https://ria.ru/20240328/armeniya-1936459378.html

Армения сознательно пытается обрушить отношения с Россией, заявил Лавров

Армения сознательно пытается обрушить отношения с Россией, заявил Лавров - РИА Новости, 28.03.2024

Армения сознательно пытается обрушить отношения с Россией, заявил Лавров

Армянское руководство под надуманными предлогами сознательно ведет дело к обрушению отношений с Россией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T18:36

2024-03-28T18:36

2024-03-28T18:43

россия

армения

сергей лавров

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Армянское руководство под надуманными предлогами сознательно ведет дело к обрушению отношений с Россией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Армянское руководство, прямо скажем, под надуманными предлогами, извращая историю последних трех лет, трех с половиной лет, сознательно ведет дело к обрушению отношений с Российской Федерацией", - сказал Лавров в интервью "Известиям".

https://ria.ru/20240327/armeniya-1936191697.html

россия

армения

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

россия, армения, сергей лавров, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)