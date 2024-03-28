Рейтинг@Mail.ru
СМИ назвали идею об объединенной армии ЕС фундаментально ошибочной - РИА Новости, 28.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:18 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/armiya-1936364695.html
СМИ назвали идею об объединенной армии ЕС фундаментально ошибочной
СМИ назвали идею об объединенной армии ЕС фундаментально ошибочной - РИА Новости, 28.03.2024
СМИ назвали идею об объединенной армии ЕС фундаментально ошибочной
Идея о создании объединенных вооруженных сил в ЕС является тупиковой и фундаментально ошибочной, поскольку разные взгляды на ряд критических военных вопросов... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T13:18
2024-03-28T13:18
в мире
франция
германия
венгрия
жозеп боррель
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929970724_348:1002:2208:2048_1920x0_80_0_0_c6f2af66eb612bea25663137941f78e8.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Идея о создании объединенных вооруженных сил в ЕС является тупиковой и фундаментально ошибочной, поскольку разные взгляды на ряд критических военных вопросов будут неизбежно приводить к внутренним "бесконечным ссорам", "ожесточенной злобе" и трениям, пишет в своей статье обозреватель издания Foreign Policy Барт Шевчик. "Теоретически идея объединения сил кажется привлекательной... Но пока ЕС состоит из национальных государств, идея совместных вооруженных сил является фундаментально ошибочной", - говорится в статье. Автор материала считает, что любая подобная армия, если бы она была создана, находилась бы под командованием вето Франции, Германии, Венгрии или любого другого государства-члена, которое могло бы иметь свой собственный подход к вопросам применения силы. "Учитывая, что жизни тысяч своих граждан находятся под угрозой, практически немыслимо, чтобы Париж, Берлин или Варшава захотели отправить своих солдат под флаг ЕС, не имея при этом окончательного вето на это решение", - отмечает обозреватель. По мнению Барта, идея об объединенных войсках "тупиковая", а совместной, централизованной европейской обороны "не произойдет и не должно быть". Вместо этого, если Европа хочет стать эффективной военной державой, она должна сосредоточиться на наращивании национального потенциала и привлечении к ответственности государств-членов. Барт подчеркивает, что даже если представить подобную идею в реальности, то здесь практически обеспечены "бесконечные ссоры, ожесточенная злоба и другие трения". Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель назвал несбыточной идею о расформировании вооруженных сил 27 стран-членов ЕС ради создания единой общеевропейской армии.
https://ria.ru/20240213/ugroza-1926987420.html
https://ria.ru/20240107/zakharova-1920062118.html
франция
германия
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929970724_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e9d4db040041e44d2e10e093703ba249.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, германия, венгрия, жозеп боррель, евросоюз
В мире, Франция, Германия, Венгрия, Жозеп Боррель, Евросоюз
СМИ назвали идею об объединенной армии ЕС фундаментально ошибочной

Foreign Policy: идея о создании объединенной армии ЕС является тупиковой

© AP Photo / Vadim GhirdaФранцузский военнослужащий
Французский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Французский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Идея о создании объединенных вооруженных сил в ЕС является тупиковой и фундаментально ошибочной, поскольку разные взгляды на ряд критических военных вопросов будут неизбежно приводить к внутренним "бесконечным ссорам", "ожесточенной злобе" и трениям, пишет в своей статье обозреватель издания Foreign Policy Барт Шевчик.
"Теоретически идея объединения сил кажется привлекательной... Но пока ЕС состоит из национальных государств, идея совместных вооруженных сил является фундаментально ошибочной", - говорится в статье.
Выступление Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
Угроза России. Во Франции ужаснулись из-за новой "должности" фон дер Ляйен
13 февраля, 07:02
Автор материала считает, что любая подобная армия, если бы она была создана, находилась бы под командованием вето Франции, Германии, Венгрии или любого другого государства-члена, которое могло бы иметь свой собственный подход к вопросам применения силы.
"Учитывая, что жизни тысяч своих граждан находятся под угрозой, практически немыслимо, чтобы Париж, Берлин или Варшава захотели отправить своих солдат под флаг ЕС, не имея при этом окончательного вето на это решение", - отмечает обозреватель.
По мнению Барта, идея об объединенных войсках "тупиковая", а совместной, централизованной европейской обороны "не произойдет и не должно быть". Вместо этого, если Европа хочет стать эффективной военной державой, она должна сосредоточиться на наращивании национального потенциала и привлечении к ответственности государств-членов.
Барт подчеркивает, что даже если представить подобную идею в реальности, то здесь практически обеспечены "бесконечные ссоры, ожесточенная злоба и другие трения".
Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель назвал несбыточной идею о расформировании вооруженных сил 27 стран-членов ЕС ради создания единой общеевропейской армии.
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
Захарова прокомментировала идею создания европейской армии
7 января, 16:15
 
В миреФранцияГерманияВенгрияЖозеп БоррельЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала