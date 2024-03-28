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Более одной тысячи человек примут участие в месяце чистоты в Химках - РИА Новости, 28.03.2024
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13:06 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/blagoustroystvo-1936361337.html
Более одной тысячи человек примут участие в месяце чистоты в Химках
Более одной тысячи человек примут участие в месяце чистоты в Химках - РИА Новости, 28.03.2024
Более одной тысячи человек примут участие в месяце чистоты в Химках
Более 200 единиц дорожной и уборочной техники и свыше одной тысячи человек будут задействованы в Химках в месяце чистоты и благоустройства, который стартует в... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T13:06
2024-03-28T13:06
дмитрий волошин (глава городского округа химки)
химки
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Более 200 единиц дорожной и уборочной техники и свыше одной тысячи человек будут задействованы в Химках в месяце чистоты и благоустройства, который стартует в округе с 1 апреля, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Глава Химок Дмитрий Волошин проверил готовность служб к масштабной весенней уборке. "Мы уже начали активную подготовку к весне. Приступили к уборке дорог на центральных улицах города. Проведем опиловку сухостоя, кронирование деревьев. Приведем в порядок остановки, также отдельная программа по дворовым территориям - запланирован ремонт детских и спортивных площадок", — приводятся в сообщении слова Волошина. На смотре представили уборочную технику и инвентарь: тракторы, пылесосы, поливомоечные машины. Также в арсенале коммунальщиков - новый ручной инвентарь. В рамках месяца чистоты и благоустройства в Химках приведут в порядок более 600 дворовых территорий, 500 километров городских дорог и около 200 километров тротуаров. "К сезону закупили новый инвентарь - аккумуляторные высоторезы. Они позволяют проводить работы по кронированию практически бесшумно, не мешая жителям", — в свою очередь, добавил заместитель главы Химок Денис Юрков, которого цитирует пресс-служба.
https://ria.ru/20240307/khimki-1931792639.html
химки
московская область (подмосковье)
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дмитрий волошин (глава городского округа химки), химки, московская область (подмосковье)
Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки), Химки, Московская область (Подмосковье)

Более одной тысячи человек примут участие в месяце чистоты в Химках

© Фото : администрация г.о. ХимкиБолее одной тысячи человек примут участие в месяце чистоты в Химках
Более одной тысячи человек примут участие в месяце чистоты в Химках - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© Фото : администрация г.о. Химки
Более одной тысячи человек примут участие в месяце чистоты в Химках
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Более 200 единиц дорожной и уборочной техники и свыше одной тысячи человек будут задействованы в Химках в месяце чистоты и благоустройства, который стартует в округе с 1 апреля, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Глава Химок Дмитрий Волошин проверил готовность служб к масштабной весенней уборке.
«
"Мы уже начали активную подготовку к весне. Приступили к уборке дорог на центральных улицах города. Проведем опиловку сухостоя, кронирование деревьев. Приведем в порядок остановки, также отдельная программа по дворовым территориям - запланирован ремонт детских и спортивных площадок", — приводятся в сообщении слова Волошина.
На смотре представили уборочную технику и инвентарь: тракторы, пылесосы, поливомоечные машины. Также в арсенале коммунальщиков - новый ручной инвентарь. В рамках месяца чистоты и благоустройства в Химках приведут в порядок более 600 дворовых территорий, 500 километров городских дорог и около 200 километров тротуаров.
«
"К сезону закупили новый инвентарь - аккумуляторные высоторезы. Они позволяют проводить работы по кронированию практически бесшумно, не мешая жителям", — в свою очередь, добавил заместитель главы Химок Денис Юрков, которого цитирует пресс-служба.
Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин в преддверии 8 Марта встретился с семьями военнослужащих — участников специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
Глава Химок Волошин встретился с семьями бойцов СВО
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Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки)ХимкиМосковская область (Подмосковье)
 
 
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