

тверская область

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В этом году в рамках регпроекта "Формирование комфортной городской среды" в Тверской области при федеральной поддержке будет благоустроено 63 объекта в 37 муниципалитетах – 50 общественных и 13 дворовых территорий, сообщает пресс-служба регионального правительства. Соответствующие данные были озвучены в ходе заседание правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени. Участники рассмотрели итоги реализации в 2023 году регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" и определили задачи на 2024 год, говорится в сообщении. Дополнительно за счет областного бюджета с этого года начнется реализация нового направления – обустройство мест массового отдыха населения. В муниципалитетах будут последовательно преображаться городские парки, скверы и другие озелененные территории. В Твери начнется благоустройство ландшафтного парка "Затверечье", пояснили в пресс-службе. Также тверской регион активно участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Он стартовал в 2018 году и продлится до 2030 года. Руденя отметил, что в этом году необходимо обеспечить участие в конкурсе новых муниципалитетов. В 2023 году было реализовано четыре проекта – победителя. В 2024-2025 годах планируется реализовать еще девять проектов – победителей VII и VIII Всероссийских конкурсов. Содержание всех объектов, которые благоустроены по программе "Формирование комфортной городской среды", является зоной ответственности муниципалитетов. Для уборки общественных территорий закупается специализированная техника по программе поддержки местных инициатив. В этом году для этих целей будет приобретено 38 единиц техники, добавили в пресс-службе. "Создание комфортных условий для проживания граждан – это основная задача любой власти, а муниципальной прежде всего. Практически все муниципальные образования участвуют в проектах. Обновленные общественные пространства привлекают туристов, создают благоприятные условия для развития образования, культуры и спорта, способствуют активному общению наших граждан", – отметил председатель Ассоциации "Совет муниципальных образований Тверской области", глава Андреапольского округа Николай Баранник, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20240321/svadby-1934666750.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, тверь, тверская область