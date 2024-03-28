https://ria.ru/20240328/blagoustroystvo-1936403873.html
Более 60 общественных территорий благоустроят в Тверской области
Более 60 общественных территорий благоустроят в Тверской области - РИА Новости, 28.03.2024
Более 60 общественных территорий благоустроят в Тверской области
В этом году в рамках регпроекта "Формирование комфортной городской среды" в Тверской области при федеральной поддержке будет благоустроено 63 объекта в 37... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T15:31
2024-03-28T15:31
2024-03-28T15:31
тверская область
игорь руденя
тверь
тверская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936401739_0:91:2000:1216_1920x0_80_0_0_0a0197940cb8fc63dbab513c678db1b6.jpg
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В этом году в рамках регпроекта "Формирование комфортной городской среды" в Тверской области при федеральной поддержке будет благоустроено 63 объекта в 37 муниципалитетах – 50 общественных и 13 дворовых территорий, сообщает пресс-служба регионального правительства. Соответствующие данные были озвучены в ходе заседание правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени. Участники рассмотрели итоги реализации в 2023 году регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" и определили задачи на 2024 год, говорится в сообщении. Дополнительно за счет областного бюджета с этого года начнется реализация нового направления – обустройство мест массового отдыха населения. В муниципалитетах будут последовательно преображаться городские парки, скверы и другие озелененные территории. В Твери начнется благоустройство ландшафтного парка "Затверечье", пояснили в пресс-службе. Также тверской регион активно участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Он стартовал в 2018 году и продлится до 2030 года. Руденя отметил, что в этом году необходимо обеспечить участие в конкурсе новых муниципалитетов. В 2023 году было реализовано четыре проекта – победителя. В 2024-2025 годах планируется реализовать еще девять проектов – победителей VII и VIII Всероссийских конкурсов. Содержание всех объектов, которые благоустроены по программе "Формирование комфортной городской среды", является зоной ответственности муниципалитетов. Для уборки общественных территорий закупается специализированная техника по программе поддержки местных инициатив. В этом году для этих целей будет приобретено 38 единиц техники, добавили в пресс-службе. "Создание комфортных условий для проживания граждан – это основная задача любой власти, а муниципальной прежде всего. Практически все муниципальные образования участвуют в проектах. Обновленные общественные пространства привлекают туристов, создают благоприятные условия для развития образования, культуры и спорта, способствуют активному общению наших граждан", – отметил председатель Ассоциации "Совет муниципальных образований Тверской области", глава Андреапольского округа Николай Баранник, слова которого приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20240321/svadby-1934666750.html
тверь
тверская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936401739_147:0:1854:1280_1920x0_80_0_0_7aef049f84c58906c30f38beaeede179.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, тверь, тверская область
Тверская область, Игорь Руденя, Тверь, Тверская область
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В этом году в рамках регпроекта "Формирование комфортной городской среды" в Тверской области при федеральной поддержке будет благоустроено 63 объекта в 37 муниципалитетах – 50 общественных и 13 дворовых территорий, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Соответствующие данные были озвучены в ходе заседание правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени
. Участники рассмотрели итоги реализации в 2023 году регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" и определили задачи на 2024 год, говорится в сообщении.
Дополнительно за счет областного бюджета с этого года начнется реализация нового направления – обустройство мест массового отдыха населения. В муниципалитетах будут последовательно преображаться городские парки, скверы и другие озелененные территории. В Твери
начнется благоустройство ландшафтного парка "Затверечье", пояснили в пресс-службе.
Также тверской регион активно участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Он стартовал в 2018 году и продлится до 2030 года.
Руденя отметил, что в этом году необходимо обеспечить участие в конкурсе новых муниципалитетов.
В 2023 году было реализовано четыре проекта – победителя. В 2024-2025 годах планируется реализовать еще девять проектов – победителей VII и VIII Всероссийских конкурсов.
Содержание всех объектов, которые благоустроены по программе "Формирование комфортной городской среды", является зоной ответственности муниципалитетов. Для уборки общественных территорий закупается специализированная техника по программе поддержки местных инициатив. В этом году для этих целей будет приобретено 38 единиц техники, добавили в пресс-службе.
"Создание комфортных условий для проживания граждан – это основная задача любой власти, а муниципальной прежде всего. Практически все муниципальные образования участвуют в проектах. Обновленные общественные пространства привлекают туристов, создают благоприятные условия для развития образования, культуры и спорта, способствуют активному общению наших граждан", – отметил председатель Ассоциации "Совет муниципальных образований Тверской области", глава Андреапольского округа Николай Баранник, слова которого приводятся в сообщении.