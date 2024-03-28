Адыгейские больницы получили 10 новых автомобилей
© Фото : Правительство Республики Адыгея/TelegramНовые автомобили для медицинских организаций в Майкопе, Республика Адыгея
Новые автомобили для медицинских организаций в Майкопе, Республика Адыгея
МАЙКОП, 28 мар — РИА Новости. Власти Адыгеи передали районным больницам 10 новых автомобилей, закупленных по региональному проекту модернизации медучреждений первичного звена, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
"В столице республики (Майкопе – ред.) состоялось вручение ключей от 10 новых автомобилей для медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Автотранспорт закуплен в рамках реализации мероприятий регионального проекта “Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Адыгея”", - говорится в сообщении.
© Фото : Правительство Республики Адыгея/TelegramГлава Республики Адыгея Мурат Кумпилов во время церемонии передачи автомобилей медицинским организациям в Майкопе
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов во время церемонии передачи автомобилей медицинским организациям в Майкопе
Новые автомобили получили Красногвардейская и Кошехабльская ЦРБ, ЦРБ Майкопского района, Адыгейская межрайонная больница им. К.М. Батмена, Майкопская городская поликлиника и детская поликлиника. Глава республики Мурат Кумпилов в ходе церемонии передачи автомобилей их главврачам отметил, что своевременное обновление автопарка является важной составляющей в работе по улучшению качества помощи в медучреждениях первичного звена и повышению ее доступности на селе. Машины будут использовать для проведения диспансеризации населения, приема пациентов на дому или их доставки в больницы, а также для отправки лекарств жителям отдаленных аулов.
"Мы продолжим планомерно укреплять материальную базу медицинских организаций, создавать условия для качественной работы медработников. Все, что мы делаем, – это для людей и должно эффективно работать", – приводит слова Кумпилова пресс-служба.