В центре "Патриот" прошел брифинг по форуму "Армия-2024"
В центре "Патриот" прошел брифинг по военно-техническому форуму "Армия-2024"
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЦентр "Патриот-Экспо" в военно-патриотическом парке культуры и отдыха вооруженных сил РФ "Патриот" в Московской области
Центр "Патриот-Экспо" в военно-патриотическом парке культуры и отдыха вооруженных сил РФ "Патриот" в Московской области. Архивное фото
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Брифинг для представителей военно-дипломатического корпуса иностранных государств по вопросам проведения десятого юбилейного Международного военно-технического форума "Армия-2024" прошел в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
Там отметили, что в ходе брифинга начальник Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Александр Осадчук довел информацию об особенностях предстоящего форума и ответил на вопросы, интересующие иностранных гостей.
"В частности, начальник Главного управления инновационного развития Минобороны России проинформировал представителей военно-дипломатического корпуса о сроках проведения МВТФ "Армия-2024", планируемых мероприятиях, а также пригласил к участию в форуме делегации и предприятия иностранных государств", - добавили в военном ведомстве.