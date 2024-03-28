Более одной тысячи человек примут участие в месяце чистоты в Химках
© Фото : администрация г.о. ХимкиБолее одной тысячи человек примут участие в месяце чистоты в Химках
© Фото : администрация г.о. Химки
Более одной тысячи человек примут участие в месяце чистоты в Химках
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Более 200 единиц дорожной и уборочной техники и свыше одной тысячи человек будут задействованы в Химках в месяце чистоты и благоустройства, который стартует в округе с 1 апреля, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Глава Химок Дмитрий Волошин проверил готовность служб к масштабной весенней уборке.
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"Мы уже начали активную подготовку к весне. Приступили к уборке дорог на центральных улицах города. Проведем опиловку сухостоя, кронирование деревьев. Приведем в порядок остановки, также отдельная программа по дворовым территориям - запланирован ремонт детских и спортивных площадок", — приводятся в сообщении слова Волошина.
На смотре представили уборочную технику и инвентарь: тракторы, пылесосы, поливомоечные машины. Также в арсенале коммунальщиков - новый ручной инвентарь. В рамках месяца чистоты и благоустройства в Химках приведут в порядок более 600 дворовых территорий, 500 километров городских дорог и около 200 километров тротуаров.
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"К сезону закупили новый инвентарь - аккумуляторные высоторезы. Они позволяют проводить работы по кронированию практически бесшумно, не мешая жителям", — в свою очередь, добавил заместитель главы Химок Денис Юрков, которого цитирует пресс-служба.
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7 марта, 17:47