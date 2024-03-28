https://ria.ru/20240328/belgorod-1936356087.html

В Кремле ответили на вопрос о возможной поездке Путина в Белгород

В Кремле ответили на вопрос о возможной поездке Путина в Белгород - РИА Новости, 28.03.2024

В Кремле ответили на вопрос о возможной поездке Путина в Белгород

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока поездки в Белгород в планах Владимира Путина нет. РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T12:43

2024-03-28T12:43

2024-03-28T12:47

белгород

россия

владимир путин

дмитрий песков

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933528580_0:169:3041:1880_1920x0_80_0_0_d40fd6901a04b76a33b26a649c002afb.jpg

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока поездки в Белгород в планах Владимира Путина нет."Нет, пока поездки в Белгород нет в планах президента", сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, планирует ли президент посетить Белгород в ближайшее время.Президент РФ Владимир Путин в среду совершил первую региональную поездку после выборов президента, он посетил город Торжок в Тверской области. В ходе визита он побывал в 344-м государственном центре боевого применения и переучивания летного состава Минобороны РФ, на встрече с работниками культуры Тверской области.

https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html

белгород

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгород, россия, владимир путин, дмитрий песков, политика