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Более 60 общественных территорий благоустроят в Тверской области - РИА Новости, 28.03.2024
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Тверская область
 
15:31 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/blagoustroystvo-1936403873.html
Более 60 общественных территорий благоустроят в Тверской области
Более 60 общественных территорий благоустроят в Тверской области - РИА Новости, 28.03.2024
Более 60 общественных территорий благоустроят в Тверской области
В этом году в рамках регпроекта "Формирование комфортной городской среды" в Тверской области при федеральной поддержке будет благоустроено 63 объекта в 37... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T15:31
2024-03-28T15:31
тверская область
игорь руденя
тверь
тверская область
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В этом году в рамках регпроекта "Формирование комфортной городской среды" в Тверской области при федеральной поддержке будет благоустроено 63 объекта в 37 муниципалитетах – 50 общественных и 13 дворовых территорий, сообщает пресс-служба регионального правительства. Соответствующие данные были озвучены в ходе заседание правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени. Участники рассмотрели итоги реализации в 2023 году регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" и определили задачи на 2024 год, говорится в сообщении. Дополнительно за счет областного бюджета с этого года начнется реализация нового направления – обустройство мест массового отдыха населения. В муниципалитетах будут последовательно преображаться городские парки, скверы и другие озелененные территории. В Твери начнется благоустройство ландшафтного парка "Затверечье", пояснили в пресс-службе. Также тверской регион активно участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Он стартовал в 2018 году и продлится до 2030 года. Руденя отметил, что в этом году необходимо обеспечить участие в конкурсе новых муниципалитетов. В 2023 году было реализовано четыре проекта – победителя. В 2024-2025 годах планируется реализовать еще девять проектов – победителей VII и VIII Всероссийских конкурсов. Содержание всех объектов, которые благоустроены по программе "Формирование комфортной городской среды", является зоной ответственности муниципалитетов. Для уборки общественных территорий закупается специализированная техника по программе поддержки местных инициатив. В этом году для этих целей будет приобретено 38 единиц техники, добавили в пресс-службе. "Создание комфортных условий для проживания граждан – это основная задача любой власти, а муниципальной прежде всего. Практически все муниципальные образования участвуют в проектах. Обновленные общественные пространства привлекают туристов, создают благоприятные условия для развития образования, культуры и спорта, способствуют активному общению наших граждан", – отметил председатель Ассоциации "Совет муниципальных образований Тверской области", глава Андреапольского округа Николай Баранник, слова которого приводятся в сообщении.
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игорь руденя, тверь, тверская область
Тверская область, Игорь Руденя, Тверь, Тверская область

Более 60 общественных территорий благоустроят в Тверской области

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиБолее 60 общественных территорий благоустроят в Тверской области
Более 60 общественных территорий благоустроят в Тверской области - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В этом году в рамках регпроекта "Формирование комфортной городской среды" в Тверской области при федеральной поддержке будет благоустроено 63 объекта в 37 муниципалитетах – 50 общественных и 13 дворовых территорий, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Соответствующие данные были озвучены в ходе заседание правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени. Участники рассмотрели итоги реализации в 2023 году регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" и определили задачи на 2024 год, говорится в сообщении.
Дополнительно за счет областного бюджета с этого года начнется реализация нового направления – обустройство мест массового отдыха населения. В муниципалитетах будут последовательно преображаться городские парки, скверы и другие озелененные территории. В Твери начнется благоустройство ландшафтного парка "Затверечье", пояснили в пресс-службе.
Также тверской регион активно участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Он стартовал в 2018 году и продлится до 2030 года.
Руденя отметил, что в этом году необходимо обеспечить участие в конкурсе новых муниципалитетов.
Число свадеб выросло на 6,7% в тверском Дворце бракосочетания в начале года
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21 марта, 12:40
В 2023 году было реализовано четыре проекта – победителя. В 2024-2025 годах планируется реализовать еще девять проектов – победителей VII и VIII Всероссийских конкурсов.
Содержание всех объектов, которые благоустроены по программе "Формирование комфортной городской среды", является зоной ответственности муниципалитетов. Для уборки общественных территорий закупается специализированная техника по программе поддержки местных инициатив. В этом году для этих целей будет приобретено 38 единиц техники, добавили в пресс-службе.
"Создание комфортных условий для проживания граждан – это основная задача любой власти, а муниципальной прежде всего. Практически все муниципальные образования участвуют в проектах. Обновленные общественные пространства привлекают туристов, создают благоприятные условия для развития образования, культуры и спорта, способствуют активному общению наших граждан", – отметил председатель Ассоциации "Совет муниципальных образований Тверской области", глава Андреапольского округа Николай Баранник, слова которого приводятся в сообщении.
 
Тверская областьИгорь РуденяТверьТверская область
 
 
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