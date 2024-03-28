https://ria.ru/20240328/armiya-2024-1936296259.html

В центре "Патриот" прошел брифинг по форуму "Армия-2024"

В центре "Патриот" прошел брифинг по форуму "Армия-2024" - РИА Новости, 28.03.2024

В центре "Патриот" прошел брифинг по форуму "Армия-2024"

Брифинг для представителей военно-дипломатического корпуса иностранных государств по вопросам проведения десятого юбилейного Международного военно-технического... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T07:03

2024-03-28T07:03

2024-03-28T07:03

безопасность

россия

патриот

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Брифинг для представителей военно-дипломатического корпуса иностранных государств по вопросам проведения десятого юбилейного Международного военно-технического форума "Армия-2024" прошел в Конгрессно-выставочном центре "Патриот". Там отметили, что в ходе брифинга начальник Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Александр Осадчук довел информацию об особенностях предстоящего форума и ответил на вопросы, интересующие иностранных гостей. "В частности, начальник Главного управления инновационного развития Минобороны России проинформировал представителей военно-дипломатического корпуса о сроках проведения МВТФ "Армия-2024", планируемых мероприятиях, а также пригласил к участию в форуме делегации и предприятия иностранных государств", - добавили в военном ведомстве.

https://ria.ru/20240311/zubilo-1932210667.html

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безопасность, россия, патриот