Рейтинг@Mail.ru
Адыгейские больницы получили 10 новых автомобилей - РИА Новости, 28.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Республика Адыгея
Республика Адыгея
 
17:06 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/avtomobili-1936432421.html
Адыгейские больницы получили 10 новых автомобилей
Адыгейские больницы получили 10 новых автомобилей - РИА Новости, 28.03.2024
Адыгейские больницы получили 10 новых автомобилей
Власти Адыгеи передали районным больницам 10 новых автомобилей, закупленных по региональному проекту модернизации медучреждений первичного звена, сообщает... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T17:06
2024-03-28T17:06
республика адыгея
мурат кумпилов
майкоп
майкопский район
республика адыгея
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936433326_0:77:1280:797_1920x0_80_0_0_507551bf811b8750e1d0af250079a890.jpg
МАЙКОП, 28 мар — РИА Новости. Власти Адыгеи передали районным больницам 10 новых автомобилей, закупленных по региональному проекту модернизации медучреждений первичного звена, сообщает пресс-служба республиканского правительства. "В столице республики (Майкопе – ред.) состоялось вручение ключей от 10 новых автомобилей для медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Автотранспорт закуплен в рамках реализации мероприятий регионального проекта “Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Адыгея”", - говорится в сообщении. Новые автомобили получили Красногвардейская и Кошехабльская ЦРБ, ЦРБ Майкопского района, Адыгейская межрайонная больница им. К.М. Батмена, Майкопская городская поликлиника и детская поликлиника. Глава республики Мурат Кумпилов в ходе церемонии передачи автомобилей их главврачам отметил, что своевременное обновление автопарка является важной составляющей в работе по улучшению качества помощи в медучреждениях первичного звена и повышению ее доступности на селе. Машины будут использовать для проведения диспансеризации населения, приема пациентов на дому или их доставки в больницы, а также для отправки лекарств жителям отдаленных аулов. "Мы продолжим планомерно укреплять материальную базу медицинских организаций, создавать условия для качественной работы медработников. Все, что мы делаем, – это для людей и должно эффективно работать", – приводит слова Кумпилова пресс-служба.
https://ria.ru/20240312/dolgoletie-1932575995.html
майкоп
майкопский район
республика адыгея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936433326_2:0:1139:853_1920x0_80_0_0_6200c50a8783ef0a109e60497032dd7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мурат кумпилов, майкоп, майкопский район, республика адыгея
Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, Майкоп, Майкопский район, Республика Адыгея

Адыгейские больницы получили 10 новых автомобилей

© Фото : Правительство Республики Адыгея/TelegramНовые автомобили для медицинских организаций в Майкопе, Республика Адыгея
Новые автомобили для медицинских организаций в Майкопе, Республика Адыгея - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© Фото : Правительство Республики Адыгея/Telegram
Новые автомобили для медицинских организаций в Майкопе, Республика Адыгея
Читать ria.ru в
МАЙКОП, 28 мар — РИА Новости. Власти Адыгеи передали районным больницам 10 новых автомобилей, закупленных по региональному проекту модернизации медучреждений первичного звена, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
"В столице республики (Майкопе – ред.) состоялось вручение ключей от 10 новых автомобилей для медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Автотранспорт закуплен в рамках реализации мероприятий регионального проекта “Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Адыгея”", - говорится в сообщении.
© Фото : Правительство Республики Адыгея/TelegramГлава Республики Адыгея Мурат Кумпилов во время церемонии передачи автомобилей медицинским организациям в Майкопе
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов во время церемонии передачи автомобилей медицинским организациям в Майкопе - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© Фото : Правительство Республики Адыгея/Telegram
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов во время церемонии передачи автомобилей медицинским организациям в Майкопе
Новые автомобили получили Красногвардейская и Кошехабльская ЦРБ, ЦРБ Майкопского района, Адыгейская межрайонная больница им. К.М. Батмена, Майкопская городская поликлиника и детская поликлиника. Глава республики Мурат Кумпилов в ходе церемонии передачи автомобилей их главврачам отметил, что своевременное обновление автопарка является важной составляющей в работе по улучшению качества помощи в медучреждениях первичного звена и повышению ее доступности на селе. Машины будут использовать для проведения диспансеризации населения, приема пациентов на дому или их доставки в больницы, а также для отправки лекарств жителям отдаленных аулов.
"Мы продолжим планомерно укреплять материальную базу медицинских организаций, создавать условия для качественной работы медработников. Все, что мы делаем, – это для людей и должно эффективно работать", – приводит слова Кумпилова пресс-служба.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов на XXXIII заседании Госсовета-Хасэ РА - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Ожидаемая продолжительность жизни в Адыгее выросла до рекордных 75,4 года
12 марта, 18:56
 
Республика АдыгеяМурат КумпиловМайкопМайкопский районРеспублика Адыгея
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала