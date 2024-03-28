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В Кремле ответили на вопрос о возможной поездке Путина в Белгород - РИА Новости, 28.03.2024
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12:43 28.03.2024 (обновлено: 12:47 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/belgorod-1936356087.html
В Кремле ответили на вопрос о возможной поездке Путина в Белгород
В Кремле ответили на вопрос о возможной поездке Путина в Белгород - РИА Новости, 28.03.2024
В Кремле ответили на вопрос о возможной поездке Путина в Белгород
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока поездки в Белгород в планах Владимира Путина нет. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T12:43
2024-03-28T12:47
белгород
россия
владимир путин
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока поездки в Белгород в планах Владимира Путина нет."Нет, пока поездки в Белгород нет в планах президента", сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, планирует ли президент посетить Белгород в ближайшее время.Президент РФ Владимир Путин в среду совершил первую региональную поездку после выборов президента, он посетил город Торжок в Тверской области. В ходе визита он побывал в 344-м государственном центре боевого применения и переучивания летного состава Минобороны РФ, на встрече с работниками культуры Тверской области.
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белгород, россия, владимир путин, дмитрий песков, политика
Белгород, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Политика
В Кремле ответили на вопрос о возможной поездке Путина в Белгород

Песков заявил, что поездки в Белгород нет в планах Путина

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкМодульное укрытие в Белгороде
Модульное укрытие в Белгороде - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Модульное укрытие в Белгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока поездки в Белгород в планах Владимира Путина нет.
"Нет, пока поездки в Белгород нет в планах президента", сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, планирует ли президент посетить Белгород в ближайшее время.
Президент РФ Владимир Путин в среду совершил первую региональную поездку после выборов президента, он посетил город Торжок в Тверской области. В ходе визита он побывал в 344-м государственном центре боевого применения и переучивания летного состава Минобороны РФ, на встрече с работниками культуры Тверской области.
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