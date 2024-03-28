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СМИ: в сборе денег для кампании Байдена поучаствуют два экс-президента США - РИА Новости, 28.03.2024
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16:06 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/bayden-1936417630.html
СМИ: в сборе денег для кампании Байдена поучаствуют два экс-президента США
СМИ: в сборе денег для кампании Байдена поучаствуют два экс-президента США - РИА Новости, 28.03.2024
СМИ: в сборе денег для кампании Байдена поучаствуют два экс-президента США
Бывшие президенты США Билл Клинтон и Барак Обама примут участие в мероприятии по сбору средств для предвыборной кампании нынешнего американского президента Джо... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T16:06
2024-03-28T16:06
в мире
сша
джо байден
барак обама
билл клинтон
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Бывшие президенты США Билл Клинтон и Барак Обама примут участие в мероприятии по сбору средств для предвыборной кампании нынешнего американского президента Джо Байдена в четверг в Нью-Йорке, оно может принести кампании более 25 миллионов долларов, сообщает телеканал NBC. Ранее газета New York Times со ссылкой на источник писала, что Обама боится поражения Байдена на предстоящих президентских выборах и регулярно звонит его помощникам, чтобы обсудить стратегию или дать совет. Как отмечала газета, отношения между Джо Байденом и Обамой переросли из дружеских "почти что в родственные" после смерти его старшего сына Бо Байдена. "Оба бывших президента, которым сейчас 77 лет и 62 года (имеются в виду Билл Клинтон и Барак Обама - ред.) ... попытаются внести политический вклад в (предвыборную) кампанию их преемника Джо Байдена, которому 81 год, поучаствовав в редкой совместной встрече в связи со сбором пожертвований на кампанию в Нью-Йорке... Эта редкая и долгожданная встреча трех президентов-демократов принесет более 25 миллионов (долларов - ред.)", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на заявление предвыборной кампании Байдена. Телеканал отмечает, что предвыборная кампания Байдена оценивает предстоящий сбор средств как потенциально самый успешный в истории США. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года. Основными кандидатами являются Дональд Трамп, признанный виновным в том, что он вместе со своими сыновьями и партнёрами десять лет завышал стоимость активов на сумму от 812 миллионов до 2,2 миллиарда долларов для получения кредитов на строительство гольф-курорта в Майами, отеля в Вашингтоне и гостиницы в Чикаго, и Джо Байден - старейший президент США, которому исполнится 82 года на момент вступления в должность, если он выиграет выборы.
https://ria.ru/20240305/trump-1931103121.html
https://ria.ru/20240309/bayden-1931936896.html
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в мире, сша, джо байден, барак обама, билл клинтон, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Барак Обама, Билл Клинтон, Выборы президента США — 2024
СМИ: в сборе денег для кампании Байдена поучаствуют два экс-президента США

NBC: Клинтон и Обама поучаствуют в сборе денег для предвыборной кампании Байдена

© AP Photo / Stephanie ScarbroughПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Бывшие президенты США Билл Клинтон и Барак Обама примут участие в мероприятии по сбору средств для предвыборной кампании нынешнего американского президента Джо Байдена в четверг в Нью-Йорке, оно может принести кампании более 25 миллионов долларов, сообщает телеканал NBC.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источник писала, что Обама боится поражения Байдена на предстоящих президентских выборах и регулярно звонит его помощникам, чтобы обсудить стратегию или дать совет. Как отмечала газета, отношения между Джо Байденом и Обамой переросли из дружеских "почти что в родственные" после смерти его старшего сына Бо Байдена.
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"Оба бывших президента, которым сейчас 77 лет и 62 года (имеются в виду Билл Клинтон и Барак Обама - ред.) ... попытаются внести политический вклад в (предвыборную) кампанию их преемника Джо Байдена, которому 81 год, поучаствовав в редкой совместной встрече в связи со сбором пожертвований на кампанию в Нью-Йорке... Эта редкая и долгожданная встреча трех президентов-демократов принесет более 25 миллионов (долларов - ред.)", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на заявление предвыборной кампании Байдена.
Телеканал отмечает, что предвыборная кампания Байдена оценивает предстоящий сбор средств как потенциально самый успешный в истории США.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года. Основными кандидатами являются Дональд Трамп, признанный виновным в том, что он вместе со своими сыновьями и партнёрами десять лет завышал стоимость активов на сумму от 812 миллионов до 2,2 миллиарда долларов для получения кредитов на строительство гольф-курорта в Майами, отеля в Вашингтоне и гостиницы в Чикаго, и Джо Байден - старейший президент США, которому исполнится 82 года на момент вступления в должность, если он выиграет выборы.
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