https://ria.ru/20240328/avtomobili-1936432421.html

Адыгейские больницы получили 10 новых автомобилей

Адыгейские больницы получили 10 новых автомобилей - РИА Новости, 28.03.2024

Адыгейские больницы получили 10 новых автомобилей

Власти Адыгеи передали районным больницам 10 новых автомобилей, закупленных по региональному проекту модернизации медучреждений первичного звена, сообщает... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T17:06

2024-03-28T17:06

2024-03-28T17:06

республика адыгея

мурат кумпилов

майкоп

майкопский район

республика адыгея

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МАЙКОП, 28 мар — РИА Новости. Власти Адыгеи передали районным больницам 10 новых автомобилей, закупленных по региональному проекту модернизации медучреждений первичного звена, сообщает пресс-служба республиканского правительства. "В столице республики (Майкопе – ред.) состоялось вручение ключей от 10 новых автомобилей для медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Автотранспорт закуплен в рамках реализации мероприятий регионального проекта “Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Адыгея”", - говорится в сообщении. Новые автомобили получили Красногвардейская и Кошехабльская ЦРБ, ЦРБ Майкопского района, Адыгейская межрайонная больница им. К.М. Батмена, Майкопская городская поликлиника и детская поликлиника. Глава республики Мурат Кумпилов в ходе церемонии передачи автомобилей их главврачам отметил, что своевременное обновление автопарка является важной составляющей в работе по улучшению качества помощи в медучреждениях первичного звена и повышению ее доступности на селе. Машины будут использовать для проведения диспансеризации населения, приема пациентов на дому или их доставки в больницы, а также для отправки лекарств жителям отдаленных аулов. "Мы продолжим планомерно укреплять материальную базу медицинских организаций, создавать условия для качественной работы медработников. Все, что мы делаем, – это для людей и должно эффективно работать", – приводит слова Кумпилова пресс-служба.

https://ria.ru/20240312/dolgoletie-1932575995.html

майкоп

майкопский район

республика адыгея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мурат кумпилов, майкоп, майкопский район, республика адыгея