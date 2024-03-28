https://ria.ru/20240328/armeniya-1936459378.html
Армения сознательно пытается обрушить отношения с Россией, заявил Лавров
Армения сознательно пытается обрушить отношения с Россией, заявил Лавров - РИА Новости, 28.03.2024
Армения сознательно пытается обрушить отношения с Россией, заявил Лавров
Армянское руководство под надуманными предлогами сознательно ведет дело к обрушению отношений с Россией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T18:36
2024-03-28T18:36
2024-03-28T18:43
россия
армения
сергей лавров
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Армянское руководство под надуманными предлогами сознательно ведет дело к обрушению отношений с Россией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Армянское руководство, прямо скажем, под надуманными предлогами, извращая историю последних трех лет, трех с половиной лет, сознательно ведет дело к обрушению отношений с Российской Федерацией", - сказал Лавров в интервью "Известиям".
https://ria.ru/20240327/armeniya-1936191697.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, армения, сергей лавров, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Армения, Сергей Лавров, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Армения сознательно пытается обрушить отношения с Россией, заявил Лавров
Лавров: власти Армении сознательно ведут дело к обрушению отношений с Россией