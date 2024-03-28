https://ria.ru/20240328/bayden-1936417630.html

СМИ: в сборе денег для кампании Байдена поучаствуют два экс-президента США

СМИ: в сборе денег для кампании Байдена поучаствуют два экс-президента США - РИА Новости, 28.03.2024

СМИ: в сборе денег для кампании Байдена поучаствуют два экс-президента США

Бывшие президенты США Билл Клинтон и Барак Обама примут участие в мероприятии по сбору средств для предвыборной кампании нынешнего американского президента Джо... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T16:06

2024-03-28T16:06

2024-03-28T16:06

в мире

сша

джо байден

барак обама

билл клинтон

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Бывшие президенты США Билл Клинтон и Барак Обама примут участие в мероприятии по сбору средств для предвыборной кампании нынешнего американского президента Джо Байдена в четверг в Нью-Йорке, оно может принести кампании более 25 миллионов долларов, сообщает телеканал NBC. Ранее газета New York Times со ссылкой на источник писала, что Обама боится поражения Байдена на предстоящих президентских выборах и регулярно звонит его помощникам, чтобы обсудить стратегию или дать совет. Как отмечала газета, отношения между Джо Байденом и Обамой переросли из дружеских "почти что в родственные" после смерти его старшего сына Бо Байдена. "Оба бывших президента, которым сейчас 77 лет и 62 года (имеются в виду Билл Клинтон и Барак Обама - ред.) ... попытаются внести политический вклад в (предвыборную) кампанию их преемника Джо Байдена, которому 81 год, поучаствовав в редкой совместной встрече в связи со сбором пожертвований на кампанию в Нью-Йорке... Эта редкая и долгожданная встреча трех президентов-демократов принесет более 25 миллионов (долларов - ред.)", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на заявление предвыборной кампании Байдена. Телеканал отмечает, что предвыборная кампания Байдена оценивает предстоящий сбор средств как потенциально самый успешный в истории США. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года. Основными кандидатами являются Дональд Трамп, признанный виновным в том, что он вместе со своими сыновьями и партнёрами десять лет завышал стоимость активов на сумму от 812 миллионов до 2,2 миллиарда долларов для получения кредитов на строительство гольф-курорта в Майами, отеля в Вашингтоне и гостиницы в Чикаго, и Джо Байден - старейший президент США, которому исполнится 82 года на момент вступления в должность, если он выиграет выборы.

https://ria.ru/20240305/trump-1931103121.html

https://ria.ru/20240309/bayden-1931936896.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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