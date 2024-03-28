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Путин призвал уделить внимание экологии при развитии туризма на Байкале
Путин призвал уделить внимание экологии при развитии туризма на Байкале - РИА Новости, 28.03.2024
Путин призвал уделить внимание экологии при развитии туризма на Байкале
Байкал - общемировое достояние, при развитии туризма на озере надо обратить внимание на экологическую составляющую, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T20:42
2024-03-28T20:42
2024-03-28T20:42
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Байкал - общемировое достояние, при развитии туризма на озере надо обратить внимание на экологическую составляющую, заявил президент России Владимир Путин. "Мы прекрасно понимаем, что должны бережно относиться к озеру. Это мировое достояние, поэтому вот всё, что связано с защитой экологии, в целом должно быть этому уделено необходимое внимание, но что касается Байкала - в первоочередном плане мы должны обратить внимание на эту составляющую", - сказал глава государства на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов. Путин подчеркнул, что "нужно сделать всё по-современному, с использованием современных новейших технологий, с тем, чтобы ни в коем случае мы не допустили неверных шагов, а потом жалели бы об этом, потому что всё равно придется переделывать". "Поэтому я прошу вас с самого начала идти именно по этому пути", - сказал президент.
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общество, россия, байкал, владимир путин, новости - туризм
Туризм, Общество, Россия, Байкал, Владимир Путин, Новости - Туризм
Путин призвал уделить внимание экологии при развитии туризма на Байкале
Путин призвал уделить внимание экологии при развитии туризма на озере Байкал
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Байкал - общемировое достояние, при развитии туризма на озере надо обратить внимание на экологическую составляющую, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы прекрасно понимаем, что должны бережно относиться к озеру. Это мировое достояние, поэтому вот всё, что связано с защитой экологии, в целом должно быть этому уделено необходимое внимание, но что касается Байкала - в первоочередном плане мы должны обратить внимание на эту составляющую", - сказал глава государства на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов.
Путин подчеркнул, что "нужно сделать всё по-современному, с использованием современных новейших технологий, с тем, чтобы ни в коем случае мы не допустили неверных шагов, а потом жалели бы об этом, потому что всё равно придется переделывать".
"Поэтому я прошу вас с самого начала идти именно по этому пути", - сказал президент.