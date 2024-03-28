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Париж создает шпионскую сеть в Баку, заявили в СГБ Азербайджана

Париж создает шпионскую сеть в Баку, заявили в СГБ Азербайджана - РИА Новости, 28.03.2024

Париж создает шпионскую сеть в Баку, заявили в СГБ Азербайджана

Глава Службы госбезопасности Азербайджана Али Нагиев заявил, что Франция через представителей своей спецслужбы формирует шпионскую сеть, действуя в ущерб... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T13:53

2024-03-28T13:53

2024-03-28T13:53

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БАКУ, 28 мар – РИА Новости. Глава Службы госбезопасности Азербайджана Али Нагиев заявил, что Франция через представителей своей спецслужбы формирует шпионскую сеть, действуя в ущерб национальной безопасности Азербайджана. "Вместо того чтобы поддерживать мир в регионе, Франция поставляет оружие и боеприпасы Армении... Франция не ограничивается этим, для достижения своей цели через представителей своей спецслужбы привлекает к секретному сотрудничеству различных лиц, формирует шпионскую сеть, действует в ущерб национальной безопасности Азербайджана", - заявил Нагиев журналистам. По его словам, СГБ Азербайджана разоблачила эту деятельность, "немедленно и оперативно предприняв необходимые и адекватные шаги". Нагиев также обвинил Париж в том, что он подстрекает Ереван к "очередной войне, пытается реализовать свой план по превращению Южного Кавказа в поле боя". "Мы должны быть всегда готовы к новым вызовам и всевозможным сценариям негативных процессов, происходящих в нашем регионе, не терять бдительность в вопросах надежного обеспечения безопасности", - сказал он. В январе посол Азербайджана в Париже Лейла Абдуллаева сообщила, что власти Азербайджана задержали гражданина Франции по обвинению в шпионаже. МИД Франции отверг обвинения Баку во вмешательстве во внутренние дела после того, как Париж потребовал освобождения задержанного. В начале декабря замминистра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов призвал Францию "не провоцировать Армению на новую войну" в Закавказье. В начале октября азербайджанский президент Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с председателем Совета Евросоюза Шарлем Мишелем заявил, что если на Южном Кавказе возникнут какие-либо новые конфликты, то виновником будет Франция. В конце сентября пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что Франция поддерживает сепаратизм в Карабахе и пытается навязать неоколониалистский опыт в Закавказье. Позже двое сотрудников посольства Франции в Баку были объявлены persona non grata, им было предложено покинуть Азербайджан в течение 48 часов. Франция в качестве ответной меры на действия Азербайджана наделила тем же статусом двух сотрудников азербайджанского посольства в Париже. Министр иностранных дел республики Джейхун Байрамов заявил, что азербайджанские спецслужбы располагают доказательствами, подтверждающими правонарушения французских дипломатов на территории Азербайджана, тогда как у Парижа не было подобных доказательств по отношению к азербайджанским дипломатам, высланным из Франции.

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