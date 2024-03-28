https://ria.ru/20240328/armiya-1936364695.html

СМИ назвали идею об объединенной армии ЕС фундаментально ошибочной

СМИ назвали идею об объединенной армии ЕС фундаментально ошибочной - РИА Новости, 28.03.2024

СМИ назвали идею об объединенной армии ЕС фундаментально ошибочной

Идея о создании объединенных вооруженных сил в ЕС является тупиковой и фундаментально ошибочной, поскольку разные взгляды на ряд критических военных вопросов... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T13:18

2024-03-28T13:18

2024-03-28T13:18

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франция

германия

венгрия

жозеп боррель

евросоюз

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Идея о создании объединенных вооруженных сил в ЕС является тупиковой и фундаментально ошибочной, поскольку разные взгляды на ряд критических военных вопросов будут неизбежно приводить к внутренним "бесконечным ссорам", "ожесточенной злобе" и трениям, пишет в своей статье обозреватель издания Foreign Policy Барт Шевчик. "Теоретически идея объединения сил кажется привлекательной... Но пока ЕС состоит из национальных государств, идея совместных вооруженных сил является фундаментально ошибочной", - говорится в статье. Автор материала считает, что любая подобная армия, если бы она была создана, находилась бы под командованием вето Франции, Германии, Венгрии или любого другого государства-члена, которое могло бы иметь свой собственный подход к вопросам применения силы. "Учитывая, что жизни тысяч своих граждан находятся под угрозой, практически немыслимо, чтобы Париж, Берлин или Варшава захотели отправить своих солдат под флаг ЕС, не имея при этом окончательного вето на это решение", - отмечает обозреватель. По мнению Барта, идея об объединенных войсках "тупиковая", а совместной, централизованной европейской обороны "не произойдет и не должно быть". Вместо этого, если Европа хочет стать эффективной военной державой, она должна сосредоточиться на наращивании национального потенциала и привлечении к ответственности государств-членов. Барт подчеркивает, что даже если представить подобную идею в реальности, то здесь практически обеспечены "бесконечные ссоры, ожесточенная злоба и другие трения". Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель назвал несбыточной идею о расформировании вооруженных сил 27 стран-членов ЕС ради создания единой общеевропейской армии.

https://ria.ru/20240213/ugroza-1926987420.html

https://ria.ru/20240107/zakharova-1920062118.html

франция

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в мире, франция, германия, венгрия, жозеп боррель, евросоюз