https://ria.ru/20240328/bezhentsy-1936358298.html

МВД Польши рассказало о "патологических" условиях работы беженцев с Украины

МВД Польши рассказало о "патологических" условиях работы беженцев с Украины - РИА Новости, 28.03.2024

МВД Польши рассказало о "патологических" условиях работы беженцев с Украины

Владельцы польских центров размещения украинских беженцев часто отбирают у них паспорта и заставляют бесплатно работать, сообщил заместитель министра внутренних РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T12:54

2024-03-28T12:54

2024-03-28T12:54

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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Владельцы польских центров размещения украинских беженцев часто отбирают у них паспорта и заставляют бесплатно работать, сообщил заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мачей Душчык. Он пояснил, что МВД в пятницу представит законопроект, который отменит компенсацию частным владельцам центров, где размещаются украинские беженцы. В настоящее время любой житель Польши, который бесплатно предоставил украинским беженцам место проживания, получает за каждого из них 40 злотых в день (около 10 долларов). "Правительственный анализ показывает, что эта система в небольших домах "патологизировалась" – есть случаи, когда владелец забирает у беженцев паспорта и заставляет их работать бесплатно", - цитирует Душчыка издание Rzeczpospolita. По словам замминистра, "это не исключительные ситуации". Он уточнил, что законопроект предусматривает, что правительство будет оплачивать пребывание украинца только в тех местах, которые имеют договоры с воеводой "и, следовательно, находятся под контролем государства". По данным МВД Польши, в настоящее время в центрах коллективного размещения проживает 39 937 человек, то есть 4,2% от всех украинских беженцев в Польше. Также сообщается, что проект закона предусматривает изменения. Важным изменением станет введение со следующего года разрешения на временное пребывание для беженцев с Украины. В настоящее время все беженцы имеют право получить в Польше на три года статус лиц, в отношении которых применяется временная защита. "Если гражданин Украины захочет получить разрешение на временное пребывание, ему придется заполнить специальное заявление, пройти процедуру проверки со стороны Агентства внутренней безопасности, пограничников и полиции – сдать отпечатки пальцев. Предоставляя таким людям временное пребывание, мы должны проверить их также на безопасность для государства", - пояснил замминистра.

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https://ria.ru/20240106/dengi-1919867837.html

https://ria.ru/20240125/prestupnost-1923364473.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, польша, украина, мвд польши