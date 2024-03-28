https://ria.ru/20240328/bangkok-1936388370.html

В Бангкоке отломилось несколько фрагментов контактного рельса

В Бангкоке отломилось несколько фрагментов контактного рельса - РИА Новости, 28.03.2024

В Бангкоке отломилось несколько фрагментов контактного рельса

На линии надземного легкого метро в Бангкоке, единственной, на которой используется система монорельсового транспорта, утром в четверг отломилось несколько... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T14:36

2024-03-28T14:36

2024-03-28T14:36

в мире

бангкок

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БАНГКОК, 28 мар – РИА Новости. На линии надземного легкого метро в Бангкоке, единственной, на которой используется система монорельсового транспорта, утром в четверг отломилось несколько фрагментов контактного рельса, которые упали на проезжую часть находящейся ниже бангкокской улицы, сообщает интернет-портал газеты "Крунгтхеп Тхуракит". Упавшими элементами контактного рельса повреждены несколько автомобилей, жертв и пострадавших нет, сообщает портал. Авария произошла в самом начале утреннего часа пик, и с 08.30 (12.30 мск) движение поездов на линии было остановлено. Сотрудники компании-оператора "желтой" линии помогали пассажирам выйти из поездов на пути и добраться до ближайших станций, чтобы продолжить движение наземным городским транспортом, сообщает "Крунгтхеп Тхуракит". "Желтая" линия легкого метро открылась в Бангкоке в июле 2023 года. На ней уже была одна авария без жертв, когда у поезда оторвалось колесо и упало на автомобиль-такси, проезжавший по улице под линией монорельса.

https://ria.ru/20240201/gibel-1924881789.html

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в мире, бангкок