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В центре "Патриот" прошел брифинг по форуму "Армия-2024" - РИА Новости, 28.03.2024
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07:03 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/armiya-2024-1936296259.html
В центре "Патриот" прошел брифинг по форуму "Армия-2024"
В центре "Патриот" прошел брифинг по форуму "Армия-2024" - РИА Новости, 28.03.2024
В центре "Патриот" прошел брифинг по форуму "Армия-2024"
Брифинг для представителей военно-дипломатического корпуса иностранных государств по вопросам проведения десятого юбилейного Международного военно-технического... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T07:03
2024-03-28T07:03
безопасность
россия
патриот
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Брифинг для представителей военно-дипломатического корпуса иностранных государств по вопросам проведения десятого юбилейного Международного военно-технического форума "Армия-2024" прошел в Конгрессно-выставочном центре "Патриот". Там отметили, что в ходе брифинга начальник Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Александр Осадчук довел информацию об особенностях предстоящего форума и ответил на вопросы, интересующие иностранных гостей. "В частности, начальник Главного управления инновационного развития Минобороны России проинформировал представителей военно-дипломатического корпуса о сроках проведения МВТФ "Армия-2024", планируемых мероприятиях, а также пригласил к участию в форуме делегации и предприятия иностранных государств", - добавили в военном ведомстве.
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безопасность, россия, патриот
Безопасность, Россия, Патриот
В центре "Патриот" прошел брифинг по форуму "Армия-2024"

В центре "Патриот" прошел брифинг по военно-техническому форуму "Армия-2024"

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЦентр "Патриот-Экспо" в военно-патриотическом парке культуры и отдыха вооруженных сил РФ "Патриот" в Московской области
Центр Патриот-Экспо в военно-патриотическом парке культуры и отдыха вооруженных сил РФ Патриот в Московской области - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Центр "Патриот-Экспо" в военно-патриотическом парке культуры и отдыха вооруженных сил РФ "Патриот" в Московской области. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Брифинг для представителей военно-дипломатического корпуса иностранных государств по вопросам проведения десятого юбилейного Международного военно-технического форума "Армия-2024" прошел в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
Там отметили, что в ходе брифинга начальник Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Александр Осадчук довел информацию об особенностях предстоящего форума и ответил на вопросы, интересующие иностранных гостей.
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"В частности, начальник Главного управления инновационного развития Минобороны России проинформировал представителей военно-дипломатического корпуса о сроках проведения МВТФ "Армия-2024", планируемых мероприятиях, а также пригласил к участию в форуме делегации и предприятия иностранных государств", - добавили в военном ведомстве.
 
БезопасностьРоссияПатриот
 
 
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