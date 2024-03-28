https://ria.ru/20240328/blagoustroystvo-1936361337.html

Более одной тысячи человек примут участие в месяце чистоты в Химках

Более одной тысячи человек примут участие в месяце чистоты в Химках - РИА Новости, 28.03.2024

Более одной тысячи человек примут участие в месяце чистоты в Химках

Более 200 единиц дорожной и уборочной техники и свыше одной тысячи человек будут задействованы в Химках в месяце чистоты и благоустройства, который стартует в... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T13:06

2024-03-28T13:06

2024-03-28T13:06

дмитрий волошин (глава городского округа химки)

химки

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Более 200 единиц дорожной и уборочной техники и свыше одной тысячи человек будут задействованы в Химках в месяце чистоты и благоустройства, который стартует в округе с 1 апреля, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Глава Химок Дмитрий Волошин проверил готовность служб к масштабной весенней уборке. "Мы уже начали активную подготовку к весне. Приступили к уборке дорог на центральных улицах города. Проведем опиловку сухостоя, кронирование деревьев. Приведем в порядок остановки, также отдельная программа по дворовым территориям - запланирован ремонт детских и спортивных площадок", — приводятся в сообщении слова Волошина. На смотре представили уборочную технику и инвентарь: тракторы, пылесосы, поливомоечные машины. Также в арсенале коммунальщиков - новый ручной инвентарь. В рамках месяца чистоты и благоустройства в Химках приведут в порядок более 600 дворовых территорий, 500 километров городских дорог и около 200 километров тротуаров. "К сезону закупили новый инвентарь - аккумуляторные высоторезы. Они позволяют проводить работы по кронированию практически бесшумно, не мешая жителям", — в свою очередь, добавил заместитель главы Химок Денис Юрков, которого цитирует пресс-служба.

https://ria.ru/20240307/khimki-1931792639.html

химки

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

дмитрий волошин (глава городского округа химки), химки, московская область (подмосковье)